Bülent Erandaç
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Büyük lider Erdoğan
Zor zamanlardan muhteşem fırsatlar yaratıyor ve sonuçları etkileyecek inisiyatifi alabiliyor.
Zor şartlardan çıkıyor, meydan okuyor, çözüm arıyor, gündemi yönlendiriyor, her şart altında değişme ve gelişme cesaretini gösteriyor, gerçekten ışık saçıyor, etrafına umut aşılıyor. Ana muhalefetin lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise çaresiz, ufuksuz, rotasız meydanda. Cumhurbaşkanı adayı olmaktan korktu, aday aramaktan başı dönüyor.
Bulduğu isimler de ÇÜRÜK ÇIKIYOR. Fırtınalı denizlerde bindiği gemiden düşüyor.
Koşulları suçlayıp, en kötüyü görmenin peşinde. İş yapmak yerine, yapılan işleri kötülemekle, ayak oyunlarına geçmekte, kumpaslara katılmaktan geri kalmıyor.
Aziz milletimiz, fırtınalı denizde gemisini yüzdüren, rotasından şaşmayan, ülkemizi eyleme geçiren BÜYÜK LİDER ERDOĞAN'A güveniyor.
CHP SARSILIYOR
CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimini "ilk turda" alma olasılığına karşı, ortak aday olarak Abdullah Gül'ü çıkarma operasyonu çöktü. Sonuçsuz kalan eylemin altında ezilen Kılıçdaroğlu'nun ATLANTİK ÖTESİNDEN GELECEK YENİ SUFLEYİ beklemekten başka çaresi kalmadı.
Erdoğan'ın seçilmesini önlemekten ümidini kesen Kemal Bey, rotasını Meclis'i kilitleme formülüne çevirdi. "Sıfır baraj" ittifakı etrafında, KEMAL-MERALTEMEL çare arıyor. Meclis'te de KİLİT RAKAM, 301 üzerine çıkacağı görülen "Cumhur İttifakı'na (AK Parti- MHP-BBP) karşı, MECLİSİ KİLİTLEME-ERDOĞAN'I KUŞATMA TAKTİKLERİ aramanın peşinde koşuyorlar.
Doğu ve Güneydoğu'ya huzur geldi. Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nden başlayıp bir ucu Van'ın Çatak İlçesi'ne kadar uzanan Kato Dağı'nda çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi.
KILIÇDAROĞLU'NUN KILAVUZU TARHAN ERDEM
Bit pazarına nur yağdı. Kapanmış, eski solcuların gazetesi Radikal'de yazdığı yazılarla Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine batıran Tarhan Erdem, bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun kılavuzu olarak yol gösteriyor.
Yakın aylara kadar, "CHP'NİN DURUMU: HÜSRAN-CHP kapatılsın, yenisi kurulsun. Mış gibi yapıp halkı kandıramazsın, diye bağırarak halkı, baskı olduğuna inandıramazsınız.
Bu oyunları halk anlar, seçime oyunla gidilmez!" başlıklı yazılarıyla tanınan Tarhan Erdem, Kılıçdaroğlu'nun taktikçisi oldu. Erdem'in Konda'sının Müdürü Bekir Ağırdır, CHP yönetimine brifing vermişti. Hazırlanan dosyalarla Kılıçdaroğlu'na ziyaretler yapıyordu. "Sıfır baraj" ittifakıyla Meclis'te çoğunluğu ele geçirip, Cumhurbaşkanı seçilecek Erdoğan'ı kuşatmayı, Meclis'i kilitlemeyi, siyaseti darboğaza sokmayı hayal ediyorlar...
Ama başaramayacaklar.
BARONLAR'IN 'GÜL' BASKISI
KEMAL VE TEMEL'İN perde arkasını, baronların GÜL tezgâhını deşifre eden enteresan bir açıklamayı Ümit Özdağ yaptı:
"Birçok değişik ve şaşırtıcı güç odağından telkinler geldi, basından, kendisini iş dünyasının temsilcisi olarak tanıtanlardan, Türk iş dünyasının temsilcisi olarak kendini tanıtan birinden Gül'ün neden aday olması gerektiğiyle ilgili telkinler aldık." Kim bu (Baron). Türk iş dünyasının temsilcisi?
ORTADOĞU'DA KRİTİK GÜN: 14 MAYIS
14 Mayıs'ta ABD Büyükelçiliği, Kudüs'e taşınıyor.
Açılış töreni İsrail'in kuruluş gününe denk getirildi. 12 Mayıs'ta "İran Nükleer Anlaşması"nın akıbeti belli olacak. Sürpriz bir gelişme olmaz ise Trump anlaşmadan çekilecek.
DERİN SÖZ
"Siyaset özünde millete hizmet yarışıdır. Siyaset ilkelerle, belli değerlerle yapılan, yapılması gereken iştir. Ahlakı olmayan siyasetin ne millete ne ülkeye faydası olur. Rüzgar gülü gibi yön değiştiren bir siyasi anlayış, popülizm bataklığında debelenmeye mahkûmdur." (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)
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