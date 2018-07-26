Bülent Erandaç
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Başkan Erdoğan’ın stratejik kararı
Devlette değişim ve dönüşüm bağlamında kurulan her başkanlık ve ofisler önemli bir görev. Bana göre en stratejik görevi İletişim Başkanlığı yapacak. Çünkü dünyamız, iletişim çağı. Algı operasyonlarıyla, siyasi, ekonomik, sosyal kanallar rahatsız ediliyor. Yani bir BEKA MESELESİ... Bu öyle bir karar ki Türkiyemiz'e, Cumhurbaşkanımız'a, yeni sistemimize saldırmakta olan ve yeni saldırı projeleri geliştiren EMPERYALİST BATI BEYİNLERİNE ve Türkiye düşmanı DERİN ODAKLARA verilen etkili mesajdır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın İletişim Başkanlığı çatısı altında DAĞINIK BİRBİRİNDEN KOPUK kuruluşları toplaması hayırlara vesile olacaktır.
İletişim Başkanlığı'na verilen görev:
1) Devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma ile ilgili alanlarda Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek stratejilerin tespitine yardımcı olmak.
2) Kamuoyunu ve ilgili makamları zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatmak, bunların kamuoyu üzerindeki etkisini belirlemek.
3) Türkiye'nin dış tanıtım faaliyetlerini yönlendirmek.
4) Uluslararası platformların, uluslararası kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine yönelik kamu diplomasisi yapmak. Stratejik iletişim ve tanıtım faaliyetleri yürütmek.
5) Türkiye hakkındaki propaganda faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek, bunlara karşı sorumlu kamu kurumlarıyla gerekli tedbirleri almak.
6) Yabancı ülkelerde Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda yapılan aydınlatma faaliyetlerine katılmak, enformasyon ve aydınlatma faaliyetlerini Türkiye'nin dış politikasını destekleyecek şekilde düzenlemek.
7) Yerli ve yabancı basınla ilişkileri düzenlemek.
8) İç ve dışta sivil toplum kuruluşlarının başarılı çalışmalar yapabilmeleri için kapasite geliştirme program ve projelerini geliştirmek, projelere idari ve mali destekte bulunmak.
9) Süreli ve süresiz yayınları planlayarak yayımlayacak veya yayımlatacak Türkiye Medya Veri Tabanı oluşturmak.
10) Vatandaşların, kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin talep, görüş ve önerilerini kolayca iletebilmelerini sağlamak.
CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi ile Türkiye şahlanıyor. Doğu ve Güneydoğu, huzurla, hizmetle tanışıyor. Van'da 2011 yılında yaşanan büyük depremlerin ardından "akıllı hastane" modeliyle inşa edilen ve son teknolojiyle donatılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi günde 10 bin kişiye hizmet sunuyor.
Kemal Bey, "A Takımı"nı değiştirse de nafile
KEMAL Kılıçdaroğlu, derin CHP'nin bir projesiydi.
CHP'de 'lider'in yetişmesine engel olunduğundan partinin başına bir mühendislik çalışmasıyla getirildi. 2010'da kasetle götürülen Deniz Baykal'ın yerine Kemal Bey seçilmedi, atandı. Ondan lider çıkarmak için de "uğraştılar..." Eski Türkiye, Doğan Medya, "Gandi" kampanyaları ile büyük lojistik verdi. Ama olmadı. Aziz milletimiz CHP'nin ciğerini bildiğinden, oy vermedi. CHP'de mühendislik çalışması bitmez. 24 Haziran sonrası Kılıçdaroğlu sıkıştı.
Panikledi. Derin CHP oturdu, Kılıçdaroğlu'na yeni taktik verdi. CHP'de 'O gitsin ben geleyim' ritueli sürürken Kılıçdaroğlu uyanık! Bir baktık, "Değişim olacaktır. Hiç kimse endişe duymasın. A TAKIMI DEĞİŞECEK" dedi. Kemal Bey, A takımını da yürüyüşünü de konuşmasını da değiştirse nafile.
İşin ilginç tarafı CHP'de adam değiştirme rekoru onda. 140'a yakın genel başkan yardımcısı, birçok sözcü değiştirdi.
İşe yaramadı. Derin CHP, Kılıçdaroğlu'nu Mart-2019 seçim sonrasına kadar yerinde tutmayı düşünüyor. Çünkü, CHP açısından bazı belediyelerde iktidar olmak Türkiye'de iktidara gelmek kadar önemlidir.
Çankaya, Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Şişli Belediyeleri CHP açısından bakanlıklar kadar değerlidir. Onları belirleyecekler.
Kılıçdaroğlu'na destek veren bazı il başkanları da belediye başkan adaylığı bekliyor da ondan...
Akşener'in yerine kim gelecek?
MERAL Hanım çok kırılganmış. Yüzme bilmiyor, dalgalı siyaset denizine atladı, boğuldu.
Şimdi yerine gelecek isim yarışması başladı. Koray Aydın, Ümit Özdağ, Musavat Dervişoğlu daha önce genel başkan adayı olmuşlardı.
Eski ANAP'LI Ahat Andican ve CHP'den gelen Aytun Çıray da sıkı temaslarda.
MERAL HANIM PROJESİ ÇÖKTÜ. DAĞILMAKTAN BAŞKA ÇARESİ YOK İYİ PARTİ'NİN....
DERİN SÖZ
"UYGULAMAYA konulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletimizin birliğini perçinlerken, Türkiye'yi ekonomik, siyasi ve diplomatik bakımdan daha da güçlendirecektir. Yeni yönetim sisteminin sağladığı imkanlarla ülkemiz, bundan sonra 2023 hedefleri ile 2053 ve 2071 vizyonları doğrultusunda çok daha süratli yol alacaktır." (Başkan Tayyip Erdoğan)
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