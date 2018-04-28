Büyük lider geleceğe bakar küçük lider kumpaslara bakar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Soroslar'ın sufleleriyle, gizli odalarda, Meral Akşener- Temel Karamollaoğlu ile pazarlıklar yaparken, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kafkasya'yı, Azerbaycan-Türkmenistan petrol-doğal gazlarının Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçişini konuşuyordu.

Ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal-Meral- Temel'in uykularını kaçıran, öyle bir açıklama yaptı ki, "24 Haziran'dan sonraki ilk ziyaretimi Bakü'ye yapacağım" dedi. Yani, aziz milletin desteği ile yola devam edeceğini hissettirdi, GELECEĞE BAKTIĞINI ilan etti.

Bunun adı, "Büyük Lider GELECEĞE BAKAR, küçük lider kumpaslara bakar" gerçeğidir. Evet. CHP'nin vizyonu olmayan, siyaset üretemeyen lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da küçük işlerle uğraşırken, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev, yeni yüzyılın en büyük projelerinden birisi olan, TANAP'ın açılışını Haziran ayı başlarında yapacaklar. Kemal Bey bu işler, 15 milletvekilini bir gece Meral hanıma göndermeye benzemez.

Temel beyle, Cumhurbaşkanı adayı aramaya benzemez.

Erdoğan ve Aliyev'in yürüttükleri, TANAP: "21. Yüzyıl'ın projesi"dir. Güney Gaz Koridoru ve onun ana gövdesi TANAP, Avrupa'nın vanalarının Türkiye'nin elinde olması demektir. TANAP, Azerbaycan Şah Deniz doğalgazının Türkiye'den geçmesidir. 2023'te 23 milyar metreküp, 2026'da ise 31 milyar metreküp yıllık doğalgaz geçişi Anadolu'dan olacaktır. Üçte birini Türkiye kullanacak, gerisi Avrupa'ya akacaktır.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı gezisini Türkiye'ye yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 24 Haziran'dan sonra ilk olarak Azerbaycan'a gideceğini açıkladı. İki liderin buluşması ve anlaşmaları, Türkiye düşmanlarına tokadı attı.

SOROS'LAR, BARON'LAR, LOBİLER OYNAŞTA

Soros'lar, baronlar, lobiler, işi gücü bıraktı.

Derin Amerika-Avrupa mahfilleri rezil kumpasların içinde. Atlantik'in kirli elleri, Türkiyemiz'in içinde. Tek dertleri var.

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın ayaklarına PRANGA VURMA peşindeler. Bir baktık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Türkiye'den kalan zihniyeti göstererek, yeni bir KUBİ olayına imza attı.

Kemal bey, Meral hanımla, İstanbul'da bir otelde gizlice buluştu. 15 CHP milletvekilini Meral Akşener'in partisine gönderdi. Bu işlerin arka planında bazı İSTANBUL BARONLARI vardı.

Senaryoyu, Atlantik ötesinden BÜYÜK BARONLAR yazmıştı. Kemal Bey-Meral Hanım-İstanbul Baronları oynuyordu. (NOT: Fırıldak Kubi' lakabıyla tanınan eski Afyon Milletvekili Kubilay Uygun, Türk siyasetinde 1 ayda üç parti değiştirmesiyle ile meşhur olmuştu.

Milletvekilliğinden öncesinde de CHP'de siyaset yapmıştı.) Perde arkasında dönen dolapları, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, çok güzel dile getirdi: "Sadece geçtiğimiz 7-8 günde yaşanan hadiseler dahi milletimize kimlerin kendisi için çalıştığını, kimlerin sürekli kumpas, tezgâh, oyun peşinde koştuğunu göstermiştir. Şunu unutmayın, muhalefetin bu ülkede Soroslar'ı çoktur.

Bunlar sadece içeriden değil aynı zamanda dışarıdan destekli Soroslar'dır. Bunların kim olduğunu, hangi kaynaklardan beslendiğini de gayet iyi biliyoruz. Gün ola harman ola. Tüm güçlerini Türkiye'yi yönetmeye talip olmak üzere değil, sadece ve sadece şahsıma ve AK Parti'ye olan husumetlerini ortaya dökmek için seferber etmiş durumdalar..."

KILIÇDAROĞLU'NUN YENİ TAVŞANI

CHP-Kılıçdaroğlu'nun arka kapı temaslarında yeni senaryosu, "TBMM'yi kilitlemek". TBMM'yi kilitleyerek, Cumhurbaşkanı'nın elini kolunu bağlı hâle getirme hazırlığındalar. Kılıçdaroğlu, 15 milletvekilini Meral hanıma transfer ederek işe başladı. 24 Haziran sonrasında "Cumhurbaşkanlığını kaybetsek bile TBMM'yi kaybetmeyelim" düşüncesiyle, AK Parti ve MHP'ye karşı 5 parti 'CHP, HDP, Saadet, İyi Parti ve Demokrat Parti' ittifaka gitmenin, Meclis'te 301 milletvekili üstüne çıkarak, çoğunluğu-yani kontrolü ele geçirmeyi hayal ediyorlar.

DERİN SÖZ

"Bu ülkede diktatör görmek isteyen, bir gecede 15 milletvekiline; partisine, kamuoyuna ve milletimize hiçbir makul gerekçe göstermeden, siyaset mühendisliği ürünü yöntemlerle zorla parti değiştirenlere bakmalıdır..." (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)