Bülent Erandaç
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Erdoğan’ın manifestosu
Yeni dönem yürütmenin daha etkin, yasamanın daha itibarlı, yargının daha bağımsız hale geldiği bir dönem olacaktır." İşte büyük liderlik bu. Cumhurbaşkanımız, 16 Nisan'da aziz milletin onayladığı YENİ SİSTEMLE ilgili işaretleri veriyor: "Yeni sistemle, 2053, 2071 vizyonlarını vesayetten, darbelerden, krizlerden, eski dönemin tüm engellemelerinden uzak bir şekilde hayata geçirebilecekleri bir zemin oluşturuyoruz. Dış politikada Türkiye merkezli ve dünyaya açık siyaset anlayışıyla, dünyayı 360 derecelik bir bakış açısıyla tarayacak, hiçbir coğrafyadan, hiçbir siyasi ve ekonomik oluşumdan uzak kalmamaya özen göstereceğiz. Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarımızın tecrübeleri ışığında, Tel Rifat ve Münbiç'te ve diğer bölgelerde güvenlik gereklerimizin icabına göre kararlılıkla yürüyeceğiz. Kıbrıs'tan Ege'ye, Karadeniz'den Trakya'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Orta Asya'dan Afrika'ya kadar coğrafyamızdaki kardeşlerimizle sıkı ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacağız. Kudüs, Suriye, Somali, Myanmar gibi kriz bölgelerinde küresel ölçekte inisiyatif geliştiren bir ülke olmakta kararlıyız. Hali hazırda dünyadaki 10 büyük projenin 6'sını hayata geçiren bir ülkeyiz. üçüncü havalimanını, Kanal İstanbul, Boğaz'dan 3 katlı tünel,18 Mart Çanakkale köprüsü yüzyıl projeleridir."
FOTOĞRAF ALTI
Üst akıl, Türkiye'ye karşı yeni bir oyunun peşinde. Ancak aziz millet bu oyunu bozuyor. İşte Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nden gelen bu kare de bunun en güzel örneği. Terörden temizlenen Kato Dağı'nın eteklerindeki ilçede yaşayan halk tiyatro gösterisine akın etti. Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener, İstanbul'dan davet ettiği bir grup tiyatrocu, 'Kaymakam' adlı hikaye ile Beytüşşebaplılar'a unutulmaz anlar yaşattı
PLANLI VE SOSYOLOJİK OYUN
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçim kampanyasını İzmir'de başlatacağını açıkladı. Cumhurbaşkanımız, neden kampanyasını Güzel İzmir'den başlatıyor. CHP'nin kalesi denilmesi, aslında sosyolojik gerçeklerle uyuşmuyor. İzmir son yıllara kadar Ecevit'in başbakanlık dönemleri hariç hep DEMOKRAT PARTİ'NİN DEVAMI OLAN partilerin geleneğinden gelen bir BELEDİYE BAŞKANI seçti. İsmet Paşa'nın (CHP) tek parti diktatörlüğünü seçimle, halkın desteğiyle yıkmış demokrasi şehidimiz Adnan Menderes'ten son yıllara kadar İzmir, HEP DEMOKRATLARIN KALESİ
OLMUŞTU. Merhum Adnan Menderes, Turgut Özal...
Müslüman muhafazakâr demokrat başbakandı, Cumhurbaşkanı idi... İzmirliler bağrına bastı. DP, AP, ANAP'ın devamı olan Tayyip Erdoğan'la İzmirliler'in arasında neden problem olsun? Neden laik devletle çatışsın? Yok böyle bir şey. Merhum Adnan Menderesimiz'in, Turgut Özalımız'ın devamı olduğunu gururla ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, güzel İzmir'in arasına duvar koyan CHP ve onu yönlendiren derin mahfillerdir. Psikolojik harekat yöntemleridir. AK PARTİ'ye karşı olan iç ve dış mahfillerin CHP'lilerin yürüttüğü algı operasyonlarıyla, laik devletle AK Parti arasına özellikle konan duvarlar yıkılmalıdır. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, yeni yüzyıl manifestosuyla, ilk seçim kampanyası için İzmir'e gidiyor. CHP zihniyetinin İzmir üzerinde kurguladığı planlı-sosyolojik gerçeklerle bağdaşmayan oyunlarını bozmaya kararlı.
MİLLİ RUHLARI RENCİDE ETTİ
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı yıkmak amaçlı Abdullah Gül'ün aday olması da olmaması da artık çok önemli değil. Çünkü, milli ve yerli oluşa karşıt zihniyetli, darbe sever, Fetullah ve PKK sevicisi CHP ile beraber isminin bile geçmesi, yakıcıdır, ızdırap vericidir. Kahir ekseriyetle milli-muhafazakar-demokrat aziz milletimizin sevdiği Tayyip Erdoğan'ın kardeşlik ufkuna ateş edilmesinde yer alması, aziz milletimizin vicdan sınırlarını zorlamaktadır. Milli ruhları rencide edicidir. Bir ömür, siyasi geçmiş böyle tüketilmemeliydi.
DERİN SÖZ
"Milletimiz bizden, ekmeğini, aşını nasıl büyüteceğimizin, kendisine ve evlatlarına nasıl bir gelecek bırakacağımızın planlarını, projelerini duymak istiyor. Meydanı haramilere bırakmayacağız..." (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)
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- Erdoğan’ın manifestosu
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