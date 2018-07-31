Bülent Erandaç
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Make Turkey great again (Türkiye’yi yeniden büyük yapmak)
Türkiyemiz Erdoğan liderliğinde son 16 yılda siyasi, ekonomik, sosyolojik olarak ciddi manada güçlendi. Enerji havzaları-boru hatları ve deniz hatları geçiş noktalarının kilit ülkesi olarak Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Ortadoğu'dan Hindistan-Çin'e kadar ciddi bir stratejik üstünlüğüyle, küresel oyunculuğunu test ediyor.
Yeni bir dünya adım adım kurulurken, Dünyanın ekseninin Pasifik-Avrupa'dan, yeniden Asya- Doğu'ya geçmesi hedefimizin BÜYÜK TÜRKİYE OLMASINI EMRETMEKTEDİR. İşte bu noktada, Türkiye'yi yeniden büyük yapmamız (Make Turkey great agaın) söz konusu.
TÜRKİYE'Yİ YENİDEN BÜYÜK YAPARSAK, gerileyen Atlantik İttifakı, Batılıların, kurallarını ve kurumlarını geliştirdikleri ve bütün dünyaya dayattıkları askerî, siyasî, stratejik düzene karşılık, Rusya ve Çin'in başını çektikleri yeni İttifak arasında, TÜRKİYE AKS'I KOYARIZ...
Türkiye-üçüncü bir aks / eksen, Başkan Erdoğan ve çağı yakalayan Türk Devleti tarafından inşa edildikçe, DÜNYA'YI DAHA ADİL SİSTEME
SOKMA GÜCÜNÜ DE YAKALAYACAĞIZ.
Bu durum aynı zamanda, tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyan İSLAM DÜNYASI içinde, Balkanlar'dan Kafkaslara, Kuzey Afrika'dan Asya-Türk Devletlerine, Kızıldeniz-Afrika ülkelerine kadar neredeyse bütün mazlum dünyanın kalplerinin ortak atışı olarak tecelli edecektir.
Evet. Bin yıllık dünya tarihini yapan medeniyet birikimimizin ruhunun yeniden kavranması, bu ruhun önümüzdeki 2023-2053 sürecinde, parlak kuşaklar yetiştirebilirse, Türkiye, yeni bir dünyanın kurulmasında belirleyici rol oynayacaktır.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya'da resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı koruma polisi, resmi karşılamada Türk bayrağının dansçıların elinden düştüğü görünce "Bu bayrak düşmez" diyerek hemen yerden kaldırdı.
Eski Türkiye CHP'sinde kumpaslar tam gaz
CHP kapatılmalı, yeniden kurulmalı. CHP savaş meydanında son kılıçlar çekildi. Ayak oyunları, kumpaslar, pazarlıklar, karşılıklı hakaretler havada uçuyor. Nitekim Muharrem İnce, kritik bir zamanda, Deniz Baykal'ın Halk TV'sine çıkarılarak, Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı TUNCAY ÖZKAN'ı parçaladı. 24 Haziran akşamı alkollü olduğu haberleriyle ilgili, Tuncay Özkan'ı suçlayan İnce "İnsan içine çıkamayacak durumdaydı yalanını uyduranlar. Sıradan ve kaba adam diyenler. O yalanı uyduranlardır. CHP parti meclisine benim listemden girdi. Arkamdan çok koştu.
Seçildi, şimdi başka türlü. Seviyemi düşürmem" dedi.
İntikam soğuk yenen bir yemektir.
CHP yeni bir TV satın alarak, Halk TV'nin fişini çekti. Şaban Sevinç-Halk TV'de, Muharrem İnce'yi TV'ye çıkardı, intikam aldı.
Kılıçdaroğlu -kurmayları haşat edildi. İNCE ZAMANLAMA Kemal Bey ve kurmaylarını çıldırttı.
Halk TV'nin izlediği yayın politikasından memnun olmayan Kılıçdaroğlu-Polit bürosu, Deniz Baykal'a yakınlığı ile bilinen Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç'i, milletvekili adaylığı için başvurmasına rağmen, listelere koymamıştı.
HDP (PKK) parçalanma yolunda
Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP bölünüyor. Yeni partiler çıkacak. Nitekim, İstanbul ve Hatay Milletvekilleri Erkan Baş (Türkiye Komünist Partisi E.Başkanıydı) ve Barış Atay ayrılarak, TİP'E katılıyor.
Can Dündar panikte
Helal olsun MİT Başkanı Hakan Fidan'a. Kurduğu özel ekipler, FETÖ'cü hainleri, kaçtıkları ülkelerden tek tek paketleyerek getiriyor.
Avrupa, Balkan, Ortadoğu ve Afrika'da FETÖ artık can çekişiyor. Şu ana kadar 19 ülkeden 100'e yakın Fetullahçı terörist paketlendi.
Alman İstihbarat teşkilatının koruduğu Can Dündar'ın da çok rahatsız olduğu, enselenmeden korktuğu için sık sık adres değiştirdiği belirlendi.
DERİN SÖZ
"Biz göbeğimizden Amerika'ya bağlı değiliz. Artık alternatifsiz bir dünyada yaşamadığımız unutulmamalı. ABD, tavrını değiştirmez ise, Türkiye gibi güçlü ve samimi bir ortağı kaybedeceğini de unutmamalı" (T.C Başkanı Tayyip Erdoğan)
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