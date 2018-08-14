Bülent Erandaç
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Kalpleri mühürlü doların kiralık yandaşları
Dolar yükseldikçe, Tayyip Erdoğan düşmanları Dolar Yandaşları sütre gerisinden kafalarını kaldırıyor. Rezilce ortalıkta zil takıp oynuyor.
Amerika dahili ve harici hainleri kullanıp Milli Birliği bozmaya, huzursuzluğu yaymaya çalıştıkça, aklını kıraya verenlerin neşeleri artıyor, özellikle sosyal medya da keyiflerini utanmadan gösterebiliyorlar.
'Senelerce Atatürkçüyüm, düşmanı biz kovduk, denize döktük diye övünenler platfomu'da bugün ABD'nin askeri olmaktan gocunmuyor.
REZİL DOLAR YANDAŞLARI HİRİSTİYAN ABD'YE ASKER YAZILMIŞLARDIR.
Müslüman Türkiye'ye mermi sıkmaktalar. Dertlerini biliyoruz. "Başkan Erdoğan Türkiye'yi yönetemiyor" algı operasyonlarının satılmış askerleridir onlar. Yazık. Çok yazık. Doların yükselme sebebi iddia edildiği gibi ekonomik değildir, siyasidir. Erdoğan'sız Türkiye'nin rüyasını görüyorlar.
Çukur adamlar satılmış beyinleriyle, KAFASINI KALDIRAN TÜRKİYE'Yİ gömmek istiyorlar.
ABD'nin alçakça saldırısına en güzel cevaplar Kuveyt ve Katar'dan geldi. Birçok Kuveyt ve Katar vatandaşı Türkiye'ye destek olmak için ellerindeki dolarları TL'ye çevirdi.
Adnan Bali'den parasını götüren zenginlere tokat
TÜRKİYE İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Rezil DOLAR YANDAŞLARININ ADETA YÜZÜNE TÜKÜRDÜ:
"Saldırı niteliğinde fiyatlar oluştu. Talebin büyük ölçüde üst piyasalarda oluştuğunu görüyoruz. Bu oyun oynanacak bir alan değil. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık.
Şu anda karşılaştığımız zorluklar bu ülkeyi kuranlar bundan daha mı kolay şartlardaydılar. Büyük fedakârlıklar yapıldı. Yurtdışına fon çıkartmak, şunu, bunu yapmak... Kazancını servetini bu ülkeden kazanan insanların bunları yurtdışına taşıması kabul edilebilir bir şey değil.
Bu bir toplumsal hadisedir.
Bu ülkenin sadece refahını paylaşmak için mi bir araya gelmiş topluluğuz biz. Biz bir milletiz."
Meral ve Kemal'i koruma projesi
BIR SİYASİ PROJE yürütülmektedir. Projeye göre, DOLAR TEZGÂHI DA, KEMAL-MERAL'İN YERİNDE TUTULUŞU DA, ÜST AKIL'IN YEREL SEÇİMDE. BAŞKAN ERDOĞAN'I SARSMAKTIR.
Şimdi beraber düşünelim.
Eğer Akşener geri getirmeseydi, İYİ Parti dağılırdı, yerel seçime nefesi yetmezdi. Kemal Bey kurultay yapsa, yerinde kalamazdı.
CHP'de Muharrem İnce, İyi Parti de Koray Aydın Genel Başkan olsaydı, CHP-İP yerel seçimde ittifak yapmazdı. Yan yana gelmezlerdi. Bu bakımdan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerinde tutanlar ve Meral Hanımı geri döndürenler, aynı mahfillerdir. Ne tesadüf, bu projenin ekonomik ayaklarının da başlattığı, DOLAR TEZGÂHLARI DA nihayetinde, YEREL SEÇİMLERDE ERDOĞAN'I SARSMAYA yöneliktir.
Kemal Bey, yerini bırakmadı. Meral Hanım'da aniden istifa etmeye kalktı.
Seçimde yıpranmış Meral hanımı, tekrar güçlü duruma getiren İSTANBUL BOĞAZİÇİ Aklı'dır. Amaçları yerel seçimlerde, Meral Hanımla Kemal Kılıçdaroğlu'nu bazı kritik illerde ittifak yaptırmak.
Örneğin, Ankara, İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Bursa gibi siyasette özgül ağırlığı olan illerde, Başkan Tayyip Erdoğan'-AkParti'yi sarsmak, gedik açmak istiyorlar.
Üst Akıl. Uyumuyor. Tatil Yapmıyor.
Şifre: Yeni dostlar, yeni müttefikler
HIRİSTİYAN BATI (ABD-AVRUPA) planları saklanamaz biçimde ortada:
Sözde müttefiklerimiz ulusal güvenliğimiz için tehdit oluşturuyor artık.
Türkiye'yi zayıf düşürmek, fırsat bulurlarsa parçalamak istiyorlar. Sistematik düşmanlığın yeni bir işareti olarak bugun Anadolu'ya ekonomik kuşatma harekâtı içindeler. Peki, sözde dostlarımızın düşmanlıklarına karşı ne yapabiliriz, Şifreyi Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan verdi: Yeni dostlar, yeni müttefikler. Güneş yeniden nereden doğuyorsa oraya yürüyeceğiz.
DERİN SÖZ
"Yaşadıklarımızın krizlerle ilgisi yoktur. Burada amaç bağcıyı dövmek, bağcının dişlerini dökmek, ciğerini sökmektir.
Türkiye'yi hedeflerinden vazgeçirmektir.
Hangi bahane ile yapılırsa yapılsın operasyonun gerçek hedefi budur. Kalıpları aşmak, ezberleri bozmak zorundayız.
Ya bir yol bulacağız, ya bir yol bulacağız. Bunun başka çıkışı yok.
Bu oyunu hep birlikte bozacağız." (Başkan Tayyip Erdoğan)
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- Kalpleri mühürlü doların kiralık yandaşları
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