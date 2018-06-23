Bülent Erandaç
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PKK Kandilleri’nin söndürülmesinde son rapor
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan-Türk devlet aklı;
1) Suriye'de Amanos dağları-Afrin-Menbiç hattını kesti.
2) Irak'ta, Şengal'i seçim sonrası bitirecek.
3) Irak'ta Kandil dağındaki Kandil'i 2018-19 yılında söndürecek.
DİNAMİK SİSTEM-GÜÇLÜ LİDER-GÜÇLÜ TÜRKİYE
25 HAZİRAN sabahı, Türkiye'nin ayak bağlarını çözeceği bir milat olacak. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yeni dönemde yeni bir hükümet modeli ile muasır medeniyet seviyesini yakalayacak en büyük projesini önceki akşam ATV-Ahaber'de açıkladı.
Meclis-Cumhurbaşkanı uyumu ile daha güçlü, daha etkin ve daha karar alıcı Türkiye sistemini milletin takdirlerine sundu.
Erdoğan, her yönüyle yarınlara hazır... Peki, yeniliği ortaya koyan, geleceğe bakan Erdoğan'a karşı çıkan diğer adaylar ne yapıyor?
Eski Türkiye'yi geri getirme yolunda boşa kürek çekiyorlar.
Türk halkının 16 Nisan 2017'de verdiği kararı tersine çevireceklerini sanıyorlar.
Ümmetin birliği, Türk milletinin bekası için hayatını koyan Tayyip Erdoğan'a karşı, başta CHP'nin adayı olmak üzere diğerleri, Türkiyemiz'i ABD'nin, Avrupa'nın kucağına atmak için çırpınıyorlar.
Evet. Eski Türkiye'nin son 25 yılını yaşamış, eskimiş, köhnemiş parlamenter sistem içindeki kumpasları, pazarlıkları, Bizans oyunlarını görmüş bir gazeteci olarak söylüyorum:
"Milli, yerli ve ülkenin bekası için sorumluluk alan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a karşı, yabancıların gözüne bakanlarla bir yere varılmaz.
Yeni Türkiye tarihini yazmakta olan Tayyip Erdoğan'ı durdurmak, büyük Türkiye'yi durdurmaktır."
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan'ın 3. Havalimanı'nda verdiği bu kare tüm Türkiye düşmanlarının böğrüne bir hançer gibi saplandı.
DÖNMEZ MİLLET YOLUNDAN BÜYÜK LİDER ERDOĞAN
SAYIN Cumhurbaşkanım Tayyip Erdoğan, 'DÖNMEZ MİLLET SENİN YOLUNDAN'.
Evet. Anadolu'nun çeşitli kentlerini dolaştım.
Seviliyorsunuz, ancak o son şarkınız yok mu?
İnsanlarımızın gönül tellerini titretiyor. Size uzak sanılan kardeşlerimizin de duygularını kabartıyor. Etkiliyor, kucaklıyor.
Büyük Türk Milleti diyor ki:
"Rehber tuttum yüreğimi, düştüm sevdanın ardından, göç eyledim gayrı durmam, dönmem geri senin yolundan.
Zor olsa da ah zor olsa da dağlar duman kar kış olsa da yolun sonu bir sır olsa da dönmem geri senin yolundan.
Çeken bilir derdimizi, yanıp duran gönlümüzü, alsalar da ömrümüzü, dönmem geri senin yolundan. Zor olsa da ah zor olsa da dağlar duman kar kış olsa da yolun sonu bir sır olsa da dönmem geri senin yolundan."
KEMAL-MERAL-TEMEL/ SELAHATTİN İTTİFAKI TOPALLADI
TARİHİ seçime 24 saat kaldı. Kemal-Meral- Temel-Muharrem-Selahattin ittifakı topalladı. Eskiye nasıl dönecekleri konusunda birbirlerini satıyorlar. CHP'nin adayı Muharrem İnce, eskiye dönme yolunda... Önce '2 yıl'dan sonra '5 yıl'dan bahsetti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Eskiye dönüş için 2-4 yıla ihtiyaç var. Bir anayasa değişikliğini yangından mal kaçırır gibi yapamayız" diyor. CHP-İP-SP/HDP ittifakı şimdiden sallanıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Değiştirmekten vazgeçeceğiz" demeye dilinin varmadığını anlıyoruz.
ABBAS (KILIÇDAROĞLU) YOLCU
MUHARREM Bey, Kemal Bey'den biraz daha fazla daha oy alacak gibi görünüyor.
CHP'de, sarsıntılar şimdilik derinlerde yaşansa da, 'Genel Başkan' olarak kalmak yok 24 Haziran sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nın kaderinde.
Ne kaderin önüne geçilir, ne de gidenin...
Ne demişler? 'Yolcudur Abbas (Kemal Kılıçdaroğlu), 24 Haziran'dan sonra bağlasanız da Genel Başkanlık'ta duramaz.
DERİN SÖZ
"HAZIR MIYIZ TÜRKİYE? 24 Haziran'da güçlü hükümet, güçlü Meclis, güçlü Türkiye için kükremeye var mıyız? 24 Haziran'da bir destan daha yazıyor muyuz? İrade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? Ben inanıyorum. Türkiye kararını Allah'ın izniyle vermiş. 24 Haziran demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun." (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)
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- PKK Kandilleri’nin söndürülmesinde son rapor
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