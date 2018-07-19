Bülent Erandaç
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Başkan Erdoğan’ın yeni eğitim ve kültür mimarisi
24 Haziran millet zaferinin rüzgârıyla yeni, dinamik, çağa uygun bir sistemle devlet topyekûn reforme edildi.
Yeni sistemin dinamosu yeni sistemin 1. Başkanı Tayyip Erdoğan, hızlıca YENİ TÜRKİYE MİMARİSİNİ geliştiriyor. Kurumlar, kurullar, kabine, yeni ruhla yeni hedeflere yöneliyor.
Yeni dönemde, özellikle EĞİTİM VE KÜLTÜR alanında yapacak çok işimiz var unutmayalım. KÜRESEL OYUNCU OLMAMIZIN ANAHTARI MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA JEOKÜLTÜREL-STRATEJİK HAMLELER YAPMAMIZDIR. Asla şüphemiz yoktur ki, Başkan Tayyip Erdoğan, EĞİTİM VE KÜLTÜR alanında yeni Türkiye'ye çağ atlatacaktır.
16 yıldır yakından tanığımız büyük lider Erdoğan'ın, iyi bir eğitim ve kültüre sahip olan insanlarımızın yetiştirilmesi hususunda beyin fırtınaları yaptırdığını, geçmişin birikimiyle birlikte gelişmişliği, UFKU AÇIK, İRFANI BÜYÜK YENİ TÜRK GENÇLİĞİNİN PEŞİNDE KOŞTUĞUNU iyi biliyoruz.
MİLLİ EĞİTİM: Başkan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı olarak her kesimden insanın mutabakat sağladığı, insanlarımızın umudunu yeşertecek özellikli bir yöneticiyi göreve getirdi. Prof. Dr. Ziya Selçuk. Bu atamayla ilgili medyaya baktığımızda bir gerçek karşımıza çıktı. Sağcısı, solcusu, muhalifi, iktidar yanlısı fark etmeden toplumun kahir çoğunluğu olumlu yorumlarda bulundu. Şu anda, EĞİTİM sisteminin başında herkesi birleştiren bir isim.
KÜLTÜR: Kültür ve Turizm Bakanı olarak atanan ve tanınmış turizmci olan Mehmet Ersoy, turizm için biçilmiş kaftan. VE KÜLTÜR BAKAN YARDIMCILIĞI'NA gelecek yine biçilmiş kaftan bir isimle bu bakanlık, yeni sistemin ana damarlarından birisi olacaktır. Kültür ve sanat da genç Türkiye'nin ufkunu açan, geleceğe yatırım yapacak PROJELER devreye girecek.
DOĞU Anadolu Bölgesi'nde, PKK'lı teröristlere yönelik başarılı operasyonların ardından sağlanan huzur ve güven ortamı sayesinde, bölge, turistler tarafından gönül rahatlığıyla tercih ediliyor. Bu tercihlerin ilk sırasında ise Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde 2 bin 250 rakımdaki Türkiye'nin en büyük krater gölü özelliğine sahip olan Nemrut Krater Gölü bulunuyor.
Adnan Oktar olayı...
OLAYLARIN perde gerisini yeni medya düzeninde en iyi şekilde okuyan ve yazan Genel Yayın Yönetmenim Ergün Diler'in, "Testi Kırıldı" başlıklı yazısının altında dikkat çekici bir not var: "Adnan Oktar işinin, büyük bir operasyon olduğu kesin! Buradaki kavga da büyük kavganın yansıması. Ama olay magazin figürlerinin çok ötesinde. Türkiye'nin görmesi gereken bu!
Gören var mı? Emin değilim."... Evet, değerli yönetmenimiz Diler'in, Adnan Oktar konusunda derin okumasını bekleyin.
Gerçekten, Adnan Oktar olayı bir magazin işi değil, YENİ SİSTEM, YENİ DEVLET AMELİYATIDIR.
Başkan Erdoğan'la yola çıkan yeni Türk devleti, 100 yıllık prangaları kıracak, darbeler dönemini tarihe gömecek, asker-devlet ilişkilerini demokratik sürece sokacak, emperyalistlerin oyuncağı FETÖ ve PKK'nın inlerine girecek de diğer devletin kılcal damarlarına girmiş-girmeye çalışan örgütteşkilatlara dokunmayacak mı? 15 Temmuz FETÖ kanallı Türkiye'yi işgal operasyonu sonrasında elden geçirilen 'yeni devlet'in değişen güvenlik paradigmasıyla ilgili ameliyatlar dizisindendir Adnan Oktar olayı. Çünkü, FETÖ gibi bir mesele üzerinden derin ağların güvenlik boyutu çok net ön plana çıktı. Bu iş, masonlara, illüminatiye, din kisveli hareketlerin ardına, derin yapılanmalara dönük ameliyatlar sürecek.
Maduro ve Dugin gördü, Kılıçdaroğlu göremiyor
EMPERYALİST oyunlardan çok çekmiş Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Çok kutuplu dünyanın lideri Tayyip Erdoğan" dedi. Rusya lideri Putin'in beyin adamı Dugin, "Dünya çok kutuplu yöne evrildi. Türkiye burada merkez" dedi. Yani, Başkan Tayyip Erdoğan'la 'yeni Türkiye' gemisi okyanuslara açılıyor. Ama ana muhalefet CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kıskançlığından mı, ufkunun dar olmasından mı nedir, tarihi gelişmeleri okuyamıyor. Türkiye'nin geleceğine FRANSIZ KALIYOR.
DERİN SÖZ
"YENİ dönem, Türkiye'nin, dünyanın neresinde olursa olsun tüm mazlumların ve mağdurların elinden tutmaya devam edeceğinin ifadesidir. Ülkemize kem gözle bakan terör örgütlerinden küresel çıkar çevrelerine kadar herkesin karşısında dimdik durulacağının ifadesidir. 2023 hedeflerimize bir adım daha yaklaştığımızın ifadesidir." (Başkan Tayyip Erdoğan)
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