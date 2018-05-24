Bülent Erandaç
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Erdoğan’ın büyük maratonu Erzurum’dan başlıyor
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan halkın teveccühünü, Sargın ailesinin yer sofrasındaki iftarında bir kez daha kazandı.
SİYASAL MÜHENDİSLİK KARARGAHI: CHP
Cumhurbaşkanmız Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin geleceğini karartmak için hazırlanan derin planlar sahneye kondu. Manda zihniyetli dahili bedbahtlar da bu planların oyunculuğuna yazıldılar. Türkiye'nin kuşatılmasını amaçlayan siyasal mühendislik karargâh (Psikolojik Harp Merkezi) olarak CHP görev yapıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu da "Büyük oyun"un aktörü olarak sahnede.
Baş oyuncu Kemal Kılıçdaroğlu'nun, alt rollerinde diğer benzemezler ittifakı aktörleri var. Üst akıl tarafından yazılmış senaryoya göre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce umurunda değil. Onun hedefleri farklı.
Şöyle: 1) Bölücü terör örgütünün siyasal kanadı HDP'nin barajı aşması için CHP listelerinde düzenleme yaptı. Sol-sosyalist-eski Marksist-ulusalcı oyların HDP'ye gitmesi için, stratejik oy kullanılmasını sağlamak üzere bilerek, bazı isimleri liste dışı bıraktı.
2) Meral Akşener'e lojistik:
Cumhurbaşkakanlığında ikinci sıraya gelmesi ve TBMM'de etkili bir grup kurması amacıyla, bir taraftan FETÖ'cüleri temizliyormuş havası yaratarak, FETÖ oylarının Akşener'e kayması planlanıldı. Diğer taraftan, Deniz (ve iç batı- Marmara-Akdeniz) kıyılarındaki şehirlerde zayıf isimler koyarak, Akşener'in iyi oy alması düşünüldü.
3) Saadet'e TBMM 'de grup kurdurmak:
Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet'in grup kurmasını sağlamak için ALTI İSMİ seçilecek yerlerden CHP listesine koydu.
Saadet'in yükleneceği yerlere zayıf adaylar kurarak, ittifak çatısıyla en az 14 milletvekili çıkarması hesaplandı. Eğer yetmezse, 24 Haziran sonrası CHP'li milletvekili göndererek (Akşener'e lojistik yapmıştı) Saadet'e muhakkak en az 20 kişilik grup kurduracaktır. Siyasal mühendislik karargâhı (Kemal Klıçdaroğlu-CHP) son hedefi ne? TBMM 'de çoğunluğu almak.
Kontrolü ele geçirmek.
ERDOĞAN 'DERİN OYUN'U ÇOK İYİ OKUDU
Siyasal mühendislik karargâhı CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yazılmış senaryoyu oynadığını DERİN PLANI-BÜYÜK OYUN'U
CUMHURBAŞKANIMIZ GÖRDÜ. Ne yaptı?
A Planı'nı devreye soktu.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan listesinin omurgasını 'Tecrübe- Vefa-Genç Nesil' oluşturuyor.
Partinin yarısı yenilendi. 126 kadın aday, 25 yaş altında 50'ye yakın GENÇ BEYİN var. Meclis'e yüklendi. Ağır toplarını, bakanlarını, tecrübeli isimleri, tecrübe kazanacak gençleri, kadınları listeye alarak "Hedef: TBMM" dedi.
"KEMAL-MERAL-TEMEL
VE HDP'NİN, TBMM üzerinden oynayacakları oyuna izin vermem" mesajını aziz milletimize verdi. Bu liste, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başaktör olduğu siyasal mühendislik projelerini bozar.
BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞ'Ü DEVAM EDER.
DERİN SÖZ
"AK Parti özgürlükler partisidir. Bireysel özgürlükler emanetimizdir. Yeni dönem, daha fazla demokrasi dönemi, daha güçlü hukuk devleti dönemi olacaktır... Daha geniş özgürlük dönemi olacaktır... Yargının daha bağımsız hale geldiği bir dönem olacaktır..." (Cumhurbaşkanı Erdoğan)
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- BÜLENT ERANDAÇ
- Erdoğan’ın büyük maratonu Erzurum’dan başlıyor
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BÜLENT ERANDAÇ Tweetleri
- Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’yi biçti
- Kudüs Çanakkale’dir
- Çanakkale-İstiklal-Yenikapı ruhu
- Türk milleti ‘proje liderleri’ sevmez
- Kudüs ağlıyor
- Erdoğan’ın rakipleri geleceği okuyamıyor
- Büyük Türkiye, DEVAM
- Dünyanın gidişini Erdoğan çok iyi okuyor
- Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan köprüsü
- “Gel buraya Muharrem” hitabı Türkiye’ye saygısızlıktır