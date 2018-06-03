Bülent Erandaç
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Kahraman generalin apoletini sökecekmiş!
Soyadı İNCE, ama ağzından çıkanlara ne demek lazım? İnce, "Bir general bir siyasi parti başkanının konuşmasında (Muharrem Bey, konuşan Cumhurbaşkanı. Herhalde 16 Nisan'da Aziz Milletimizin referandumda verdiği karardan haberin yok.
B.E) beni eleştirdiği yerde General Erdoğan'ı alkışlıyor.
30 Ağustos'ta ilk emekli edeceğim general o general.
Onun apoletlerini sökeceğim.
Göreceksiniz, 30 Ağustos'ta onu emekli edeceğiz" diyerek, sinir tellerimize dokundu.
Hatırlatmakta yarar var. Muharrem Bey, Afrin kahramanı İsmail Paşa'ya laf atacağına "haddini bil" diyeceğine "Sen necisin" ona bir cevap ver? Halen milletvekilisin.
Cumhurbaşkanı adayısın.
Adaysın, aday. Ne zamandan beri, bir milletvekili, kahraman (Afrin) bir generalin apoletini sokaklarda dökeceğinden bahsediyor.
Burası Türkiye. Dingonun ahırı değil. Önce haddini bileceksin. Sonra, ne olduğunu düşüneceksin?
Aziz Millet, haddini aşan birçok siyasetçiye gerekeni yaptı. 24 Haziran gecesi, sandıklar açılınca, bakalım CHP Genel Merkezi'ne, seni Kemal Kılıçdaroğlu sokacak mı bakalım? Biliyorsun, CHP Genel Merkezi'ne bakan köprünün adı,"Milli hâkimiyet köprüsüdür 'O köprünün üzerinden CHP Genel Merkezi'ne çok bakacaksın, çok...
Gezi Parkı olaylarında terör sloganlarıyla donatılan AKM, Gezi'den 5 yıl sonra tamamen yıkıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise yıkılan AKM binasının son halini ve inşaat çalışmalarını yerinde incelemek için önceki gece AKM'nin önüne gitti.
DOĞAN MEDYA'NIN DUBLÖRÜ FOX TV
Doğan Medya'nın Hürriyet'i gitti.
Statüko FOX TV'yi devreye soktu. Kemal Bey, Meral Hanım, Selahattin Bey Doğan Medya'nın yokluğu sizin için bir kayıp değil.
Dublörü arkanızda. İlk defa bu seçimlerde merkezde Doğan Medya yok. Fakat, CHP'nin imdadına FOX yetişmeye çalışıyor. AK Parti karşıtlığında yabancı basının paraleli olarak örgütlü bir gayret gösteren DOĞAN MEDYA'NIN DUBLÖRÜ
Fox TV ortalığı velveleye veriyor.
Gezi kalkışmasında Taksim'e üs kuran CNN International'ın adamlarını aratmıyorlar. Dünlerde Murdoch'un bugünlerde sahibi WALT DİSNEY olan FOX TV, milli ve yerli dirilişe tavır koymaktan çekinmiyorlar.
Millete; istikrar ve huzur vermekten uzak duruyorlar.
Ey WALT DİSNEY'ciler, 24 Haziran'da Aziz Milletin tokadı sizin de yüzünüzde patlayacaktır.
ALTAN TAN AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI
Geçen sefer PKK'nın siyasi kolu HDP'den milletvekili olmuştu. Bu sefer Saadet Partisi'nden İstanbul adayı olan Altan Tan, Yıkım Koalisyonu'nun ciğerini gösterdi:
"Saadet Partisi iktidara gelirse; Kürtler'in anadil eğitimine kadar, yerinde yönetimlere, BÖLGESEL YÖNETİMLERE kadar bütün haklarını tanıyacağını taahhüt ediyor." Aziz Saadet Partililer, ÖZERKLİK VAAT EDEN
CHP ile beraber olmanın sonucu, işte budur.
MEHMET AĞAR'IN MESAJI
Türkiye'nin savunmasında etkin rol almış Mehmet Ağar konuştu:
"Türkiye her türlü sıkıntıyı aşacak güçtedir. İçinde bulunduğumuz şartlar, gerek son iki sene içerisinde ortaya çıkan darbe teşebbüsü, yoğun terör olayları, dış riskler ve kuşatılmışlık söz konusu...
Bunları kıracak iradenin sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olduğunu görüyorum.
Dolayısıyla beka ve gelecek açısından, istikrar açısından kendisine destek verilmesi taraftarıyım."
DERİN SÖZ
"Ülkemizde Kürt kardeşlerimizin de temsilcisi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Benim için Kürtlük, Lazlık, Çerkezlik diye bir şey yok. Biz yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevdik.
Türkiye'de Kürt kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadıkları yerlere en büyük hizmeti biz götürdük. Kültürel ve sosyal alandaki tüm yasakları biz kaldırdık. Ret, asimilasyon, inkâr bütün bu politikaları biz kaldırdık.
Ülkemizde artık hiç kimse ne kökeninden ne inancından ne de sosyal statüsünden dolayı itilip kakıldığını söyleyemez." (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)
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- Kahraman generalin apoletini sökecekmiş!
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