BÜLENT ERANDAÇ
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Türkiye, büyük ustayla yürüyor
Bazı parametrelere dikkatle bakalım.
Birçok etkin aktörün bulunduğu bir küresel büyük oyunda artık TÜRKİYE var. TÜRKİYE çok usta ve koordineli manevralarla yürüyor. BAŞKAN ERDOĞAN liderliğinde Türkiye bir çok düzlemde kendisine avantaj sağlıyor. Büyüyen Türkiye, BAŞKAN ERDOĞAN'ın elinde uluslararası düzlemde fay hatlarını etkiliyor.
Yeni gelişmelerde, usta manevra gücümüzün artmasında BAŞKANLIK sistemimizin çok etkili olduğunu görmekteyiz. Çağdaş devletin avantajlarını kullanıyoruz. Başkanlık modelimizle, küresel değişen konjonktürlere uygun pragmatik ve hızlı davranıyoruz. Uzun vadeli planlarımızı uygulana zihniyetimizi tahkim ediyoruz.
Sonuçlardan birisi şudur: Vahdettin Köşkü'ndeki Erdoğan, Putin, Macron ve Merkel zirvesinin ardından hem ekonomideki iyileşme hız kazandı, hem de Fırat'ın doğusunda, Ege'de, Doğu Akdeniz'de bayrak gösterilerimiz daha dikkati çekici hale dönüştü.
Kılıçdaroğlu'nun felaket tellallığı
KEMAL Kılıçdaroğlu, CNNTÜRK'te katıldığı programda tam deyimle felaket telallığı yapıyor, kıskançlık içinde kıvranıyor.
Bu hâl, en kötü huylardan biridir.
Kıskanç insan, ömrü boyunca rahatsız insandır. Kıskanç insan, Allahü teâlânın kendisine verdiği şeylere razı olmayan insan demektir.
'AÇIK İFTİRA...'
BAŞKANIMIZ Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında, Başkan Erdoğan'ı, Cemal Kaşıkçı cinayetini örtbas etmekle suçladığı belirtilen dilekçede, bu hususların tümünün gerçek dışı olduğu kaydedildi. Erdoğan'a karşı açıkça iftira attığı belirtilerek şöyle denildi:
'Kılıçdaroğlu, her zamanki sorumsuz siyaset tarzıyla sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın saygınlığına değil, ülkemizin itibarına da saldırmaktadır. Seçilmiş ilk Cumhurbaşkanımızı hedef alarak yapmış olduğu paylaşımlarla Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik onur, şeref ve saygınlığını rencide edici görseller kullanmakta, kişiliğini, saygınlığını ve itibarını hedef alarak alenen suç işlemektedir" Kılıçdaroğlu'nun ruh yapısını, "adam gibi adam" AK Parti İstanbul Eski Mv. Metin Külünk, çok iyi analiz etti: Yakışıksız tavırlarıyla CHP'deki iç kırılmalarını kamuoyundan saklamak istiyor. CHP, ciddi bir kırılmada.
Kılıçdaroğlu, halkın gönlünde taht kurmuş Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a saldırarak CHP'nin birliğini sağlayacağını zannediyor'' dedi.
Evet CHP gayret edip tek başına iktidar için hiç çaba harcamıyor, hep ülkede kaos ve kargaşa peşinde...
Gözleri var, görmüyor
TÜRKİYE'DE son 16 yılda sessiz bir devrim yaşıyor. Türkiye gerçekten önemli dönüşümler yaşıyor.
Böyle bir tablo karşısında, Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleri görmüyor.
Karanlık tablolar çizmeye çalışıyor.
Türkiye'yle ilgili olarak felaket tellallığı yaparak vaveylalar koparıyor. Birileri dışarıda yazılan senaryoların figüranı gibi hareket etmeye devam ediyor.
Vatandaşlarımız soruyor:
Kılıçdaroğlu, niye insanların kafasını karıştırıyorsun? Niye milletten gerçekleri kaçırıyorsun? Aziz milletimiz gözünü açtı, sizin bu davranışlarınıza pirim vermiyoruz. Sizin dediklerinize inanmıyoruz'' SP'LİNİN SEFALETİ: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu listesinden Meclis'e girip, Saadet Partisi'ne geçen İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın, Aziz milletin 15 Temmuz destanına nefret kusması, Provakatörlük yapması geniş tepkilerle karşılandı. Saadet Partili Cihangir İslam'a soruyoruz. Kimin adamısın ve bu görevi sana kimler verdi?
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