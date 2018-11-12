BÜLENT ERANDAÇ
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Küresel lider Erdoğan Paris’te
100 yıl önce Osmanlı'yı parçalayan Emperyalist Batı'nın liderleri karşısında, küllerinden doğan Türkiye'nin mimarı olarak Başkan Erdoğan'ı seyrederken, onun Plevne Marşı'nın üzerine şu sözleri seslendirmesi akıllara getiriyordu: "Ey Türkiye, sonsuzlukta yankılanan yolun şimdi başındasın. Sen ki Anadolu'nun kapılarını açan Alparslan, ecdadını yücelten Melikşah'sın. Gördüğün rüyadır hayra alamet, Gazi Osman'ın göğsünü delen o dev çınarsın. Ey Türkiye, geçmişini bil ki geleceğe ışık olasın. Fatih'in dediği gibi 'Senin kudretinin ulaştığı yere onların hayalleri dahi ulaşamasın.Kılıcın yurt tutmak için kavis çizerken havada, Türkiye ordusu aşkla bezenmiş hitabında."
Belediyelere kadın eli değecek
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan'ın belediye başkan adaylarıyla ilgili yaptığı son toplantıda "Kadınlar ve gençler daha çok aday yapılacak" sözü, parti teşkilatlarında büyük heyecan yarattı. Belli oldu ki, 31 Mart 2019 seçimlerinde, belediyelere kadın eli değecek. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, kadınlara ve gençlere çok önem veriyor. Nitekim, 24 Haziran seçimlerinde TBMM'deki kadın milletvekili sayısı 104'e çıktı. AK Parti'den 53, CHP'den 18, MHP'den 5, İYİ Parti'den 3, HDP'den 25 kadın Meclis'e girmeye hak kazandı.
AK Parti'nin en genç milletvekili de Rumeysa Kavak (22) TBMM'de görev yapıyor. Başkan Erdoğan, Uşak'a kadın vali atadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık, Uşak'ın ilk kadın valisi olarak tarihe geçti. Muğla'da Esengül Civelek, başarılı işlere imza atıyor. İnşallah, bir büyükşehir Belediye Balkanı kadın olacak. İzmir'de, AK Parti için Prof. Dr. Nükhet Hotar adı geçiyor. DİYARBAKIR'A SUR'A KADIN ELİ İ DEĞECEK. Diyarbakır'ın tanınmış-yardımsever Nadire İçkale'nin turizmci-Moldova fahri konsolusu kızı Diyar İçkale, Diyarbakır Sur Belediye Başkan adayı oldu.
Yetti artık CHP
TÜRKİYE'NİN büyük projelerini durduracaklarını söylemekten bıkmayan, yüzü kızarmayan CHP, Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde de aynı söylemlerini tekrar ediyor. Türkiye'nin dev projesi Kanal İstanbul'a karşı çıkan CHP İstanbul Belediye Başkan adayı Akif Hamzaçebi'nin, projenin durdurulması için elinden geleni yapacağını söylemesi, insanlarımızı ayağa kaldırdı, "YETTİ ARTIK CHP" tepkileri yükseldi. CHP'nin İstanbul'a Belediye Başkanı adayı olmak isteyen vekili Akif Hamzaçebi, parti olarak bu konuda Başkan Erdoğan'ı ikna ederek projenin iptal edilmesini sağlayacaklarını söyledi. Hamzaçebi'nin, "Kanal İstanbul doğru bir proje değil. Biz Sayın Erdoğan'ı Kanal İstanbul konusunda ikna edeceğiz.
Bu proje yanlış" ifadelerini kullanması büyük tepki görüyor.
GERÇEKTEN YETTİ ARTIK CHP.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Başkanlık Sistemi’nin ilk 100 günü müthiş 11 Kasım 2018, Pazar Başkanlık Sistemi'nin ilk 100 günü müthiş BAŞKANLIK Sistemi'nin 100 günlük icraat programını Cumhurbaşkanımız...
- CHP-İyi Parti arasında at pazarlığı 05 Kasım 2018, Pazartesi AT PAZARLIĞI: Sinir bozucu, kıran kırana yapılan pazarlığı ifade etmek için söylenen sözdür. At pazarlığı hikayesi...
- Türkiye, büyük ustayla yürüyor 04 Kasım 2018, Pazar CUMHURBAŞKANIMIZ Tayyip Erdoğan'ın jeopolitik hamleleriyle, küresel düzenin yeniden yapılandırıldığı sürecin hassas...
- ABD ve İngiltere’ye İstanbul tokatları 31 Ekim 2018, Çarşamba MAZLUMUN, mağdurun, ülkemize sığınmış insanların, başı derde giren Müslümanların hamisi Başkanımız Tayyip Erdoğan,...
- Kılıçdaroğlu çırılçıplak 28 Ekim 2018, Pazar KEMAL Kılıçdaroğlu'nu nasıl bilirsiniz? Kaşıkçı cinayetinde, Türk İstihbaratı, polisi, yargısı, kimsenin gözünün...
- Başkanlık Sistemi’nin ilk 100 günü müthiş
- CHP-İyi Parti arasında at pazarlığı
- Türkiye, büyük ustayla yürüyor
- ABD ve İngiltere’ye İstanbul tokatları
- Kılıçdaroğlu çırılçıplak
- Kaşıkçı cinayeti: Büyük resim
- Aliağa Rotterdam’ın nefesini kesiyor
- Büyük Türkiye harekatı
- Tabuları tek tek yıkan lider Erdoğan
- ABD’ye Isparta manifestosu