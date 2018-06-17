Bülent Erandaç
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Sözde arz-ı mev’ud’a Erdoğan tokatı
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan (Türk Devlet aklı), Türkiye'nin güvenlik şeridini sınırlar ötesinde kurdurarak, gelecek 10 yıllarda ülkemize yönelecek muhtemel tehditleri önleyecek bariyerleri oluşturuyor. Bu bağlamda, İran'dan, Kuzey Irak-Kuzey Suriye-Akdeniz'e kadar kendi savunma kalkanımız (BEKA HATTI) tahkim ediliyor.
FIRAT KALKANI, ZEYTİN DALI HAREKÂTI sayesinde, SURİYE'NİN Batısı'nda AFRİN-AZEZ'de TAMPON BÖLGE KURULDU. DİCLE
KALKANI'YLA Irak içlerine doğru en az 40 kilometre derinliğe gidilerek TAMPON OLUŞTURULDU. Bu TAMPON BÖLGELERİNİN tarihi sonuçlarından birisi de çok hayati bir stratejik yapılanmayı beraberinde getiriyor. Sözde vaat edilmiş topraklar düşüncesiyle Nil'den (Mısır) Fırat'a kadar (Türkiye) ve Kuzey Irak üzerinde hegemonik düşüncelerle Dicle'ye kadar olan hinterlanda Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, kalkan atmış durumda. Çok konuşulmasa da İsrail'in Fırat ve Dicle'den Nil'e uzanan sözde Arzu Mev'ud'u'na Türkiye zincir vuruyor. Müslüman dünyanın kalbinde bir hançer, İSRAİL'DİR. Eski Ahit'te geçen bir bölüm, Nil ve Fırat arasındaki topraklar Irak, Suriye, Mısır, Sudan ve Türkiye'yi kısmen; Ürdün, Lübnan ve Kuveyt'in ise tamamını kapsamaktadır. Dikkat edilirse bu bölgelerin, istikrarsız ve iç savaşlarla boğuşan bölgeler olduğu görülür. Bu ülkeler içerisinde sadece Türkiye dimdik ayaktadır. Çünkü Türk Milleti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın arkasında 16 yıldır duruyor. İstikrar içindeki Türkiye, bugün tarihi adımlar atabiliyor.
FOTOĞRAF ALTI
Muharrem İnce ve ekibi, kendilerini yıkmaya programlamış.
Onlar yıkım projelerini hazırlarken Türkiye şaha kalkıyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan her gün yeni ve büyük bir proje açıklıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Haliç Tersanesi Bilim Merkezi Projesi'nin detayları da belli oldu. Toplam 12 blok halinde inşa edilecek projede çocuklar için deney istasyonları, dev sinema, kütüphane, dene-
yap teknoloji atölyeleri, deneyim merkezi, eğitim atölyeleri, 4 büyük sergi salonu, sergi üretim ve bakım atölyeleri ile inovasyon merkezi yer alacak. Haliç Tersanesi Bilim Merkezi'ni yılda 2 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
CHP'DE BÜYÜK KAVGA
CHP derinliklerinde ilginç kulisler dönüyor. Pek sızdırmamaya çalışıyorlar ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamlarıyla Muharrem İnce'nin adamları, bıçaklarını şimdiden bilemeye başlamış durumdalar.
Derin kulislerin başında, 24 Haziran'da "CHP yüzde 18, Muharrem İnce 28" alırsa, sonrasının ne olacağı üzerinde enine boyuna duruluyor.
İkincisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'den daha çok kendisinin reklamlarına ağırlık vermesinin arka planı konuşuluyor. Muharrem İnce reklam piyasasına önce girdi. Bir de baktık İnce reklamları azaldı, Kılıçdaroğlu reklamları giderek arttı. Şu anda, Kemal Kılıçdaroğlu İnce'yi reklamlarıyla eziyor. Üçüncüsü, Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili listesine almadığı İnce'nin yanındaki milletvekilleri tam gün Muharrem İnce'nin mitinglerinde görev yapıyor.
İnce'nin Sakarya mitinginden sonra konuştuğum parti yöneticileri, "Muharrem İnce'nin milletvekillerinin CHP için bu kadar çalıştığını görmedik, duymadık" dediler. Görünen tablo şu: 24 Haziran gecesi, Muharrem İnce emekliye ayrılacak.
Meydanlarda girdiği havayla ve alacağı en yüksek Yüzde 28 oyla KEMAL Kılıçdaroğlu'na HODRİ meydan ÇEKMENİN zamanlamasına başlayacaklar.
Zaten yanındaki CHP listesine alınmayan milletvekilleri, yakın dostlarına, "OLAĞANÜSTÜ KONGRE İÇİN HAVAYI
YAKALADIK" DİYE konuştukları duyuyoruz. CHP teşkilatlarında, şimdiden, "Muharrem İnce mi Kemal Kılıçdaroğlu mu?" tartışmaları dipten başladı. CHP genel Merkezi, Kılıçdaroğlu'nun polıt Bürosu'nun kontrolünde.
CHP örgütünde, ise taşlar yerinden oynadı. Örgüt, genel merkezi tartışıyor. Muharrem İnce,seçimlerden sonra olağanüstü kurultay talebinde bulunduğunda, seyredin siz gümbürtüyü. Kulislerde, "Muharrem İnce'nin asıl hedefi CHP Genel Merkezi'ndeki Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğudur" sesleri tırmanıyor.
ESKİYE DÖNÜŞ KOMİSYONU BUHAR OLDU
KILIÇDAROĞLU ile Akşener, 10 gün önce bir araya gelerek, Meclis'te çoğunluğu sağlamaları halinde Parlamenter Sistemi geri getirme konusunda uzlaşmaya vardıklarını açıklamışlardı. Kemal Bey ve Meral Hanım, milletin kararını geri çevirmek için yola çıktılar, ancak; seçim bitiyor, eskiye dönüşün yol haritası ortada yok!
Milletimize, bu işi nasıl yapacaklarını söylemeden, oy istiyorlar. Böyle tuhaf bir iş olur mu? İnsanlarımız, "Gölge etmeyin, BAŞKA İHSAN İSTEMEZ" demek için sabırla bekliyorlar.
DERİN SÖZ
"Demirtaş denen zat 6-7 Ekim olaylarında benim Kürt kardeşlerimi sokağa dökmedi mi. Bunların öldürdükleri insanların sayısı yüzlerce binlerce... Bunlar değil miydi benim Kürt annelerimi ağlatan, kızlarını Kandil'e kaçıranlar bunlar değil miydi?
Unutmayın hiçbir zaman zulüm ile abad olunmaz.
Biz mazlumların yanında yer alacağız. Bu oyunu da bozacağız." (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)
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