İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Türk milleti ‘proje liderleri’ sevmez
Bülent Erandaç BÜLENT ERANDAÇ
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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi

Çanakkale-İstiklal-Yenikapı ruhu

İşte Büyük Türk Milleti.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
"Gömelim gel seni târîhe!" desem, sığmazsın.
Cumhuriyet tarihinin en büyük meydan mitinglerinden birisini daha İstanbul Yenikapı'da gerçekleştirildi.
Daha önce, 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimine direnip darbeyi püskürten milyonlar Yenikapı'da şahlanmıştı. Bu sefer, katil İsrail'i telin etmek, "Zulme Lanet, Kudüs'e destek" için milyonlar TEK YÜREK TEK SES oldu.
Güçlü sesimiz dünyanın her yanında yankılandı. Ezilenlerin gür sesi. Suskun dünyanın hür sesi. Göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da kalpleri içine sığmayan İslam Dünyası'nın umut ışığı oldu.
Her zaman sözünün eriydi.
Çıktığı yoldan dönmemişti geri. Kararlıydı davasında, Yenikapı'da, vurdu yumruğu dünyamızın kasaplarına. O, zalimlerin korkulu rüyasıydı.
Suskun 2 milyarlık İslam dünyasına özden verdi mesajı... Yenikapı Ruhu, ilelebet. Bükülmez bilek, eğilmez baş, yenilmez milli kudret olarak artık parlıyor.
Bu ruh. İslam dünyasına da irade, inanç aşılıyor. Yenikapı Ruhu, muhakkak ezilenlere umut olmakta, düşmanları da kahretmeye devam edecektir.
Birliğimiz, beraberliğimiz sadece temenni, sadece slogan değildir. Gerektiğinde bir hakikat olarak ortaya konabileceğinin ilânı ve ispatıdır. Yalnız değilsin Müslüman dünya. Herkes suskun kalsa, ezilenlerin gür sesi. Suskun dünyanın hür sesi Tayyip Erdoğan suskun kalmaz. Anadolu ve Türk dünyası var yanınızda.

MİLLET YENİKAPI'DA, KEMAL- MERAL-TEMEL NEREDE?
Büyük Türk Milleti, Yenikapı'da. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli, BBP lideri Mustafa Destici Yenikapı'da milyonlara, televizyon başındaki milyarların hislerine, duygularına tercüman oldular. Yenikapı'ya koşan kardeşlerimizle Türkiyemiz'in şahlanışını gururla seyrettirdiler. Peki, Kemal-Meral-Temel nerede? Aziz Millet yanında olmayanları tarihe gömmeyi iyi bilir. Filistin için kalbi atmayanlara el uzatmaz.

A VE B PLANLARI İSTİKRAR C PLANININ ANAHTARI: 1 KASIM
Cumhurbaşkanlığını ilk turda asgari yüzde 55 oy oranıyla Tayyip Erdoğan kazanıyor. Erdoğan'ın A-B-C planları var. A Planı: AK Parti'nin tek başına Meclis'te 301 üstüne çıkması. B Planı: Çoğunluğu AK Parti ile MHP'nin ortaklaşa sağlamaları. İstikrar demek. CHP-İP-SP/HDP'nin çoğunluğu alması ise siyasi-ekonomik istikrarsızlığa Meclis'in yasaları ve bütçe çıkarmakta zorlanması, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin muhalif Meclis'ten çıkarılacak yasalarla geçersiz kılınabilmesi demek. C planının anahtarı da: 1 KASIM .


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Hanım, Yenikapı'da coşkuyla karşılandı.

​KILIÇDAROĞLU'NUN GİZLİ AJANDASI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir GİZLİ AJANDASI var.
Şöyle:
1) Muharrem İnce'nin yüzde 22 (yüzde 25 çıpası) üzerine çıkmasını engellemek.
Nasıl? HDP'nin barajı atlaması ve Meral Hanım'ın İkinci sıradan gelmesi için kullandıracağı STRATEJİK CHP OYLARIYLA Muharrem Bey'in başarısız olması sağlanacak.
2) Saadet Partisi'nin grup kurmasını sağlama. (10 SP'li CHP listesinden), ittifakla milletvekilini SP'nin çıkarması hesaplanıyor.
3) Yeni mecliste İyi Parti ve Saadet, 20 milletvekili çıkaramayıp, aşağıda kalırlarsa Kılıçdaroğlu, CHP'den milletvekili gönderip, lojistik sağlayacak.
İP, Saadet ve HDP'nin muhakkak grup kurması için siyasal mühendislik yapılacak.

ZAFER MUTLU VE ALMAN DEİKMAN BATTI
Kemal Kılıçdaroğlu'na kötü haber. Aydın Doğan'ın eski amiral gemisi battı. Yakın siyasi tarihin ilginç networkuna sahip Zafer Mutlu ve Büyük Yahudi sermayederi Springer'in önemli adamı Alman Deikman'da gemiyle beraber battı. Eski Türkiyeciler gidiyor. Hürriyet'te Fikret Bila'nın yerine Genel Yayın Yönetmenliği'ne Vahap Munyar, İcra Kurulu Başk. Mehmet Soysal getirildi.

DERİN SÖZ
Büyük Türkiye-Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, İslam coğrafyasında oynanan EVANJELİST -SİYONİST oyunlara karşı sürekli ve özden karşı çıkıyor. Reaksiyonlarımız doğrudan doğruya Haçlı-Siyonist ittifakı sallarken, Ümmet'in de şeytanlara karşı direncini artırıyor.
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