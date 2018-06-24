Bülent Erandaç
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PKK kandillerini söndürme stratejisi
Türkiye liderliği duramazdı, harekete geçmek zorundaydı.
Nitekim tarihi kararlar alındı ve jeopolitik hamlelere girişildi. Türkiyemiz, masadaki müzakerelerde güçlü olmanın yegâne şartı sahada kuvvet kullanmak olduğu gerçeğine göre davranmaya başladı.
Bir taraftan PKK/ KCK terör örgütünün yurt içindeki etkisinin minimize ediliyor,diğer taraftan ardından, Türk topraklarına yakın sınır ötesi bölgelerde de organik yan kollarıyla birlikte PKK-YPG tasfiye ediliyor.
Bu strateji, Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluşsal zorunluluğudur.ABD-İsrail'in Kürt koridoru/uydu devleti projesinin önlenmesi, gerekse Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları mücadelesine Türkiye ağırlığını koymalıydı.
NE YAPTIK?
TÜRKİYEMİZİNBeka hattındaki 3 bölgeye müdahale ettik.
1) Suriye'de Amanos dağları-Afrin-Membiç hattı
2) Irak'ta Şengal (Sincar)
3) Irak'ta Kandil dağı
Türkiye liderliği, Pro-aktif/ önleyici savunma olarak nitelenebilecek, ülke sınırları ötesinde terörle mücadele kararını vererek, Fırat Kalkanı Harekâtı-Zeytin Dalı Harekâtı ile Suriye'de, Dicle Kalkanı ile de Kandil ve Şengal'de geniş kapsamlı ve reel sonuç alıcı operasyonlar icra ediyor.
AMANOS DAĞLARI: TSK, Amanos Dağları-Afrin- Membiç hattındaki kurduğu güvenlik kuşağıyla PKK'nın 30 yıllık planını çökertti. PKK/ YPG'li teröristler yıllardır Afrin üzerinden Amanos dağlarına sızarak çok sayıda asker, polis ve sivilimizi şehit etmişti. PKK'nın uzun yıllardır kontrol ettikleri Afrin'de geçiş güzergahlarını kontrol altına alan TSK , Amanoslar'a PKK'ya gömdü.
ŞENGAL HEDEFTE: Türkiye'nin "İkinci Kandil olmasına izin vermeyeceğiz" dediği bölge Şengal'dir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) "bölgenin jeopolitiği açısından önemli, terörle mücadele açısından ise gerekli" bir adım atarak, Irak'ın Şengal (Sincar) ve Suriye'nin Karaçok Dağı'nı kontrolde tutuyor. Şengal'in Türkiye açısından önemi özellikle, Suriye, Irak ve Türkiye'nin tam ortasında bir noktada olması. Çünkü, PKK'nın buradan özellikle 2016 yılında büyük çatışmaların yaşandığı Cizre'ye geçişleri açısından kritik önemde bir yer.
KANDİL DAĞI SÖNÜYOR: PKK'ya yönelik Mart ayında başlatılan DİCLE KALKANI ile Kandil'in merkezine 73 kilometreye kadar ilerleyen TSK, bölücü terör PKK işgalinden kurtarılan alanda hakim tepelerde seyyar karakollar ve mevziler oluşturdu.
GAZZE sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü için toplanan Filistinliler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a teşekkür gösterisi düzenledi.
Gazzeliler, üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi ve "Erdoğan'a dik duruşu için teşekkür ederiz" yazılı posterler açtı.
ABD'NİN ÇOK ÖZELLİKLİ YENİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ
ABD Başkanı Trump ve Dışişleri Bakanı Pompei, Ankara'ya ÇOK YÜKSEK ÖZELLİKLİ bir Büyükelçi olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'nda 'Yakın Doğu İlişkileri'nden sorumlu bakan yardımcısı olarak görev yapan David Satterfield atandı.
ÇOK YÜKSEK ÖZELLİKLİ BÜYÜKELÇİ: Satterfield, ABD Dışişleri'nin Suriye dosyasına bakan önemli bir kaç isminden birisi... Oğul George Bush döneminin Dışişleri Bakanı Neo-Con Condoleezza Rice'nın üst düzey danışmanı ve Dışişleri'nin Irak konusundaki özel koordinatörü olarak görev yapan Satterfield, Irak ve Suriye'deki dengeleri iyi bilen bir diplomat... Suudi Arabistan, Mısır, Lübnan ve Tunus'ta görev yaptı.
David Satterfield, PKK'nın Suriye kolu YPG'lilere sahip çıkan önde gelen Derin Amerikalı.Irak-Suriye-Körfez Bölgesi ve Doğu Akdeniz PETROL VE DOĞALGAZ konularından çok önde gelen bir stratejisttir. Suriye'nin Bölünmüş Haritası üzerinde denklemleri kuran, geliştiren çok önemli bir stratejist.
TARİH 27 ŞUBAT 2018: ABD, İngiltere ve Fransa, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün Ocak ayında gerçekleştirdikleri ve yeni Ortadoğu stratejisi üzerindeki gizli toplantıyı organize eden isimdir. Gizli görüşmelerde, Suriye'de hayata geçirilmesi gereken beş aşamadan bahsediliyordu. Bu aşamalar sırasıyla; Suriye'yi bölmek, Türkiye'yi denetim altına almak, BM Suriye Özel Temsilcisi Stephan de Mistura'yı ABD amaçları doğrultusunda yönlendirmek, "Cenevre sürecinin yeniden canlandırılması" öngörülüyordu.
DERİN SÖZ
"Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük askeri stratejist Çin'li mareşal Sun Tzu der ki: Birinci işin Rakibini tanı. Bil. Takip et. İkinci işin, kendini bil, geliştir, zamanlanmayı iyi yap... Büyük Devlet Türkiye artık böyle yapıyor"
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- PKK kandillerini söndürme stratejisi
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