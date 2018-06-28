Bülent Erandaç
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Milletin zafer gecesi duygusal Erdoğan
Aklı hastanede kalarak, gece yarısı Ankara'ya geliyor. Yedi düvelin yıkmaya çalıştığı çalışkan, dava adamı, baba, lider olmanın çok ötesinde DUYGUSAL İNSAN-VEFA ADAMI ERDOĞAN, Ankara'da şafağa dönen o zafer gecesinde milletiyle beraber oluyor. Bu anları, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gazeteci Saadet Oruç şöyle anlatıyor:
"Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı sadece bir köşeden izlerken bile temposuna inanamıyorsunuz. Son olarak Eyüp'te düzenlenen mitingin ardından Eyüp Sultan Türbesi'ne girdi ve dua etti. Seçim günü sandıkların açılmaya başlandığı ilk saat içinde belli olan zaferin getirdiği mutluluk ilmek ilmek örerek devam eden bir seçim kampanya süreci... Ve o üzücü kaza haberi. Küçük bir çocuğun ayağı bariyerlere sıkışıyor ve acilen hastaneye kaldırılıyor. Hastaneye bizzat gidip, kaza geçiren minik çocuk ile ilgilenen Cumhurbaşkanı, önce Ankara'ya gelişini erteliyor.
Ardından kısa bir süre sonra, yeniden Ankara'ya doğru yola çıkılıyor. Bu arada saat 02.00'yi gösteriyor. Zafer gecesinde aklı İstanbul'da, küçük kız çocuğunda kalıyor Cumhurbaşkanımız'ın."
YENİ MİLLET-DEVLET SİSTEMİ NETLEŞİYOR
CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili olarak İstanbul Huber Köşkü'nde Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen 6 saatlik toplantıda, YENİ MİLLET-DEVLET SİSTEMİ'NİN omurgası tamamlandı. Ve Başkan Erdoğan, bir gün sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle beraber yeni sistemin inşa çalışmalarına başladı. Bu görüşmede, TBMM BAŞKANI, MUHTEMEL BAKANLARLA İLGİLİ İSİMLER KONUŞULDU.
MİLLET-DEVLET YENİ SİSTEM ŞEMASI ise şöyle: 3-4 BAŞKAN YARDIMCISI: Başkan Erdoğan'a en yakın yapılanma Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sistemi.
16 BAKANLIK: Adalet, İçişleri, Milli Savunma, Milli Eğitim, Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve Şehircilik, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, Ulaştırma ve Altyapı, Dışişleri (Avrupa Birliği), Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknolojİ Bakanlıkları...
8 BAŞKANLIK: Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı. 9 KURUL: Yerel Yönetim Politikaları, Sosyal Politikalar, Sağlık ve Gıda Politikaları, Kültür ve Sanat Politikaları, Hukuk Politikaları, Güvenlik ve Dış Politikalar, Ekonomi Politikaları, Eğitim ve Öğretim Politikaları, Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları kurulu. OFİSLER: Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi.
ELAZIĞ'DA seçim öncesi adak adayan emekli Münevver Bayram, bayram ikramiyesiyle aldığı kurbanını Cumhurbaşkanı Erdoğan için kesti.
Bayram, "Onun için dua ettim, çok şükür dualarım kabul oldu, seçimi kazandı. Ben de Cumhurbaşkanım için adağım olan kurbanımı kestim" dedi.
SEÇİM SONUÇLARINI DOĞRU OKUMAK
HALKIMIZ ne dedi? Halkımızın kafasında kodladığı parametrelerin başında BEKA MESELESİ geliyordu. Savaş hali, dış güçlere karşı olma hali, bölünmez Türkiye mefkuresi, Türk-Kürt/Sunni-Alevi beraberliğinin korunması Cumhurbaşkanı olarak Tayyip Erdoğan'ı seçmekte öncelikli kodlamalardı.
Hakkari'den AK Parti milletvekili olarak Husret Dinç seçildi. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın artık, Edirne'den Hakkari'ye can damarları var. Bu gelişme, Yeni Türkiye'de Başkan Erdoğan'ın yeni dinamikleri harekete geçirmesinde, vatana-millete bağlı Kürtler'in TBMM çatısı altında, kardeşce yürümeleri yolunda hayati bir durumdur. HDP'nin oy deposu olarak tanımlanan doğu ve güneydoğudaki 16 ilde oy oranı düştü. Batı illerinde oylarını artırması siyasette CHP-HDP beraberliğinin somut sonucudur. Kemal Kılıçdaroğlu-CHP'nın manevralarıyla barajı aştırıldı. HDP (PKK), Kemal Kılıçdaroğlu'na minnettar.
ÖNEMLİ SORU: MUHARREM İNCE İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIĞINA FİT OLUR MU? Kemal Kılıçdaroğlu, adaylıkla İnce'yi tavlayabilir mi?
DERİN SÖZ
"MUHALEFET yıllardır milletin karakterini, asaletini, cesaretini bir türlü öğrenemediler. Onca yokluk ve yoksulluğa rağmen Kurtuluş Savaşı'nda müstemleke olmayı elinin tersiyle iten bu milletin bağımsızlık tutkusunu anlayamadılar. Son 16 yılda 12 kez seçimlere girdiler..
Her defasında kaybettiler. Ama bir türlü bu milleti tanıyamadılar." (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)
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