Bülent Erandaç
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Kılıçdaroğlu’nun “Meclis’i ele geçirme” planı bozuldu
Kurgulamaya göre, 2 konu üzerinde yoğunlaşmaya karar verdiler.
1) Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan-AK Parti ile Devlet Bahçeli-MHP arasını açacak algı operasyonlarına hız verilmesi...
2) Tayip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilse de Meclis'te CHP-İP-SP/HDP'nin (PKK) kontrolü ele geçirmesi yolunda BİR İTTİFAK oluşturmalı.
Bu iki planı Kemal Kılıçdaroğlu-Meral Akşener- Temel Karamollaoğlu baş başa görüşmelerde kabul ederek, çok kısa zamanda, CHP-İP-SP arasında ittifak (Yıkım koalisyonu) kuruldu.
HDP ise kurnazca dışta bırakıldı, CHP-HDP (PKK) beraberliği köprüleri inşa edildi. CHP-İP-SP/HDP cephesindeki bu derin hazırlıkları Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan iyi okuyarak harekete geçti.
TARİH 9 MAYIS 2018: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçim startını Erzurum'dan verirken, çok hayati uyarıda bulundu:
"Siyaset mühendisliği hesaplarına öyle dalmışlar ki pusulayı iyice şaşırdılar. 'Oyumu Cumhurbaşkanı'na vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim' tezgahını körüklüyorlar. Siz ne diyorsunuz? Bu oyunu bozmaya var mıyız? Bu oyunun kimlerin olduğunu anlıyorsunuz inşallah, sandığa gömeceğiz."
Gerçekten, algı operasyonlarının etkisiyle, "Cumhurbaşkanlığında Erdoğan'a, Meclis için de farklı partilere oy verelim" kampanyası hızlanmış, tehlike arz ediyordu.
GÜÇLÜ MECLİS-GÜÇLÜ HÜKÜMET-GÜÇLÜ CUMHURBAŞKANI kampanyası başlatılarak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis üzerinden Cumhurbaşkanını kuşatma planı bozuldu.
Tehlike geçmedi. Derin ABD-Avrupa sufleleri unutulmasın.
Dikkat. CHP-İP-SP/ HDP Meclis'te çoğunluğu alırlarsa, KONTROLLÜ KAOS TEZGÂHINA ODUN TAŞIYACAKLARDIR.
Siyasal ve ekonomik istikrarı bozarak, yeniden seçim ortamı yaratmaya hız vereceklerdir.
KÜRT asıllı olduğunu söyleyen İzmirli bu genç kız, açıklamalarıyla üst aklı şok etti. Türkiye'nin AK Parti iktidarında çok değiştiğini ifade eden genç kız, "AK Parti ülkemizi çok iyi yerlere getirdi. Herkes istediği gibi özgür" dedi.
İSMET İNÖNÜ (CHP) DÖNEMİNDE SİLAH FABRİKASI HAVAYA UÇURULDU
İSMET Paşa'nın tek parti diktatörlüğü (1938- 1950) döneminde, takvimler 1949'un 2 Mart'ını gösterdiğinde İstanbul'un Sütlüce'deki Kafkas Cephesi'nin ve Milli Mücadele'nin kahramanı Nuri Killigil'in sahibi olduğu silah fabrikası havaya uçuruldu.
Aralarında Nuri Killigil'in de bulunduğu 27 kişi bu patlamada hayatlarını kaybetti.
Nuri Killigil'in cesedi bulunamadı. Ve boş tabutu defnedildi.
Daha sonra Haliç'te su üstüne çıkan Nuri Paşa'nın ana gövdesi cenaze namazı kılınmadan Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilmişti.
Patlamanın kimler tarafından gerçekleştirildiği ise meçhul? kaldı. (Not: İsrail 1948'de kuruldu. İlk fabrikaları silah sanayi idi!)
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan iktidara geldiğinden bu yana (16 yıl) Türk Savunma Sanayi'ne büyük önem veriyor.
Türkiyemiz; Altay tankı, Kirpi, Milli gemi-Milgem, Atak helikopteri ve terörle mücadelede yerli İHA ve SİHA'lar Türk Savunma Sanayi'ni dünyada çok önemli bir yere getirdi.
Bu hamleler dışa bağımlılığı yüzde 60 oranında azalttı.
Eğer o gün Rahmetli Nuri Killigil'in fabrikası patatılmasa bugün Türk Savunma Sanayi'si yüzde yüz yerli bir yapıya kavuşacaktı.
ESKİMİŞ CHP'YE RAĞBET OLSA...
Aziz milletimizin takdirlerine sunuyoruz.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu-Muharrem İnce'nin konuşmalarındaki anahtar kelimeleri kullanım sıklıklarına bakarsak, hedefler ve gelecek vizyon bakımından, CHP: ESKİ'Yİ, AK PARTİ: YENİLİKLERİ temsil ediyor.
DERİN SÖZ
KAHRAMAN Türk ordusu, PKK yuvalarını birer birer söndürüyor. Ve Türk askeri Membiç'e girdi. Kandil ve Şengal de söndürülecek. Ordularımızın son hedefi Fırat'ın Doğu'su. Kürt vatandaşlarımız, emperyalistlerin oyuncağı-Batı'nın kuklası PKK'nın elinden kurtarılacak. Özgürce demokratik haklarını kullanacakları, siyaset yapacakları günler yakındır.
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- BÜLENT ERANDAÇ
- Kılıçdaroğlu’nun “Meclis’i ele geçirme” planı bozuldu
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