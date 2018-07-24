Bülent Erandaç
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Yeni ekonomi mimarisi
DOĞU ve Güneydoğu'nun terörden temizlenmesiyle bölge huzura eriyor.
Tüm şehirlere turist akını yaşanıyor. Tatil için Van'a akın eden İranlı turistler de köpük partileri veriyor. Bu görüntü Bodrum'u aratmıyor.
Türkiye diriliyor, batı sarsılıyor, doğu uyanıyor
ŞÜPHESİZ, çok ilginç zamanlara tanık oluyoruz ve önümüzdeki 12 yıl(2030), Dünya düzeninin yüzyılını belirleyecek. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin olmak üzere üç baskın ülke var.
Almanya, İngiltere, Fransa potada. Türkiye, Hindistan, Brezilya, ve Güney Afrika gibi ülkeler de uluslararası arenada giderek KÜRESEL OYUNCU olma yolunda.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın, "Dünya beşten büyüktür" sözü ve "Daha adil bir küresel yönetişim" talep edişi, dağınık Müslüman dünyada büyük yankı buluyor.
Güneş yeniden doğu'dan doğarken, giderek daha keskin bir şekilde "Amerikan tek kutuplu dünya düzeni" eleştiriliyor. Batılı ülkelerin yaptırımlar, kur oynamaları ve kredi derecelendirme kuruluşlarının not düşürmeleri aracılığıyla "ekonomik operasyonlarda" bulunmalarını sert bir dille eleştiren BRICS üyeleri Batı'ya korku salacak bir dizi karar alıp uygulamaya koyuyor. Böyle bir dünya gelişirken tam zamanında Başkan Tayyip Erdoğan Türkiye'yi yeni dünyaya hazırladı. Gerçekleşen değişim-dönüşümle Türkiye zamanın ruhunu yakaladı. ZAMANIN RUHU STRATEJİK
DÜŞÜNCE'DİR.
Akşener boğuluyor, Kılıçdaroğlu kıvranıyor
SİYASET denizi kabarıyor.
Meral Akşener'in İP'i koptu. İP'i AK PARTİ, MHP ve CHP paylaşma hazırlığında.
Ağustos yeni gelişmelere gebe.
CHP bölünmeye doğru hızla ilerliyor. Kürt vatandaşlarımız, PKK'nın kuklası HDP'den kurtulmak, yeni parti kurmak için zaman kolluyor. İP'in kopuşunu yakından izleyen MHP'nin Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dikkati çekici analiz yaptı: "Patchwork (Sunni- Yani Çakma ) halı gibi politik arenaya serilen bir partinin uzun ömürlü olmayacağını görmek için müneccim olmaya gerek yok. Başlarındaki hanımefendi boyundan büyük iddialarla yola çıktı ve dip dalgada sörf yapayım derken, yüzme bilmediği için az kalsın siyaset denizinin dibinde boğuluyordu. CHP yönetimi ve CHP seçmeni imdadına yetişmese vurgun yiyecekti. Dip dalga 24 Haziran'da MHP'den gelince bundan tabiatıyla İYİ Partililer de etkilendi. Şimdi bir hayal kırıklığı dalgası hakim orada. Aralarında MHP'den ayrılmış bazılarının gönlünün hala MHP'de olduğunu hissediyorum. MHP'de gönlü olanlar dönüş ve katılım için İP'TEN kopuşlar başladığında müracaat vaki olursa oturur, değerlendiririz."
Bak şu utanmaz ABD'li generale
TERÖR örgütü PKK-YPG sever CENTCOM komutanı Votel, karanlık adam Mc Gurk yetmiyormuş gibi, Özel Operasyonlar Ortak Görev Gücü (SOJTF) Komutanı Tümgeneral James (Jamie) Jarrard da görevi tamamlayıp ABD'ye dönerken, PKK-YPG teröristlerine övgü yağdırmış.
"ABD olarak hiçbir dış ve iç gücün size müdahale etmesine izin verilmeyecek.
Başka bir görevde bile sizlere desteğim sürecek"diyor.
Hadi oradan utanmaz ABD'li general ....
DERİN SÖZ
"GÜÇLÜ EKONOMİ. Piyasalarla kavga etmeyeceğiz. Kazan kazan ilişkisiyle yürüyeceğiz.5 Yıllık güçlü ve sağlam bir stratejimiz olacak." (Hazine ve Maliye Bakanı Bakanı Berat Albayrak)
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