Bülent Erandaç
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Reformist lider Erdoğan
Diğer yandan 24 Haziran sonrası gerçekleştirilecek reformları merak ediyor. Aziz milletimizin beklediği reformları Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, milletvekilleri tanıtım toplantısında net ve açık olarak dile getirdi. Mesajların başında ağırlıklı olarak "değişim, demokrasi ve reform" mottosu dikkati çekiyordu.
Erdoğan'ın, "çoğulcu, kuşatıcı ve kucaklayıcı" vuruşları büyük Türk milletinin beklentilerine cevap verecek özellikteydi.
Yakın geçmişe kısaca bakarsak asker-sivil ilişkilerinde yepyeni bir sayfa açan, ordunun siyasete müdahalesini engellemeyi başaran Erdoğan, tabuları yıkan, demokratik bir Türkiye inşa eden lider olarak göze batmıştı. Kürt meselesine neşter atışı, Türkiye'nin ayağında pranga olan IMF kemetlerini kırışı, Batı'nın gözünün içine bakan Türkiye'yi DIK DURUŞ- BAĞIMSIZ DURUŞ noktasına ulaştırması, onun reformcu kişiliğini açıkça gösteriyordu.
Arena'dan seslenen Tayyip Erdoğan yine reformcu özelliğini konuşturdu. "GÜÇLÜ DEMOKRASİ, haklar ve özgürlükler, güven veren adalet, hukukun üstünlüğü, bağımsız ve güçlü bir yargı, küresel adalet" başlıklarıyla REFORMCU TAYYİP
ERDOĞAN, 2023 koşusuna başlıyor. Türkiye'yi 2023'lere götürecek Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın eylem planının, "demokrasi, değişim, reform" paketi taçlandırılması, yeni dönemde Türkiye'nin reformcu kimliğini her alana yansıtmaya kararlı olduğunu gösteriyor.
Yeni dönemin bir diğer önemli göstergesi "özgürlük-güvenlik dengesi" olacak. İçerde ve dışarıda etkili terörle mücadele sürdürülürken, ABD-AB ile ilişkiler yeniden şekillenecek.
İnsan hakları, etkili diplomasi ön plana çıkacak. FETÖ'ye yönelik mücadele dünya çapında kesintisiz sürecek.
Sivil diplomasi ön plana çıkarılacak. Türkiye bölgesel güç pozisyonunu KÜRESEL OYUNCULUK pozisyonuna taşıyacak. 24 HAZİRAN'DA SİYASİ-EKONOMİK İSTİKRARA OY VERMEYE KARARLI AZİZ MİLLETİMİZE AŞIK OLMAYACAĞIZ DA KİME AŞIK OLACAĞIZ?
Türkiye 2023'e yürüyor. Terörden temizlenen Diyarbakır'ın Sur İlçesi'ne de turist akını yaşanıyor.
SEÇİM BEYANNAMESİ'NİN ŞİFRESİ: 16
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, sembollerle mesaj vermekte de usta. AK PARTİ'NİN SEÇİM BEYANNAMESİ,
16 başlık taşıyor. Bu bir şifredir. Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldızı, tarihteki 16 büyük Türk devletini anlatıyor. Kendisi de ortadaki 'güneş'in simgelediği Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak millet hizmetinde. Türkler'in kurduğu 16 devlet oldu, bugün de Türkiye Cumhuriyeti 17'nci devlet olarak ilelebet yaşayacak.
Büyük Hun (M.Ö. 204-M.S.
216), Batı Hun (M.S. 48-216), Avrupa Hun (M.S. 375-469), Ak Hun (M.S. 420-552), Göktürk İmparatorluğu (M.S.
552-745), Avar (M.S. 565- 835), Hazar (M.S. 651-983), Uygurlar (M.S. 745-1368), Karahanlılar (M.S. 940-1040), Gazneliler (M.S. 962-1183), Büyük Selçuklu (M.S. 1040- 1157), Harzemşahlar (M.S.
1097-1231), Altınordu (M.S. 1236-1502), Büyük Timur (M.S. 1368-1501), Babürler (M.S. 1526-1858) ve Osmanlı İmparatorluğu (M.S.
1299-1922) tarihin yönünü değiştirmişlerdi. Unutmayalım, bu dev gibi Türk Devletleri DIŞTAN YIKILAMADI.
Hainler, işbirlikçiler, satılmış beyinler, proje adamlar tarafından hepsi de İÇTEN YIKILDI.
KILIÇDAROĞLU İLE HALK TV KAVGASI BÜYÜYOR
Kemal Kılıçdaroğlu kavga edecek adam bulamazsa kendi adamlarıyla kavgaya tutuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun bu sefer, Deniz Baykal'ın televizyonu Halk TV'nin fişini çekmeye kararlı. Halk TV'nin parti kongreleri ve seçim sürecinde izlediği yayın politikasını beğenmeyen Kılıçdaroğlu, Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç'i aday olmasına rağmen listeye koymadı. Yeni bir YANDAŞ TV kurdurmaya hazırlandığı söyleniyor.
TÜRKİYE'Yİ ALLAH KORUSUN
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Başkan Yardımcıları 4 isimden oluşuyor. Birisi, HDP (PKK), birisi Saadet, birisi İP, birisi Ulusalcı cepheleri temsil edecekmiş. Aman Allah'ım....
DERİN SÖZ
"Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye. Meclis ile cumhurbaşkanı ne kadar ahenk içinde çalışırsa Türkiye kazanacaktır." (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)
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