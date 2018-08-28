Bülent Erandaç
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IMF demek pranga demek
TARİH 14 MAYIS 2013:
IMF PRANGASINI KIRDIK...
Türkiye 68 yıldır IMF prangası altında yaşamıştı.
Kanımızı emen IMF prangasını 14 Mayıs 2013'te Başkanımız Erdoğan liderliğinde kırabildik.
Emperyalistlerin IMF kementini parçaladık.
Yakın tarihe bakalım.
İngiltere/ Fransa, sıkıntıya giren Osmanlı'ya bugün de dünyayı kemiren, kanını emen meşhur Rothchscild ailesinin bankalarından borç vermeye başlamış, kement atılmıştı. Sonunda DUYUNU UMUMİYE prangası altında (ağır dış borçlar) ezildik.
Türkiye'de yıllarca IMF'ye bağımlı bırakıldı. Bugünlerde de Emperyalistler,ülkemizi tekrar IMF'ın kucağına oturtmak için DOLAR TEZGAHLARIYLA
YÜRÜTÜLEN EKONOMİK HAÇLI SEFERİNDELER.
Dünya Bankası Baş Ekonomisti Hollandalı Prof. Wijnbergen çıktı, Türkiye'nin IMF'ye başvurmak zorunda kalacağını üfürdü. Bize yeniden "teslim olun" küstahlığında bulundu.
Beynini Batı'ya kiralamış sahte Solcular, eski Marksist yeni liberaller, CHP merkezli Amerikan solcuları da bu rezil IMF'cilerin ardında yürüyor.
Büyük Milletimiz de, Başkanımız Tayyip Erdoğan'la beraber utanmaz IMF'cilerin yüzüne tükürüyor.
BAŞKAN Erdoğan'ın ziyareti sonrası Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en büyük Türkİslam mezarlığı özelliğine sahip Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaretçi akınına uğradı.
CHP'li Faik Öztrak-Kemal Derviş ve IMF kardeşliği
ABD merkezli güçlerin CHP içinde kolları var.
CHP'de ilginç bir gelişme oldu. CHP'nin ekonomik ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına yeniden Faik Öztrak getirildi.
Hatta parti sözcüsü yapıldı.
Faik Öztrak, IMF valisi Kemal Derviş ekibindedir.
Halkımızın kanını emen IMF darbesi 2001 ekonomik krizi'nde Kemal Derviş, IMF valisi olarak Ankara'ya gönderilmiş,sağ kolu da Faik Öztrak da Hazine Müsteşarı olarak görev yapmıştı. O kara günlerde vardı, bugün de yine ortaya çıktı.
Nereden nereye?
Atatürk'ün partisi olduğunu iddia eden CHP, bugün kimlerin elinde? ABD-Avrupa Sever Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, IMF valisi Kemal Derviş'in sağ kolu, parti sözcüsü Faik Öztrak, Amerikan solcusu olarak Kemal Derviş'in talebesi Selin Sayek Böke, CHP'nin sosyalistleriyle beraber.
Ne diyelim…
Doğu Akdeniz satrancında Erdoğan hamleleri
Doğu Akdeniz 2'inci Basra Körfezi oluyor. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz üzerinde günümüzde oynanan DERİN OYUN'u iyi anlamak için, biraz geriye bakmakta yarar var.
Açıkça konuşalım.
Son DOLAR TEZGAHLARININ bir ucu da, ekonomik gücü kırılmak istenen Türkiye'dir. Antalyaİskenderun hattımız zengin doğal gaz yataklarına sahip.
Burada, Türk Donanması ve hava filolarının zayıflatılması hayali görüyorlar.
Giderek artan, Amerika, İngiltere, Almanya-AB'nin "Kıbrıs'tan çekilme" şartı getirmeleri. "Türkiye'nin garantörlüğü ortadan kaldırma" çabaları, ülkeleri bölerlerken, Kıbrıs'ı özellikle RUMLAR ALTINDA BİRLEŞTİRMEK istemelerinin arka planına iyi bakmalıyız.
Türkiye'ye karşı Kıbrıs Rum kesimi-İsrail-Yunanistan-Mısır üçgeninde ittifak kurmaları, İngiltere'den sonra, Fransa ve Amerika'nın da KIBRIS RUM KESİMİ'nde ÜS KURMA planları ne iştir acaba? Emperyalistler, "Türkiye'yi nasıl devre dışına itebiliriz?" hesapları yaparken, Türkiye liderliğinde, emperyalist oyunları iyi okuyan,yerinde meydan okumayı çok iyi bilen Tayyip Erdoğan var.
Başkan Erdoğan'ın hamleleri EMPERYALİSTLERİN OYUNUNU BOZUYOR.
Türk donanmasının omurgasını geçen yıl, Doğu Akdeniz'de daimi göreve başlattı.Rumların Italyan sondaj gemisini, donanmamız geriye postalamıştı. Türkiye'nin ilk sondaj gemisi FATİH'i Doğu Akdeniz'e gönderiyor.
Türkiye'nin ilk milli uçak gemisi "Çok Maksatlı Amfibi Uçak Gemisi"nin inşasını hızlandırdı.
Milgem gemileri ardı ardına tezgahlardan çıkıyor, çıkacak.
Kıta sahanlığı ve MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE haritamız tamam.
Yani açıklanacak (200 Deniz Mili -1 deniz mili 186 metre) egemenlik alanımız olacak....
DERİN SÖZ
BİZİM medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. En büyük fethimiz gönüllerin fethidir. Kaç asır geçerse geçsin varlığımız bu sayede devam ediyor. Malazgirt'te kazandığımız zafer bize Avrupa'nın ortalarına kadar giden yolu açmıştır. Bu yüzden Malazgirt Mekke, Medine, Bursa, Edirne, İstanbul tüm Balkanlar demektir. Malazgirt ruhunu unutursak ne öncemiz kalır ne sonramız. Maziden atiye uzanan büyük mirasa sahip çıkın...
(BAŞKAN TAYYİP ERDOĞAN)
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- IMF demek pranga demek
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