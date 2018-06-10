Bülent Erandaç
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Ankara, Erdoğan’ı bağrına bastı
Ankara, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan için tek yürekti. 82 yıllık Ankara Stadyumu'nda, çevresinde, Ulus'ta tek ses, tek nefes vardı.
Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunlara, fitnelere rağmen cesaretle dik duran, al bayrağımızı gururla yükselten, şehitlere yüreklice sahip çıkan, kardeşliği inançla savunan, hâinlere dersini çekinmeden veren, yenilgi nedir tanımayan Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a aziz Ankaralılar sahip çıktı. Bu ne sevgi? Bu ne ilgi? Bu nasıl bir bağıra basma? Milletin Adamı'na sahip çıkışı görmek, yaşamak lazım. Yaşamak.
Ankara tarihinin en büyük Erdoğan mitinginin yapıldığı yerin de adı da anlamlıydı.
19 MAYIS STADYUMU. 1919'da Atatürk, Samsun'dan İSTİKLAL YÜRÜYÜŞÜ'NE başlatmıştı. 99 yıl sonra Atatürk'ün 'Türkiyemizin çağdaş muasır devletler seviyesine çıkarma' mottosuna sahip çıkan Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan AZİZ MİLLETİMİZİN, İSTİKBAL YÜRÜYÜŞÜ'NE hız verdi.
YÜZYILIN PROJESI:
BOR-TORYUM STRATEJİMİZ
DÜNYADAKi en kaliteli BOR'un yüzde 73'üne, TORYUM'DA dünyanın ikinci rezervine sahibiz.
Dünyanın geleceğindeki en hayati madenlerden BOR-TORYUM konusunda Türkiye kader çizgisini değiştiriyor.
Yüzyılın projesi, Bor stratejisi hayata geçiyor. 21'inci yüzyıla damga vurmaya kararlıyız.
Enerji Bakanı Berat Albayrak, bor üretiminde lider konumumuzu taçlandıracak tarihi adımla Çin'li Dalian Jinma şirketi ile Balıkesir'de bor karbür kompleksi kuruyor. Bor ve Toryum potansiyelimizi Türkiye'nin yeni güç parametresi yapmaya kararlı Enerji Bakanı Berat Albayrak'a helal olsun.
Bakan Albayrak'ın imza töreninde yaptığı konuşma, BÜYÜK TÜRKİYE'NİN ayak seslerini duyuruyordu:
"Bor'da 10 yıllardır konuşulan çok tarihi bir adım atıyoruz. Dünyanın en büyük ÇİN şirketi ile yüksek teknoloji bor karbür teknolojisini kuruyoruz.
Savunma sanayimiz çok farklı bir lige çıkacak. Dışa bağımlılık azalacak. Yüksek sıcaklığa dayanıklılığı ve yüksek elektriğe dayanıklılığı ile uçak ve benzeri alanlarda kullanacağız."
Pensilvanya ve Kandil'i memnun etmek için çabalayan muhalefete en iyi cevap Kayserililer'den geldi...
DERİN ABD-AVRUPA'NIN 'YENİ SAĞ' PROJESİ
İYİ Parti'nin 24 Haziran'daki (kısa vadede) önceliği, MHP'den oy koparabilmek... Saadet Partisi'nin de ilk amacı AK Parti'den koparabileceği kadar oyu muhalefet ittifakına taşımak...
Orta ve uzun vadedeki amaçları ise CHP'den de İyi Parti/Saadet'e kayma sağlayarak İP ile Saadet üzerinden YENİ SAĞ oluşturmak.
Bu bir DERİN ABD-AVRUPA PROJESİDİR.
Dertleri, milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek. Bunu yıllardır farklı yöntemlerle denediler.
Hiçbirinde de başarılı olamadılar. Artık ciğerlerini biliyoruz.
İNGİLİZLERİN ÇİZDİĞİ IRAK SINIRLARINA NEŞTER ATIYORUZ
100 yıl önce İngilizler'in masa başınsa çizdiği rezil -tuzak dolu Irak sınırlarına 100 yıl sonra Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan-Türk Devlet aklı DİCLE KALKANI ile neşter atıyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: "Şırnak ve Hakkari sınırları hattı düzgün hat olmadığı için fiziki olarak kontrol etmemiz zor. Ya bu hattı geri alacağız ya da 25 kilometre ileri gidip bir hat kuracağız. Bazı yerlerde 40 kilometreye, ortalama 25 kilometreye hattı kurduk.
KANDİL'İ ELE GEÇİREBİLİRİZ."
DERİN SÖZ
"Sözde Millet İttifak'ı Türkiye'yi Pensilvanya'daki şarlatana altın tepside sunma niyeti içindeler. Şarlatan ne diyorsa Kılıçdaroğlu da Muharrem de diğerleri de aynı şeyi söylüyor. Sınırlarımızı bölücü örgütün insafına terk etme hesabı var. Bunlar da ne dediler 'Afrin'e girmeyin'. Talimatı verdim, 'gireceğiz' dedim ve girdik. Sincar, Kandil, gerekirse oraya da gireriz. Ülkemizi rahatsız eden kim varsa biz oradayız." (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)
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