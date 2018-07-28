Bülent Erandaç
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Erdoğan ‘Türkiye ekseni’ kuruyor
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin güneyinde ve doğusunda, "yakın çevresinde" artan etkisini tarihin can alıcı bir dönemecinde, Türkiye ekseni'ni gerçekleştirme kararındadır.
Türkiye'nin dinamizmi, Balkanlar'da, Kafkasya'da, Güney'de, Doğu Akdeniz ülkelerini, eski Mezopotamya topraklarını ve Ortadoğu'nun kalbini içine almaktadır. Batı'nın kontrolünden kurtulan Türkiye, Anadolu'nun güneyine ve kuzeyine, Müslüman dünyaya doğru tarihi bir yönelme içindedir. Erdoğan'ın 2009 yılında ABD'nin Ortadoğu karakolu İsrail'e ONE MINUTE çekmesi ve 'Dünya Beşten Büyüktür' mottosuyla yürüyüşü TÜRKİYE EKSENİ'NİN SAHNE ALMASIDIR.
Türkiye ekseni, Türkiye- Afrika, Türkiye-Asya, Türkiye-Arnavutluk, Türkiye- Azerbaycan-Türkmenistan hatlarında değer buluyor.
Müslüman coğrafyanın geleceğine Türkiye ekseni
TARİHE bakıldığında Müslüman coğrafyada, Türkiye, İran, Mısır/Suudi Arabistan 3 sacayağıdır. İran ve Türkiye ilişkileri, 2000 yıl geriye uzanan, her ikisi de imparatorluk geçmişine sahip iki komşu ve bölgesel güç ilişkileridir. Başkan Erdoğan ve Rusya lideri Putin-İran lideri Ruhani, Astana merkezli yeni bir dengenin oluşumuna imza attı. Türkiye-Rusya-İran beraberliği, Ortadoğu'da yeni haritalar hazırlayan ABD'nin (Avrupa) nefesini kesti. Türkiye ekseni, Avrupa'dan Basra'ya, Körfez'e ve Bahreyn'e uzanan, Suriye ve Ürdün topraklarından geçip Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Hicaz bölgesine kadar ulaşan projeleri, ekonomik ve ticari nitelikli pozisyonların gelişmesine de yol açıyor. Ortadoğu'da yeniden hayat bulan fonksiyonel bir bölgesel güç olarak Türkiye'nin bölgedeki stratejik avantajını kullanan Başkan Erdoğan, dağınık Müslüman dünyanın BİRLİKTE HAREKET ETMESİ
YOLUNDA DA BÜYÜK ÇABA SARF EDİYOR. ÇOK KUTUPLU DÜNYA SİSTEMİNDE TÜRKİYE YENİDEN ADALETİN SESİ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR. Türkiyemiz'in KÜRESEL AKTÖR-MERKEZ ÜLKE KONUMU PEKİŞİYOR.
DİYARBAKIR Sur'da 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırılarında zarar gören 518 yıllık Şeyh Mutahhar Cami'nin restorasyonunda sona gelindi.
Evanjelist ABD'ye bağımsız Türkiye tokadı
ABD Başkanı Trump ve özellikle yardımcısı Pence, Papaz Brunson'u utanmadan, enstrüman olarak kullanıyor.
Siyasi emellerine alet ediyorlar.
Amerikalı rahip Brunson'un ev hapsini beğenmeyen Trump ve yardımcısı, gayet küstah bir şekilde Türkiye'ye tehditler savurdular. Türkiyemiz de bu küstah evanjelist tavırlara sert karşılık verdi. Bağımsız Türkiye, Amerikan yönetiminden gelen küstah ve tehditkâr saldırılara boyun eğilmeyeceğini açıkça gösterdi. Yani evanjelist yönetime atılacak her Osmanlı tokatı, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını gösterecek.
Yeni Türkiye'ye alışacaklar.
Türk milletine ve yargısına saygı duyacaklar. Adam gibi davranacaklar. 'Papaz'ın davası sürüyor. Bundan sonraki mahkemesi 18 Ekim'de.
Yargılanacak.
Yeni Türkiye çağı yakaladı
TÜRKİYE, kendi devletine format atarak çağı yakaladı. Artık vesayet odakları tezgâhlarıyla, parlamento kumpaslarıyla, dolarla, euro ile sarsılamayacak, Batı'dan (ABD-Avrupa) kurgulanan operasyonlarla durdurulamayacak, devlet geliyor. Saygı duyulan Türkiye'nin ayak sesleri dünyada yankı buluyor. Onun için NATO, Avrupa, ABD, yıktıkları köprüleri yeniden inşa ediyor. 'Asya'dan doğan güneş'in çocukları Rusya, Çin, Hindistan (BRİCS -ŞIO) Başkan Tayyip Erdoğan'la beraber olmak için çırpınıyor.
IMF'ci solcu CHP'li Böke
HEM kapitalist Amerika- Batı'nın beyni IMF'çi olacaksın. Hem de solcu olacaksın. Bu şaşırtıcı beraberliğin sembolü Selin Sayek Böke, ne tesadüf, yıldırım gibi CHP'de yükselmişti, aniden düştü. Şimdi yeniden diriliş içinde. CHP'yi kurtaracak isim olarak ortada dolaşıyor. Son demecinde diyor ki, 'Türkiye artık demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti değilmiş.
Hadi oradan... Selin Hanım, Selin Hanım. Kimin adına konuştuğunuzu biliyoruz.
Türkiye, IMF'in, Wall Street'in, Siyonist baronların çiftliği değil.
DERİN SÖZ
"'DÜNYA 5'ten büyüktür' diyerek bayraklaştırdığımız 'hak ve adalet' mücadelesini kararlılıkla devam ettireceğiz. Biz Bosnalı'nın da, Arakanlı'nın da, Suriyeli'nin de Türkistanlı'nın da yanındayız, zulüm bitene kadar mücadelemiz sürecek..." (Başkan Tayyip Erdoğan)
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- Erdoğan ‘Türkiye ekseni’ kuruyor
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