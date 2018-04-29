Bülent Erandaç
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Başkan Erdoğan’ın yeni yüzyıl maratonu
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, "daha çok hukuk, daha çok adalet, daha bağımsız yargı, daha çok demokrasi" sloganıyla maratona İzmir'den başladı. Büyük ilgi gördü. Sevgiyle kucaklandı.
Erdoğan'ın maratona ilk İzmir'den başlamasının anlam ve önemi var.
Siyasette ilklerin çok özel yeri vardır. Her şeyin, bir ilki vardır.
Sevgilerimiz. Aşklarımızın.
Umutlarımız ve aslında her şey bir ilkle başlar. İnsanlık koşusunda, siyaset koşusunda, vatan ve millete hizmet savaşında bir sıçrama tahtasıdır 'ilkler'.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu heyecanla, İzmir'e olan sevgisini göstermek için Yüzyıl maratonun ilk mitingini güzel İzmir'den başlattı.
İZMİR'DE YIKILIYOR ALGI DUVARLARI
Demokrat Parti, Anavatan Partisi, Refah Partisi'nin devamı olan Tayyip Erdoğan'la İzmirliler'in arasına duvar koyan CHP ve onu yönlendiren derin mahfillerin oyunları bozuluyor.
Psikolojik harekât yöntemleriyle tesis edilen duvarlar yıkılmaya başlamıştır. Erdoğan'ın içten, samimi duygularla uzattığı elleri, Güzel İzmirliler tutmuştur. CHP zihniyetinin İzmir üzerinde kurguladığı planlı-sosyolojik gerçeklerle bağdaşmayan oyunlar artık eskisi gibi etkili olamayacaktır.
FOTOĞRAF ALTI
ERDOĞAN YOLLARDA DA ÇALIŞIYOR :
Cumhurbaşkanı devlet işlerine ara vermiyor. Uçakla yapılan yolculuklarda da mesaisini sürdürüyor.
E-MUHTIRAYA KARŞI 28 NİSAN DURUŞU
Dün 28 Nisan'dı. 10 yıl önce, Cumhurbaşkanlığı seçimini sekteye uğratmaya yönelik e-muhtıraya karşı Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, '28 Nisan Duruşu'yla ayağa kalkmıştı. Bu duruş, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük demokratik atılımı ve vesayetin kırılma noktasıdır.
Türkiye, 1945'ten sonra çok partili hayata geçiş yapmasına rağmen her 10 senede bir millet iradesine dayanan demokratik düzen askeri müdahalelerle kesintiye uğratıldı, demokrasi ters şeride sokularak keskin virajlarda sürekli hız kaybeden bir Türkiye paradigması doğmuştu.
Önemli kırılmalardan biri de 11. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın bizzat kendisi tarafından yazıldığını açıkladığı bildiri ile bu ilişkinin adı koyuldu: e-muhtıra.
Seçimle gelmiş Tayyip Erdoğan, 28 Nisan Demokrasi Manifestosu'yla Türkiye de ilk kez halk iradesini son derece güçlü bir şekilde yansıtmıştır.
27 Nisan gecesi açılan parantez; 28 Nisan günü hükümetin karşı bildirisi ile kapanmış askerin yarattığı korku düzeni yıkılarak yerine özgüven sahibi ve demokrasiye liyakatini ispatlamış tarihi duruşu ile Türkiye'de yeni bir çığır açılmıştır.
"HER ŞEY TÜRKİYE İÇİN"
Dünyada lider buhranı yaşanırken Tayyip Erdoğan, yeniden ayağa kaldırdığı Türkiye ile Küresel Güç sembolü olarak büyük bir liderlik sergiliyor. Ankara AK Parti Milletvekili Yalçın Akdoğan, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı anlatıyor:
"İnsanlarla kurduğu iletişimin sahiciliği, siyaseti Hakk'a ve halka hizmet için yapmaktaki samimiyeti ve çalışkanlığı, karşılaştığı zorlukları aşarken gösterdiği refleksler, halkıyla bütünleşmesi ve ön açıcılığı onu sadece Türkiye için değil bölge ve dünya için de benzersiz bir noktaya taşıdı.
Avrupa lidersiz kalırken, pek çok ülkede akli ve vicdani yetileri yeterli olmayan isimler devlet yönetirken Erdoğan'ın varlığı Türkiye'nin en büyük avantajına dönüştü."
DERİN SÖZ
"Gençler; Türk milleti olarak bu toprakları kanlarımızla yoğurarak vatan haline getirdik. Buradan başka bir vatanımız yok bizim. Gölgesinde doğduğumuz bayrağın altında ölmek, bizim için şereflerin en büyüğüdür, en yücesidir. İşte bu anlayışla milletimizle birlikte Kurtuluş Savaşımızdan sonraki en büyük istiklal ve istikbal mücadelesini, aynı zamanda haysiyet ve onur savaşını yürütüyoruz." Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
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- BÜLENT ERANDAÇ
- Başkan Erdoğan’ın yeni yüzyıl maratonu
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- Kılıçdaroğlu, TBMM’de kaosa soyundu
- Kılıçdaroğlu, ABD’den sufle bekliyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, tuzakları bozdu
- Erken seçim, derin ABD-Avrupa’ya tokattır
- Milli irade zaferinin ikinci yılı kutlu olsun
- Erdoğan doktrini işliyor
- Allah’a şükür Cumhurbaşkanı Erdoğan var
- Yaşasın bağımsız Türkiye