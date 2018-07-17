Bülent Erandaç
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Ahtapotun kollarını büyük Türk milleti kopardı
100 sene önce Anadolu'yu işgalcilere dar eden kahramanların torunları 15 Temmuz'da da FETÖ'cü alçaklara, Türkiye'nin hizaya sokulmasına, terbiye edilmesine, müstemlekecilerin uydusu haline getirilmesine izin vermedi.
NATO-CIA gladyosu FETÖ'nün darbe kalkışması karşısında Büyük Türk Milleti, vatanına el sürdürmedi. Ebediyyen de sürdürmeyeceğini dünyaya ilan etti.
Tarihten ders alınırsa tekerrür etmez
"TARİHTEN ders alınırsa tekerrür etmez" (İstiklal M arşı yazarımız Milli Şair Mehmet Akif Ersoy) Cumhurbaşkanımız'ın söylediği gibi "Yıldönümleri aynı zamanda muhasebe ve murakabe günleridir. Ülke, millet ve devleti yönetenler, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananlardan çok büyük dersler çıkarmalıdır." Millet ve devlet olarak alınan 15 Temmuz dersleri:
1) Türkiye'yi vesayetin boyunduruğundan tamamen kurtaracak, demokrasimizin önünü açacak yönetim sistemimizi kalıcı istikrara kavuşturacak sürece girildi.
2) Tarihi değişimle Türk demokrasisine çağ atlatılırken, ülkemizde artık darbe defteri bir daha açılmamak üzere kapatıldı. 27 Mayıs-12 Eylül-28 Şubat-15 Temmuz darbecileri günahlarıyla tarihin çöplüğüne atılmıştır.
3) Yaşadıklarımız kimin ülkemizin kara gün dostu olduğunu, kimin de sadece iyi gün dostu olduğunu gösterdi. Ülkemizden kaçan darbecileri bağırlarına basanların ilkesizlikleri asla hafızamızdan silmeyeceğiz.
4) CIA ajanı-Kardinal FETÖ'nün büyük bir gizlilik içinde büyüttüğü ahtapotun kolları kesildi. Son 2 yılda örgütün devlet, iş dünyası, bürokrasi, ticaret, medya ve sivil toplum alanlarındaki yapılanmaları büyük ölçüde çökertildi. Vakit, ahtapotun kafasının koparılması vaktidir.
5) Somali'den Pakistan'a, Medine'den Malezya'ya, Sancak'tan Türkistan'a kadar dünyanın dört bir ucunda ülkemiz ve milletimiz için meydanlara koşan kardeşlerimizi bir an yalnız bırakmadık, bırakmayacağız.
6) Anadolu'da Çanakkaleİstiklal Savaşı-15 Temmuz ruhu ayakta oldukça, Türkiye'yi yolundan alıkoyacak hiçbir güç yoktur.
Milli Devlet refleksi yaşıyor.
KÖPRÜYÜ kapatarak bu ülkeye darbe yapacağını zannedenlere gelsin... Köprü öyle kapatılmaz böyle kapatılır...
CHP İç Savaşı'nda ikinci cephe
MİLLETİMİZLE kavga etmeye doymayan CHP, birbirini yemeye devam ediyor. İkinci cephe açıldı.
'Keskin sirke, Muharrem İnce' imza topluyor. Kemal Klıçdaroğlu-polit bürosu imza verenleri kara listeye alıyor, boğazlarını sıkmak için harekete geçmiş bulunuyor. Üçüncü cephe, 15 gün sonra... İnce, 625 imza bulamazsa, mevta olur.
Bulursa Kemal'i yer... Ama milletle kavga etmekten bıkmaz bunlar.
Tükenen Akşener ve kopan İP
İP'TE (İYİ Parti) seçim sonrası başlayan sancı ve istifalar neyin habercisi?
İP'TE üst düzey isimlerin istifalarının üst üste gelmesi ve son olarak Genel Başkan Meral Akşener'in yakın kurmaylarından eski DYP'li Bakan Ayfer Yılmaz'ın istifası dikkatleri çekti.
Milletvekili adayı da olmayan Ayfer Yılmaz, partinin kurulduğu günden bu yana "MHP kökenli-merkez sağ kökenli" ayrışmasında mağlup duruma düşmüştü.
Eski MHP kökenli Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın seçim sonrasında yaptığı "İrade bizde olsaydı Millet İttifakı'nı kurmazdık" açıklamasının, Yılmaz'ın partiyle yollarını ayırma sürecini hızlandırdığı ifade ediliyor.
Belli oldu ki, Akşener'in dışta kalarak, partinin kontrolünü kaybetmesi sonucu, kısa süre içinde dağılma söz konusu olacak. İP'te şu anda AK PARTİ, MHP ve CHP'ye göz kırpan milletvekilleri olduğu gözleniyor.
Milli lider Devlet Bahçeli'nin yapacağı muhtemel 'Ülkücüler yuvaya' çağrısı İP'in kopmasına yol açacak.
Yakında, çabuk tükenen 'Meral Akşener-kopan İP Olayı'na tanık olacağız. Paris'te sefa süren Cem Uzan'ın kulakları çınlatılacak.
DERİN SÖZ
"KORKAKLAR zafer anıtı dikemez. Milletimizle birlikte, 2023 hedeflerimize ulaşarak zafer anıtımızı dikmekte kararlıyız. Ne FETÖ'cü hainler, ne
PKK'lı katil sürüsü, ne DEAŞ'ın katil sürüsü, ne de sınırlarımız boyunca bizi kuşatmaya çalışan sözde müttefiklerimiz, bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoyamayacaktır" (Başkan Tayyip Erdoğan)
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- Ahtapotun kollarını büyük Türk milleti kopardı
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