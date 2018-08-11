Bülent Erandaç
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IMF-Evanjelist-Siyonistlere Bayburt Manifestosu
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, Emperyalist Batı'yı anlayacakları dilden Bayburt Manifestosuyla (Toplumsal hareketin siyasal inanç ve amaçlarının açık ifadesi) uyardı. "Ülkemize diz çöktürmek için bugüne kadar yapmadıklarını bırakmadılar.
Koskoca Osmanlı çınarını bin bir türlü hileyle yıktılar.
Ülkemiz son yıllarda yeniden ulu bir çınar olma yoluna girdi. Bizler bu mücadelede gerekirse yedi düvele karşı meydan okumaktan çekinmedik, çekilmeyeceğiz.
Dünyanın en eli kanlı terör örgütlerine karşı koymaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Biz sadece Hakk'a ve halka karşı sorumlu olduğumuzu biliyoruz.
Bizim sorumluluğumuz Hans'a değil, Ahmet'e.
Dolarla bizim yollarımızı kesemezler. Ama yastığının altında doları olan varsa gitsin bozdursun. Doları altını olan varsa gelin yerli parayla değiştirelim, milletçe bunlara yanıt verelim. Bizim bu birliğimiz beraberliğimiz Batı'ya en büyük cevap olacak."
Türkiye'nin Başkanı Bayburt'ta 7'den 70'e her vatandaşın sevgisiyle karşılandı.
Mesele dolar değil anlaşılmadı mı?
25 Temmuz Çarşamba...
ABD'li papaz Andrew Brunson cezaevinden çıkarılarak ev hapsine alındı.
Bu gelişmenin ardından ABD küstahlıkla Türkiye'nin üzerinde baskı kurarsak Brunson'ın serbest kalmasını sağlarız hesabı içindeler.
Fakat Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan-Ankara reste restle karşılık verince rezil enstrümanlar kullanmaya başladılar. DOLARLA OYNUYORLAR. DOLARI SİLAH OLARAK KULLANIYORLAR. ABD Başkan Yardımcısı Evanjelist Pence'in tarikattan aldığı tüyolarla muvazenesini kaybetmesine, NATO toplantısında Trump'ın Erdoğan'a yakın ilgi göstermesinin yattığı belirtiliyor. Türkiye'nin Başkanı Tayyip Erdoğan ile Başkan Trump NATO'daki son karşılaşmalarında yumruk tokuşturmuşlardı, Trump Erdoğan'ı kastederek 'Onu seviyorum, onu seviyorum' demişti. Bir gün sonra da CumhurbaşkanımızTayyip Erdoğan, Putin'le görüşürken "Dostluğumuzu birileri kıskanıyor" demişti.
Trump-Putin, Erdoğan- Trump, Putin-Trump arasındaki göze batan yakın temaslar belli oldu ki DERİN ABD'Yİ VE DERİN ABD'Yİ YÖNLENDİREN NEO-CON-EVANJELİST SİYONİSTLERİ ÇOK RAHATSIZ EDİYOR. DERİN ABD'NİN EKONOMİK AYAĞI WALL STRETTIMF-YAHUDİ BARONLARI DOLARLA TÜRKİYE'YE DİZ ÇÖKTÜRECEKLERİNİ SANIYORLAR. ALDANIYORLAR.
Sen kimlerin adamısın Muharrem İnce?
Müstevliler hareket halinde. Cebren ve hile ile KALE'lerimize girmek istiyorlar. Bir ahlaksız ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Türkiye'ye boyun eğdirememenin acısını çıkarmak üzere harici ce dahili karaktersiz insanlar çaba içindeler.
15 Temmuz Türkiye'yi işgal hareketinin ekonomik ayağı devrede. Milli ve yerli paradigmanın temsilcisi ülkemizin savunma refleksini kırma yolunda rezil tezgahlar çalışıyor.
Evanjelist Brunson bahane. Dıştakilerin ahlaksızlığını iyi biliyoruz. Bizi asıl üzen içteki hainler. İçeride intikam peşinde kıvrananlar. İç savaş senaryolarına malzeme veren, dahili krallıklar.
Böyle bir saldırı karşısında Türk Milleti bekasına kilitlenmiş bir mücadele verirken, CHP'nin başına geçme oyunları kuran Muharrem İnce çıkıyor, vicdanı sızlamadan "Bırakın bu dış güç palavralarını" deme cüretkarlığında bulunuyor.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın "onların doları varsa bizim de Allahımız" diyor, Muharrem İnce 'ekonomik ve sosyal felaket' lafları üflüyor.
"Ekonomi danışmanlarınızı kovun" deme cüretkarlığında sınır tanımıyor. Derin ABD ülkemizden intikam alma peşinde iken, bazıları nasıl oluyor da "Bırakın bu dış güç palavralarını" diyebiliyor? YAZIK. ÇOK YAZIK. İçeriden operasyon çekme hevesleri olanların kursaklarınızda kalacaktır.
Küresel ölçekte ekonomik savaşa asker yazılanları AZİZ TÜRK MİLLETİ ASLA AFFETMEYECEKTİR.
DERİN SÖZ
"Önce Türkiye. Yeni ekonomik modelin sistematik mimari için tüm paydaşlarla ortak hareket edeceğiz.
Yeni sürece 81 milyonun desteği ile, iş dünyasının, akademisyenlerin katkısı ile devam edeceğiz. Yatırımların ötesinde özellikle kamu ve kamu dışındaki vatandaşlarımızın bu bilinçlenme sürecine hep birlikte el birliği ile sahiplenmesiyle başarılı bir neticeye ulaşacağız" (Hazine- Maliye Bakanı Berat Albayrak)
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