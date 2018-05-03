Bülent Erandaç
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ABD-FETÖ-CHP-İP-SP İttifakının hedefi
Atlantik ötesinden gelen SUFLELERLE, Fetö-CHPİp- SP projesine geçtiler. Bu oyun, Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesini engelleyemeyeceklerini anlayarak, sistemi MECLİS'te kilitlemeye yöneliktir.
Lobiler, baronlar, yabancı ve yerli mahfiller MECLİS OYUNU için çok ısrarlı oldular. Meral Hanımın İP-SP-DP beraberlğindeki ısrarını kırdılar.
CHP'yi de potaya sokturdular.
DERİN PROJE NETWORKLERİ
Derin ABD-Avrupa'nın projeleri çok önceden başlamıştı.
1) GÜL PROJESİ. 2019 yılı Kasım'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin 24 Haziran'a alınması uzun vadeli bir planın akamete uğratılması bakımından çok hayırlı oldu. 2019'a göre, Saadet Partisi'nin maymuncuk olarak kullanıldığı GÜL PROJESİ kapalı kapılar arkasında gizli kapaklı pazarlıklarla sürdürülürken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aportta kaldı. Meral hanımın kaprisleri nedeniyle, Gül kaybetti.
2) FETÖ-CHPİP- SP PROJESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. Bu projenin bir yönü de,İP ve SP'nin yüzde 10 barajını aşamaması korkusuydu.
CHP'nin kanatları altında, Meral Hanımın ve Temel Beyin partilerinin meclise sokulmasını garantiye aldılar.
Meral Hanım ve Temel Bey, Cumhurbaşkanı adaylığını kaybedeceklerinden, MECLİS'E CHP kanatları altında sokulacak İP ve SP'nin, siyasi sistemi bozmak için başka liderler elinde kurgulanması olacak. Yani Meral Hanım, Temel Bey Meclis dışında kalacaklar, partileri Meclis'te olacak.
Parlamento dışından partilerini yönetme imkânı zor olacağından, İP ve SP, başka genel Başkanlar tarafından manuplasyonlarda görevlendirilmesi düşünülüyor.
3) CHP-HDP (PKK) PROJESİ TAMAM. Üst Akıl (Derin ABD-Avrupa mahfilleri) CHP-HDP (PKK) hattı için çalıştı. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Tuncay Özkan ve Öztürk Yılmaz'ı Selahattin Demirtaş'a gönderdi. CHP-HDP beraberliği sağlandı. Katil Çetesi- Kandil'de Selahattin Demirtaş'ın aday olmasına izin verdi. Seçimlerde, CHPHDP hattı, CHP-İP-SP-DP yıkım koalisyonuna lojistik sağlayacak. HDP güya dışta bırakarak, Aziz Milleti kandıracaklarını sanıyorlar.
Türkiye tarafından Suriye'nin İdlib iline bağlı Sarmada ilçesinde Doğu Guta'dan gelen aileler için ekmek fırını açıldı. İHH'nın açtığı fırında Doğu Guta'da ölüme terk edilmiş miniklerin uzun zaman sonra ilk kez yüzü güldü.
İSRAİL'İN ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ HAZIRLIĞI
14 Mayıs'ta Amerika, İsrail'in kuruluşunun 70 inci yılında, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak. Haçlı- Siyonistler, sözde Arz-ı Mevud (Nil'den Fırat'a Büyük İsrail) için kritik viraja hazırlanıyor.
Sözde kehanetlere göre "Nil'den Fırat'a kadar olan bölgenin tamamına Yahudiler hükmetmeli, bu hükümranlığın başkenti Kudüs olmalı." Nil'in ana kolu Sudan'ın bölünmesi, Mısır darbesi, Lübnan ve Suriye meselesi kehanetlerle yürütüldü. Gözleri Fırat'ta...
Usta gazeteci Alper Tan yeniden ekranlarda Usta gazeteci Alper Tan, Stratejik Düşünce Enstitüsü'nün (SDE) başkan yardımcılığına getirildi. SDE'yi yeni kadrolarla takviye eden Alper Tan, medya dünyasına da döndü. Her Pazartesi 21:00-23:30 saatleri arasında "Doğrusu Ne?" isimli stratejik konuların ele alınacağı programla (TV24'te) seyircilere seslenecek.
YABANCI ÇAKALLAR PKK DAVALARINDA GEZİYOR
PKK ve Selahattin Demirtaş davalarında dolaşanlara dikkatle bakınca, Derin ABD-Avrupa'nın silueti hemen görülüyor.
Demirtaş'ın yargılanmasında, boy gösterenler şunlar:
İSVEÇ MİLLETVEKİLİ Yılmaz Kerimo, ALMAN MİLLETVEKİLİ Hakan Taş, İsviçre Konsolosluğu temsilcileri, İngiltere merkezli Widows for Peace Through Democracy örgütünden Margaret Owen...
DERİN SÖZ
"Hemen yanı başımızdaki koskoca bir coğrafyada İkinci Dünya Savaşından sonraki en büyük paylaşım savaşı şu anda devam ediyor. Bunlar henüz ilan edilmese bile bunları biliyoruz. Büyük bir üzüntüyle ifade etmemiz gerekiyor ki, birileri Türkiye'yi de bu paylaşım kavgasının bir parçası olarak görüyor. Bizim kimseye verecek ne bir karış toprağımız, ne de bir hiç uğruna feda edecek tek bir evladımız yoktur." (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)
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- BÜLENT ERANDAÇ
- ABD-FETÖ-CHP-İP-SP İttifakının hedefi
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