Bülent Erandaç
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Kudüs Çanakkale’dir
Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın "Çanakkale neyse Kudüs de odur" sözleri var ki, sadece günümüzü değil, gelecek 10 yılların da parolasıdır.
Cumhurbaşkanımız, Kudüs meselesini Türkiye'nin de beka meselesi olarak görerek, Türk Milletine büyük görev veriyor. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da Büyük Türk milleti için, vatan sadece Anadolu değil. Çanakkale'nin işgali neyse Kudüs'ün işgali de odur. Ve bu işgali durduracak milyonlar doğuyor Anadolu'dan...
Siyonist çizmeleriyle çiğnenmekte olan Kudüs işgalden kurtulmadıkça, Müslüman dünya barış, huzur ve güven içinde olamaz...
Filistinliler Gazze sınırında Türk bayrağı da sallayarak Türkiye'nin desteğine karşılık verdi.
Bakan ve milletvekili kulisleri
Tayyi p Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı olacağına kahir ekseriyetle inanıldığı bir süreçte Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların kimler olacağı yeni gündem.
Ayrıca AK PARTİ ve CHP'de kaç milletvekilinin değişeceği, yenilerin kimler olacağı da merak ediliyor.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan AKPARTİ'yi şahlandıracak, gençleştirecek, vizyon sahiplerini bulup Türk siyasetine kavuşturmanın titiz çalışmalarını yapıyor.
Grubun üçte ikisinin değişeceği konuşuluyor. Erdoğan'ın hedefi, parlamentoda AKPARTİ grubunun 301 üstünde, çoğunluğu alması. Stratejik kararları bu yeni AK Parti grubuyla beraber almak istiyor.
Bu düşüncesinin altında yatanın ne olduğunu "Cumhurbaşkanlığı'nda Erdoğan'a veriyoruz, ittifakta kime versek fark etmez" şeklindeki azgın-müzmin muhalif mahfillerin algı operasyonlarını karşı uyarılar yapıyor.
'2 başkan yardımcısı, 15 bakan' formülü öne çıkmış durumda... Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir'den milletvekili, 25 Haziran sonrasında Meclis Başkanı ve 2019 Mart ayında İstanbul Belediye Başkan adaylığı çok konuşuluyor.
"İstanbul'u alan seçimi alır" paradigmasını seslendiren Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, İstanbul ve Ankara'da liste başına kabinenin etkili bakanlarını koyacağı ifade ediliyor.
Kılıçdaroğlu'nun Meral Hanım ve Temel Bey sevdası
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu polit-bürosu'nca Muharrem İnce, kaderine terk edildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun derdi, Türkiye'nin yönetilmesi değil.
Parlamento da çoğunluğunu alarak Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı kilitlemek.
Ayaklarına pranga vurmanın telaşında.
Kılıçdaroğlu'nun özellikle Saadet Parti'sinin muhakkak kurması hazırlıkları ve Meral hanımın Cumhurbaşkanlığı seçiminde İKİNCİ SIRAYA oturmasını hedeflediği ifade ediliyor.
Kemal bey, Meral Hanım ve Temel Bey'in milletvekili olamayacaklarından TBMM dışında kalışlarını da kendi hesabına yazmanın telaşında... Çünkü, Meral Hanım ve Temel Bey, partilerini dıştan idare etme, milletvekillerini dıştan yönlendirme durumunda kalacaklar. Kemal bey, Cumhurbaşkanı aday olmaktan kaçarak TBMM'de AĞIR ABİ pozisyonunda, grup kurmalarını çok istediği Saadet'i ve İP'i aklına göre idare etme sevdasına düşmüş görünüyor.
Ahmet Sever, CHP'ye çalışıyor
11'İNCİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı Ahmet Sever, öyle bir zamanda öyle bir kitap çıkardı ki, tam bir siyasal mühendislik... Kitabında AK Parti'ye attığı çamurlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na lojistik sağlama amaçlı.
Hele AK Partili TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'u karalamak isterken düştüğü durum içler acısı...
Şentop, kendisine çamur atan Ahmet Sever'i anında yalanladı.
DERİN SÖZ
"Kudüs sadece bir şehir değildir. Kudüs bir semboldür, bir imtihandır, Kudüs kıbledir. İlk kıblemizi koruyamazsak son kıblemizin geleceğine güvenle bakamayız. Bizim için Çanakkale neyse Kudüs de odur. Yüreklerin canların ortaya konduğu bir mücadele elbet zaferle sonuçlanacaktır. Yüreklerimizin gücünü eklemediğimiz müddetçe zalimi durduramayız. Ahlakı olmayan zalimin anladığı tek dil, güçtür. Şayet tüm Müslümanlar bir olup bu zulmün karşısına dikilirse, pervasızlığı sürdüremezler." (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)
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- BÜLENT ERANDAÇ
- Kudüs Çanakkale’dir
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