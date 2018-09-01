Bülent Erandaç
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Yeni Dünya’nın ayak sesleri
BRICS-T (Türkiye) hattının tahkimi. 2) ÇİN'in ABD ile kafa kafaya gelmesine ramak kaldı... ABD, 132 şirket ile ilk sırayı alırken, ensesinde soluğunu hissettiği Çin 109 şirketinin listeye girmesi...
3) Türkiye'nin yeniden AB hamlesi. Yeni Dünya'nın ayak seslerini Genel Yayın Yönetmenimiz Ergün Diler önceki gün çok güzel ortaya koydu: "1945'te kurulan ancak 1990'da yıkılan son DÜZENİN yerine günümüzde yeni bir DÜNYA kuruluyor.
Bunu AK PARTİ'den CHP'ye FED'den PENTAGON'a, Bankacılık sisteminden KUR OYUNLARINA, Trump'tan Macron'a, Moskova'dan Tel Aviv'e kadar olan her yerde görürsünüz... Amerika Birleşik Devletleri yeni sistemin merkezine kendini konumlarken diğer ülkeleri, aileleri ve liderleri de yakınlık derecesine göre seçmek istiyor. Olan budur."
ŞIRNAK'IN Beytüşşebap İlçesi'ndeki Faraşin Yaylası, "Şehit Yarbay Songül Yakut" müşterek operasyonuyla teröristlerden temizleniyor. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, operasyonun yürütüldüğü 2 bin 740 rakımlı Faraşin Yaylası'na gitti. Operasyonu yerinde izleyen ve yetkililerden bilgi alan Vali Aktaş ve beraberindekiler, daha sonra askerlerle yemek yedi.
Çin 2030'da ABD'yi geçer
DÜNYANIN en büyük 500 şirketine ilişkin çizelge, çekim merkezinin doğuya doğru kaydığını gösteriyor. ABD 132 şirket ile ilk sırayı alırken, ensesinde soluğunu hissettiği Çin 109 şirketi girdi listeye.
Sıralamadaki yerini en çok yükselten 6 şirketin üçü Çinli:
Centene/China Minmetals/ SK Holdings/Aviva / HNA Group/ China Evergrande.
Kâr sıralamasında ilk 12'deki ülke dağılımına baktığımızda, ABD 5, Çin 3, İngiltere, Almanya, Japonya ve Hollanda'nın ise 1'er tane şirketi var. ABD'nin karşısına Çin'i diken Batı'nın NEFESİNİ KESEN Çin'in rekorlar kırarak kalkınmasını sağlayanlar kimlerdir? ABD ve Rusya'nın oluşturduğu, silahlı güce dayalı denge yerine tek merkezden yönetilen ve "para"yı silah olarak kullanan bir güç odağı oluşturmak üzere Çin'i ortaya çıkaran; Londra merkezli Küresel Sermaye'dir.
Rockfeller, Rothshcild aileleri, Yahudi baronlar perde gerisinde. ABD, Çin'e güvenli bir enerji yolunun oluşmasını engellemek ve enerji kaynaklarının akışını ve geçecekleri bölgeleri kontrol etmek için yeni projeler uyguluyor. Enerji havzası Afrika ve Orta Doğu'nun siyasi açıdan kontrolüne karşı Çin şimdi, enerji ihtiyacının temini için ya yeni kaynaklar bulacak ya da ABD'yle askeri çatışmayı göze alacak.
Çok kutuplu dünyada Erdoğan stratejisi
YENi Dünya düzeni ÇOK KUTUPLU OLACAK. ABD, Rusya, Çin, Almanya, İngiltere'nin karşısına TÜRKİYE, Brezilya, Hindistan yeni aktörler olarak sadece uluslararası müzakere masalarında yerlerini almakla kalmıyor; aynı zamanda oyuna yeni kurallar da getirmeye başladılar.
Çin, ABD kıskacından kurtulmak yolunda, demiryoluyla Orta Asya'dan Avrupa'ya, deniz yoluyla da Akdeniz'e uzanan yeni bir "İpek Yolu" vizyonunu gerçekleştiriyor. Bu kavşakta, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Rusya ve İran arasında Avrupa ve Asya'yı Birbirine Bağlayan Hazar Denizi anlaşması, ASRIN ANLAŞMASIDIR.
Yeni İpek Yolu'nun 2 demiryol geçişinden birisi bu kavşaktan, Türkiye üzerinden (Kazakistan-Türkmenistan- Azarbaycan-Gürcüstan- Türkiye) Avrupa'ya geçiyor.
3 İPEK DENİZYOLU'ndan birisi, Kıbrıs (Magosa)- Mersin-İskenderun (Türkiye) üzerinden yürüyecek.
TÜRKİYE YENİ DÜNYA DÜZENİ'NDE NEREYE KONUMLUYOR?
BAĞIMSIZ TÜRKİYEKÜRESEL LİDER TAYYİP ERDOĞAN, ÜÇÜNCÜ EKSENİN LİDERİ OLARAK JEOPOLİTİK HAMLELER YAPIYOR.
Çok taraflı politikalarla ABD, Rusya, AB, Çin, Afrika- Müslüman Dünya'ya yönelik BÖLGESEL GÜÇ-MERKEZ ÜLKE KONUMUNU TAHKİM EDİYOR.
Türkiye-Rusya-Çin derinliği artıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin giderek geliştiğini belirterek, "Türkiye ile ilişkilerimiz hem derinleşiyor hem de yeni içeriklerle zenginleşiyor.
İş birliğimiz bölgesel ve ekonomik konularda hızla artıyor" dedi. BRİCS-T (Türkiye) yolunda yürünüyor.
DERİN SÖZ:
DÜNYAYA MESAJ: "Anadolu bir benttir. Bu bent yıkılırsa ne Ortadoğu kalır, ne Afrika, ne Orta Asya, ne Balkanlar, ne Kafkasya kalır. Üzerlerindeki Anadolu denen ulu çınar gölgesi kalkan tüm bu coğrafyalar her türlü tehdide, tehlikeye, istiskale, işgale açık hale gelir." (Başkan Tayyip Erdoğan)
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