Bülent Erandaç
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Gönül coğrafyamızda Erdoğan’ın kalp atışları
Bu sözlerin tarihi çerçevesinde Türk-İslam medeniyetinin ruhiyatı var. Bu sözler gönül coğrafyamızın milyon kilometrekare olduğunun yeniden ilanıdır.
Başkan Erdoğan diyor ki "Bize düşen medeniyetimizin ihyası için kaybettiğimiz zamanı geri kazanmak...
Attığımız yeni başlangıcımızın ilk imtihanı 2023 hedeflerine ulaşmak olacaktır..."
Tarihe bir daha bakınız.
Medeniyet coğrafyamız paramparça... Müslümanlar bölünmüş. Emperyalistler son yüzyılda Müslüman kardeşlerimizin kanına girdi.
Artık yeter.
ANKARA'DAN Isparta'ya giden askeri bir helikopter Afyon'da zorunlu iniş yaptı. Afyon halkı hemen o kucaklayıcı tarafını gösterdi. Şuhut'un Anayurt köyüne inen askerler için köylülerimiz Mehmetçiğe sofra kurdu. Yedirdi, içirdi... Lafın kısası; Bu Milleti Yenemeyeceksiniz!
Ekonomik savaşı da kazanmak zorundayız
DÜNYADAKİ tüm değerler, ilişkiler, sistemler ve düzenler değişiyor. 21. yüzyılda Türkiyemiz gittikçe genişleyen bir alanda merkezi pozisyon kazanıyor. Jeopolitik ve stratejik konumdan güç alan Türkiye, küresel lider Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü bir ekonomi, bağımsız dış politika ve caydırıcı bir askeri yapılanma şeklinde adlandırabileceğimiz çok sağlam üç ayağa sahip olma yolunda yürüyor.
İşte bu süreçte ekonomik Haçlı Seferlerini başlattılar.
Kutlu yürüyüşünü sürdüren Türkiye'ye uzanacak elleri kırmalıyız. 100 yıl önce kazandığımız İstiklal Savaşı'nı bugün de emperyalist Batı'nın yürüttüğü EKONOMİK SAVAŞTA DA tekrarlayarak birlik ve beraberlik içinde inşallah KAZANACAĞIZ.
Zafer inananlarındır.
CHP'de belediye koltukları kapış kapış
KEMAL Kılıçdaroğlu şimdilik (9 ay) yırttı.
Derin CHP onu Mart-2019 yerel seçimlerinde son defa kullanacak. Sonra yerine başkasını getirecekler. Bilindiği gibi 24 Haziran seçimlerinden sonra Muharrem İnce ihtirasının önüne geçemedi ve CHP'nin kurtlarından Önder Sav'ın söylediklerini yaptı.
Kaybetti.
Şimdi ise belediye koltukları CHP'de kapış kapış gidiyor.
Allah CHP seçmenine sabır versin. Gürsel Tekin karambolde 'İstanbul Belediye başkan adayıyım' dedi.
Kadıköy adaylığını verseler havaya uçacak. Mustafa Sarıgül, Şişli'ye tav... Sosyalist Canan Kaftancıoğlu durur mu? O da Beşiktaş Belediye Başkan adaylığını bekliyor.
HDP (PKK) ciğeri bu!
PKK'NIN siyasi kolu HDP E. Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, Amerika aşkını ilan ederken "Amerika Ortadoğu'dan gitmesin. Irak, Suriye'de kalsın. ABD giderse, Türkiye, İran ve Irak bir ayda Kuzey Irak Kürt bölgesinin statüsüne son verir. ABD giderse Türkiye, Rojava'yı vurur" demişti.
HDPKK'nın ciğeri işte bu. Bu PKK'nin siyasi kolu HDP'ye kol kanat geren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve beynini Batı'ya satan hainleri millet de tarih de affetmeyecek.
DERİN SÖZ
"Tehdit diliyle ve saçma sapan yaptırım kararlarıyla Türkiye'ye geri adım attıracaklarını sananlar, bu ülkeyi de bu milleti de hiç tanımamışlar demektir. Milletimizin tarihinden ve kültüründen bihaber oldukları anlaşılıyor. Biz bu tür baskılara asla boyun eğmedik, eğmeyiz.
'Men dakka, dukka.' Türkiye bu anlayışla, bu şekilde bir yaklaşımla terbiye edilemez. Bu sadece evanjelist, siyonist bir yaklaşımın tezahürüdür. Olayın aslı budur. Burada Sayın Trump çok büyük bir oyuna gelmiştir." Başkan Tayyip Erdoğan
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- Gönül coğrafyamızda Erdoğan’ın kalp atışları
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