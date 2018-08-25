Bülent Erandaç
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Başkan Erdoğan’ın 1071’den 2071’e çizdiği rota
Türk Milleti'nin asırlardır süren RUH'U enine boyuna irdelenmiş. Erdoğan'ın geniş ufkunda yeniden tecelli eden cümleler olarak dikkatlere sunulmuştur: "AK PARTİ, Hazreti Adem'in dünyaya gelmesiyle başlayan imtihanımızın takipçisidir.
Hicret'tir, Peygamber Efendimiz'in tüm cihanı aydınlatan nurunun, tüm insanlığı kucaklayan mesajının müntesibidir. Malazgirt'tir, Sultan Alparslan'ın yolundan gidendir. Anadolu'daki tüm izlerimizdir. Devletler kuran atalarımızın varisidir. AK Parti Selçuklu'dur, Osmanlı'dır.
Coğrafyamıza diktikleri çınarları 3 kıta 7 iklime yayan ecdadımızı takip edendir.
Fetihtir, İstanbul'u alarak çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'ın mirasçısıdır.
Hicaz'ı topraklarına katarak kutsal emanetlere sahip çıkan, kutsal beldelerin hizmetkarlığına talip olan Yavuz Sultan Selim Han'ın yoldaşıdır. Dünyanın çalkantılı bir döneminde devletimiz onlarca yıl boyunca hem koruyup hem geliştiren Sultan 2. Abdülhamit'in hakkının hukukunun savunucusudur.
Çanakkale'dir, Kut'ül Amare'dir. Cesaretiyle zincirleri kıran, oyunları bozan ecdadın torunudur. AK Parti, İstiklal Harbi'mizdir.
AK Parti, Cumhuriyet'imizdir.
'Artık yıkıldı, yok oldu' denilen bir milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde küllerinden yeniden doğarcasına ayağa kaldıran milli mücadele ruhunun temsilcisidir.
Rahmetli Menderes'in, Özal'ın günümüzdeki takipçisidir. AK Parti, gelecektir. 2023 hedefleriyle buluşturarak milletimizin hayalini gerçekleştirendir.
Gençlerimize 2053 ve 2071 vizyonlarını emanet ederek, ülkemizin önümüzdeki bir asrını aydınlatandır."
TÜRK milleti yine sınırları aştı. Türkiye'deki yardım kuruluşları, dünyanın en yoksul ülkesi olarak kabul edilen Nijer'de yaklaşık 3.5 milyon Afrikalı ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı.
Trump-para baronları-dolar kardeşliği
BİR doların üzerindeki sembollerle günümüzde Müslüman Türkiye'ye yapılan saldırılar arasında bir paralellik olduğunu iyi biliyor muyuz?
Trump'ın ardındaki para baronları, Türkiye'yi dize getirmek amacıyla DOLARI kullanıp piyasalarımızı vurmayı denediler. DOLARIN ÜZERİNDEKİ MASONLUK İŞARETLERİNE dikkatle bakarsak Başkanımız Tayyip Erdoğan'ın ve bağımsız Türkiye'nin neden HEDEF seçildiğini daha net görebiliriz:
1 dolarlık banknot 1913 yılında dünyanın en büyük Yahudi baronlarından Rockefeller'ın büyükbabası Nesol Aldrich tarafından FED Kanunu olarak Kongre'ye getirildi. FED'in hisseleri 12 ailenin elinde (13 SÖZDE KAYBOLMUŞ YAHUDİ DEVLETİ). Yahudi aileler ağırlıklı. FED'in büyük hissedarları ise Rothschild Bank of London, Rothschild Bank of Berlin, Rockfeller Chase Manhattan Bank of New York, Lehman Brothers of New York, Goldman Sachs of New York...
13 rakamının anlam ve önemi
BİR dolarlık banknotların üzerindeki bitmemiş piramit, 13 rakamı, bir kanadıyla zeytin dalı, öbürüyle okları tutan Amerikan kartalı bir yönüyle Mason Locası'nın bir yönüyle İLLUMINATİ'nin (GİZLİ DÜNYA DEVLETİ) sembollerini işaret ediyor.
Piramidin en altında Roma rakamıyla bir tarih yazmaktadır.
"MDCCLXXVI" M: 1000 D: 500 C: 100 L: 50 X: 10 V: 5 I: 1 ise bu tarih; 1776 yani ABD'nin doğum günü.
İLLİMUNATİ'NİN kuruluşu (1 Mayıs 1776) Masonluk dereceleri: 13. Derece: Solomon Krallığı'nın şövalyesi. 33. Derece: Hâkim Büyük Genel Müfettiş.
Kartalın üzerinde 13 tane yıldız var. Kartalın bir ayağında 13 yapraklı zeytin dalı var.
Kartalın diğer ayağında 13 tane OK yer alıyor. Burada anlatılmak istenen "SAVAŞ DA BİZİM ELİMİZDE, BARIŞ DA..."
Üst tarafında bir terazi.
Terazi şeklinin masonların sembollerinden ... Annuit Coeptis: Gözün üzerinde ve kartalın kalkanında yer alıyor. Latince bir sözcük.
Tepedeki göz: Piramitin tepesinde yer alıyor ve "Her şeyi gören göz" olarak biliniyor.
DERİN SÖZ
"HAZRETİ Ali diyor ki, 'Haksızlığa karşı susarsanız, hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz'. Biz bu imanla, ülkemizin ve milletimizin ayağına takılmaya çalışılan prangaları parçalayıp atıyoruz. Biz, bu sorumlulukla, onlara meydan okuyoruz." (Başkan Tayyip Erdoğan)
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- Başkan Erdoğan’ın 1071’den 2071’e çizdiği rota
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