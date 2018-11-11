BÜLENT ERANDAÇ
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Başkanlık Sistemi’nin ilk 100 günü müthiş
BAŞKANLIK Sistemi'nin 100 günlük icraat programını Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, 3 Ağustos'ta açıklamıştı. Yeni Türkiye'nin inşasına yönelik müthiş bir başlangıç yapıldı. Türk gibi başladık. Büyük hevesle inşayı sürdürüyor, disiplini kaybetmeden, stratejik gelişmelere imza atıyor, 2023'e yürüyoruz.
13 Kasım'dan itibaren 2'nci 100 günlük DİRİLİŞ TAKVİMİ gündeme girecek. 100 günlük (3 Ay ) yol haritasına göre, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurumlarını oluşturdu. Yeni kabineyi açıkladı. Hamleler ardı ardına gerçekleşti.
Devletin yeni sisteme göre yapılanmasının yanı sıra Erdoğan'ın ajandasında, dış politikada stratejik hamleler, müthiş savunma sanayi yatırımları, terörle mücadele, Irak'ta Kandil hedefli, Suriye'de Fırat'ın doğusunun PKK terör unsurlarından temizlenmesi planları adım adım uygulamaya sokuldu. FETÖ ile mücadele kesintisiz sürdürülüyor.
İlk 100 günde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine-Maliye Bakanı Berat Albayrak başta olmak üzere, hükümet ve ekonomi kurmayları manipülatif ekonomik darbeleri göğüsledi. Yeni dönemin makroekonomik ve finansal istikrarını sağladı.
2'nci 100 günlük yol haritasının, geçiş sürecine ilişkin ikincil düzenlemeler de hazırlandı. 2019-2023 stratejik planı da 1 Ocak 2019'da uygulamaya sokulacak.
Amiral gemisi Kanal İstanbul
1'inci 100 güne, dev yeni İstanbul Havalimanı damga vurdu. Aralık ayında ihalesi yapılacak Kanal İstanbul Projesi'de 2023 stratejik plana damga vuracak. Kanal İstanbul projesi milli sınırlarımız içinde yapılacağından kanalın hukuki rejimini Bağımsız Türkiye belirleyecek.
Hükümetler üstü, uluslararası kanal İstanbul projesi, bir taraftan, büyük bir ekonomik hareketliliğe ortam hazırlayacak, diğer taraftan, jeostratejik konumunu uluslararası ilişkilerde koz olarak kullanmaya başlayan Türkiye'nin stratejik Karadeniz hamlesi olacak.
Kanal İstanbul'un stratejik derinliği var. Karadeniz'e kıyısı olan diğer 7 ülkenin ticari deniz yolu rahatlığını sağlaması, (Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Moldova, Romanya, Bulgaristan) ve Hazar Denizinden Karadeniz'e ulaşım zincir politikasının bir halkası olarak da 4 ülkenin, Türkmenistan, İran Kazakistan, Azerbaycan'ın da Akdeniz'e açılması sağlanacak.
Formatçı derin ABD
Derin Amerika'nın, PKK yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın başına 12 milyon dolar ödül koyması, elbette, yutturma operasyonu.
ABD, PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'yi formatlıyor. SDG ismiyle taktik hamleler yapıyor. YPG lehine psikolojik hareket gerçekleştiriyor. Kandil'in ruhunu, ciğerini, bilen CIA-Pentagon, Suriye'de anayasa noktasına gelinirken, SDG'yi-YPG'yi, masaya oturtma planına geçmiş bulunuyor.
Türkiye, Derin ABD'nin bu tezgahını yemiyor. Fırat'ın doğusuna yönelen Türk Ordusunun mercekleri Mümbiç-Telabyad- Kobani'ye dönmüştür. Kurtuluşları yoktur.
Aziz Kocaoğlu'na kötü haber
İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu,'Tuncay Özkan İzmir belediye başkan adayı yapılırsa, CHP'DEN İSTİFA EDERİM 'dedi.
Kocaoğlu'na kötü haber. Tuncay Özkan, İzmir adayı olmaya çok yakın, bütün hünerlerini gösteriyor.
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