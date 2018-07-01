Bülent Erandaç
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Millet mesajını alan Erdoğan, AK Parti’yi kongreyle yenileyecek
Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçim zaferini AK Parti Genel Merkezi'nin balkonunda değerlendirirken "Milletimizin partimize verdiği mesajı da aldık. Önümüzdeki dönem milletimizin karşısına tüm bu eksikleri tamamlayarak çıkacağız" dedi.
Büyük Lider Erdoğan, seçmenin AK Parti'ye verdiği mesaj en iyi şekilde okuyarak, seçimlerin üzerinden bir hafta geçmeden Genel Başkan olarak yeni hamleleriyle, AKPARTİ'nin kendi marka değerini, teşkilat yapısını, yönetim sistemini ve ilkesel değerlerini güçlendirmek üzere,18 Ağustos'ta erken kongre kararı aldı.
Halkımızın büyük teveccühünü alarak,27 Milyon oyla tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın halkın mesajını alma ve erken kongre kararı siyaset laboratuvarlarında enine boyuna ele alınacak bir harika okumanın sonucudur.
Bir gerçeği ifade etmeliyiz.
Erdoğan'a, Türkiye siyasetinin en büyük hareketlerini yaptıran ve AK Parti'yi daha uzun yıllar Türkiye siyasetinde birinci konumda tutacak olan da zaten milletin verdiği mesajların doğru okunmasıdır.
24 Haziran seçimlerinde AK Parti'ye verilen mesajlara bakalım:
Ekonomide önemli adımları attınız. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte biliyor ki, Cumhurbaşkanımız Erdoğan çok çalışacak. Buna paralel AK Parti'nin de en çok ekonomi üzerine eğilmesini istemektedir.
5 yıllık istikrarın ekonomide hızlı büyümeyi beraberinde getirmesi söz konusu olacağından, AKPARTİ tüm organlarıyla konunun içinde olmalıdır' denilmiştir.
Dış politikada Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye'nin bağımsızlığı, bölgenin huzuru ve bölücü terörle mücadele adına yapılması gerekeni cesaretle yaptı ve yapıyor.Yeni gelişmeler konusunda AK Parti'nin çözümlere hazır olmasını istemektedir.
Güneydoğu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha yüksek oy çıkmasına paralel AK Parti'nin Kürtlerle ve diğer etnik kesimlerle devleti daha fazla kucaklaştırmasında etkin olmasını beklemektedir.
FETÖ ile Mücadeleyi Cumhurbaşkanımız hayatını ortaya koyarak sürdürmektedir.
Bu mücadeleye AK PARTİ'nin gövdesiyle kesintisiz olarak, kararlılık ve cesaretle katılmasını arzu etmektedir.
Aziz Milletimiz bu mücadelenin arkasındadır ve AK Parti'ye de bir kez daha "cesur olmaya devam, arkandayız" mesajı vermiştir.
Kutuplaşma ve Başta CHP olmak üzere azgın-müzmin muhalefetin kutuplaşma ve gerginlik yaratmasına karşın, Cumhurbaşkanı Erdoğan elinden geleni GERGİNLİĞİ ÖNLEMEYE ÇALIŞMAKTADIR.
AKPARTİ'NİN DE muhalefeti, kutuplaştırıcı ve gerginlik üreten siyasetten uzaklaştırabilecek etkin çalışmalar yapması gerekiyor.
Seçimin belki de en önemli mesajlarından biri de atamalarda liyakate daha fazla hassasiyet gösterilmesidir.
BU kare Gazze-İsrail sınırdan... Filistinli Emin Selim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türki halkına Gazze'ye verdiği destekten dolayı teşekkürlerini sunuyor.
TBMM'de sürpriz gelişmelere hazır olunuz
CHP VE İYİ PARTİ'DE BÖLÜNME HAVASI VAR. YENİ PARTİLERLE, TBMM'de yeni İttifaklar ortaya çıkacaktır. Şöyle: İNCE- KILIÇDAROĞLU PAZARLIĞI BUGÜN (PAZAR): Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu koruyacak son çırpınışlar içinde... Muharrem İnce'yi tavlamak için Pazar günü (bugün) evine çağırdı. Kılıçdaroğlu, İnce'ye İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığını teklif edecek. Anlaşma olmazsa yerel seçim sonrası, İnce'nin önünü açacağını söyleyecek. Zaman kazanarak Muharrem İnce'nin dalgalarını kıracak. Bu numaraları Muharrem İnce yutmaz. Belediye ADAYI olmaz. Zaten kazanma şansı da yok. Ekim ayında muhtemel olağanüstü kurultayı toplatır, kazanamazsa, CHP'DEN YENİ PARTİ ÇIKAR...
İP'te Koray Aydın'ın gözü Akşener'in koltuğunda
Yeni TBMM'de 8 Parti (AKPARTİ, MHP, BBP/
CHP, İP, HDP, SP, DP) temsil edilecek. İyi Parti ve Saadet Partisi genel başkanları TBMM dışı Genel Başkanlarca idare edilecek.
Partilerini milletvekili seçilmiş gurup Başkanları (İP'TE KORAY AYDIN) Meclis'te yönetecek.
İyi Parti'nin yeni milletvekillerinden Koray Aydın, Musavat Dervişoğlu ve Ümit Özdağ GENEL BAŞKAN ADAYI olmuşlardı.
Şimdi, TBMM dışında kalmış Meral Akşener'in yerine hazırlanacaklar.
İYİ PARTİ'de CHP, MHP ve AK Parti'ye yatkın milletvekilleri olmak üzere üç gurup var. İyi Parti bölünme potasında.
DERİN SÖZ:
"Önümüzdeki dönemde de en büyük mücadelemiz terörle olacak. Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz ki ülkemizde huzur hakim olsun." (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)
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- Millet mesajını alan Erdoğan, AK Parti’yi kongreyle yenileyecek
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