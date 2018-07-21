Bülent Erandaç
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Yeni Türkiye’nin diriliş kodları
Eski sistemin kodlarıyla Türkiye'nin geleceği konuşulamaz. 150 yıllık emperyalizm zincirlerini kırıyoruz. Prangaları parçalıyoruz. Bugün yaşadığımız sürecin ismi: UYANIŞ, DİRİLİŞ, ŞAHLANIŞTIR. Yeni Türkiye'nin diriliş kodlarını birer birer izliyoruz. Medeniyet ihyası çalışmalarına ufuk kazandıracak iki örnek:
1) Şehid cenazeleri başta olmak üzere, halkın büyük bir çoğunluğunun Müslüman olduğu ülkemizde protokol cenazelerinde de Chopin'in cenaze marşının çalınması yanlıştı.
Eziyetti. "Batılılaşmacı" Eski Türkiye resmî ideolojisi, halkın değerlerine karşı gösterdiği saygısızlığı, bu cenaze marşını cenazelerde çalmakla gösteriyordu.
Artık, Chopin'in "Cenaze Marşı" yerine Itrî'nin Segâh makamındaki Tekbir çalınarak, emperyalist zihniyete mesajımızı verdik.
2) Eski Türkiye'de, Türk Polisi VİVALDİ -DÖRT MEVSİM müzik parçasıyla mezun olurdu.
Yeni Türkiye'de DİRİLİŞ ÇALIYOR. Polis adayları Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 21. mezuniyet töreninde mesleğe adım atmanın sevincini yaşarlarken, salonda Diriliş müziği yankılanıyordu. Yeni Türkiye'nin önünde, Milli Eğitim ve Kültür'de çok hayati bir süreç var. Çünkü Emperyalizm zincirlerini parçalamaktan başka yol yok.
HDP'li belediyeler vatandaşa değil teröre hizmet etti. Terör destekçileri yargı önünde hesap verirken İçişleri Bakanlığı bu belediyelerde yeni görevlendirmeler gerçekleştirdi.
Böylece bölge halkına hizmet gitti.
Hakkari Yüksekova ilçe belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) iş birliğiyle yapımına başlanan içme suyu arıtma tesisi sayesinde vatandaşlar yıllardır özlemini çektiği temiz içme suyuna kavuşmuş olacak.
2. ve 3. İsrail'i, Erdoğan engeller
ABD ve İsrail, Irak ve Suriye savaşlarından bir BÜYÜK İSRAİL çıkartmanın peşindeler... Bunun için her şeyi yapıyorlar. Başkanımız uzun zamandır ne diyor du? "İkinci Sykes-Pıcot'u kurdurmayacağız"... 24 Haziran'da Başkanımız Tayyip Erdoğan'la devam kararı veren Aziz Türk Milleti aynı zamanda İkinci Sykes- Pıcot'a ve 2 -3 üncü İsrail'e HAYIR demiştir.
Yerli otomobilin dinamosu...
"YAPARSA TAYYİP ERDOĞAN YAPAR"... Yeni Türkiye inşa edilirken, bu söz, her güzel ve hayırlı gelişmeyi anlatacak bir mottomuz olacak. Türkiye stratejik hamleler sürecini yaşıyor. Bu hamlelerden birisi de yerli bir otomobil üretmek üzere kolları sıvamış durumda. Bu hamleyi planlayan, yürüten lider Başkan Erdoğan'dır.
Tuttuğunu koparan lider olarak, 50 yıllık yerli ve milli otomobil rüyamızı gerçeğe döndürüyor.
Başkan Erdoğan, yerli otomobil projesinin de DİNAMOSU olacak, müthiş bir tecrübe adamı Fuat Oktay'ı, Başkan Yardımcısı olarak atadı.
Oktay'ın özellikleri içinde, ABD'de otomotiv sektörünün merkezi Detroit'teki Wayne State Üniversitesi'nde otomotiv endüstri mühendisliği alanında doktorası bulunuyor. Amerika'nın otomotiv havzası Detroit'te, Ford, Creysler, General Motors Fabrikalarında ürün hazırlama ve geliştirme bölümlerinde yönetici olarak çalıştı. Tecrübeleri, Küllüye'de yerli Otomobil dınomosu olarak ta değerlendirecek oluşu, yeni dönemin performansı ve şansı olacaktır. Başkan Tayyip Erdoğan'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Türkiye'de imalat yapan Tofaş Ford, Renault, Hyundai, Toyota ve Honda gibi markaların da sıkıntıları Küllüye'de göğüslenecek.
Fabrikalar Batı Karadeniz'e mi?
YERLİ Otomobil DINAMOSU olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CEO Mehmet Gürcan Karakaş ve 5 babayiğit tamam. Şimdi, fabrikaların kurulacağı yer önemli. Son gelişmeler ışığında, Adapazarı-Karasu- Karadeniz hattı ağırlık kazanmış durumda. Çünkü bölgede Karadeniz'in en büyük limanı Filyos inşa ediliyor. Kuzey Karadeniz Otoyolu ve Yavuz Selim Köprüsü'nden geçecek, HIZLI TREN DEMİRYOLU projesi yürütülüyor. Deniz- Liman--Demiryolu-Otoyol bir yerden geçiyorsa orası ŞAHA KALKMAYA HAZIR demektir.
DERİN SÖZ
"Vesayetten darbelere, terör saldırılardan, ekonomik tuzaklara kadar her türlü sıkıntıyı yaşamış bir siyasetçiyim.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi zorlama değil, tarihin bizi yönlendirdiği isabetli bir tercihtir.
Türkiye, Osmanlı'dan beri tarihinde ilk defa kritik bir yol ayrımında, tercihini darbe veya benzeri zorlamalarla değil, milletimizin özgür iradesiyle gerçekleştirmiştir." (Başkan Tayyip Erdoğan)
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- BÜLENT ERANDAÇ
- Yeni Türkiye’nin diriliş kodları
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