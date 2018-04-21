Bülent Erandaç
-
- SMSYazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tuzakları bozdu
Sonuç, Türkiye'ye tuzak kuran iç ve dış odakları MAT ETTİ. Erken seçim kararı, zamanlaması müthiş, iç ve dış mahfillerin nefesini kesen bir stratejik hamle özelliğinde. 24 Haziran kararının, iç ve dışta yarattığı dinamiklere geniş gözlükle bakalım:
1) ERDOĞAN, HALKIN NABZINI ÇOK İYİ TUTUYOR: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, önce millet, sonra parti felsefesiyle yürüdüğünü, halkımızın nelerden memnun, nelerden şikâyet ettiğini Türkiye'yi adım adım gezerek, araştırmaları didik didik ederek takip ettiğini bilmeyen yok.
2) DERİN ABD-AVRUPA TUZAKLARI BOZULDU: Fırat Kalkanı, Afrin zaferleriyle, DERİN ABD, AVRUPA'NIN UYKULARINI KAÇIRDIK. İslam dünyasını yeniden parselleme planlarını çöktü. 2019 senaryoları devreye sokulmaya başlanacaktı. Türkiye'yi kuşatacak yeni tuzaklar paçavraya çevrildi.
3) ERKEN SEÇİM AVRUPA MEDYASININ MORALİNİ BOZDU: Financial Times, Guardian, The Daily Telegraph gazeteleri yorumlarıyla paniklediklerini, kurdukları tuzakların bozulduğunu gösterdiler.
4) CHP KAPANA SIKIŞTI: Batı sevicisi CHPKemal Kılıçdaroğlu hazırlıksız yakalandı. CHP-HDP (PKK)- İP merkezli tuzaklar erken seçim kararı ile çökertildi.
5) CUMHUR İTTİFAKI'INI BOZMA PLANLARI BOZULDU: Tuzak kuranlar çukura düştü. Amerika-Avrupa'nın, CHP-HDP (PKK)-İP eliyle yürüttüğü 2019 senaryoları çökertildi. AK PARTİ-MHP arasına mayınlar döşeniyordu. Yerel seçim önce yapılsaydı, onun sonucu sonraki iki seçimi etkileyecekti. Erkene alınınca, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonradan yapılacak yerel seçimin sonucunu etkileyecek.
6) AZİZ MİLLETİN SON TOKATI: Türkiye'nin önü açılacak. Tayyip Erdoğan liderliğinde istikrarlı yeni Türkiye, dış tehlikelere karşı daha kuvvetli olacağı gibi, uluslararası oyunları bozmaya devam edecek, PKK ve FETÖ tarihin çöplüğüne atılacak.
CHP'de kaos bitmedi. Sözde ana muhalefet olan parti, kendine muhalefet etmekten ileri gidemedi. Kemal Kılıçdaroğlu 'Aday mısınız?' sorusuna cevap vermedi. Nöbetçi aday Muharrem İnce, dün Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Gazetecilere "Konuştuk, dertleştik, gidiyorum" dedi. Tabii ki kimseyi ikna edemedi!
KEMAL BEY KORKUYOR
Eski Türkiye hayalcileri panikte. Kemal Bey, Cumhurbaşkanı adayı olmaktan korkuyor.
Kafasında, Meclis'e kapak atmak var.
CHP'den bir başka ismi aday olarak çıkartmak istiyor. Aday aramaktan başı dönen Kemal Kılıçdaroğlu, zaman kazanma taktiğiyle TAVŞAN ADAY olarak, yardımcısı Öztürk Yılmaz'ı meydana sürdü. Ne cevhermiş bu Yılmaz, HDP'li Selahattin Demirtaş'la görüşmenin heyecanına kapılarak ortaya çıktı. Kemal Bey, el altından da HDP (PKK), İP ve Saadet'le kapandan kurtulmaya çalışsa da ne yaparsa yapsın, ESKİ TÜRKİYE YOLCU...
SIRA PKK'YA GELDİ
CIA-Pent agon taşeronu PKK'nın rol modeli, İspanya'nın kuzeyi ile Fransa'nın güneyinde bağımsız bir devlet kurmak için mücadele veren ayrılıkçı (ETA) örgütü kendini feshediyor. 1959 yılından bu yana, bağımsız bir Bask devleti kurmak için silahlı eylemler yapan, yabancı istihbarat örgütlerince desteklenmiş ETA, 1 yıl önce silahlarını teslim etmişti. Sıra, ÇUKURLARDA BOĞULAN GLADYO PKK'ya geldi.
ÖMER HALİSDEMİR'İN RUHU ŞAD OLSUN
15 Temmuz CIA-Pentagon kuklası Fetullah darbesinde, çok krıtik bir odak olan Özel Kuvvetleri ele geçirmeye çalışan katil Semih Terzi'yi vurarak, darbenin seyrini değiştiren, kahraman Ömer Halisdemir'in kanı yerde kalmadı. Katil çetesine müebbet cezalar verildi.
Ruhu şad olsun büyük kahraman.
Sen kalplerde yaşıyorsun vatansever. Vatan-Millet sana minnettardır.
DERİN SÖZ
"Benim kendime pusula olarak kıldığım 4 başlığım var.
Oku, düşün, uygula, neticelendir. Samimi tartışmalar neticesinde varılacak kararların mutlaka hayata geçirilmesi önem arz ediyor..." (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)
- Haberler
- Yazarlar
- BÜLENT ERANDAÇ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, tuzakları bozdu
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Erken seçim, derin ABD-Avrupa’ya tokattır 19 Nisan 2018, Perşembe Tarihi ilk sözü Devlet Bahçeli, son sözü Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan söyledi. Evet, en kısa süre içerisinde...
- Milli irade zaferinin ikinci yılı kutlu olsun 17 Nisan 2018, Salı 16 Nisan 2016 günü, milli iradenin zafer günüdür. Türk Milleti iradesine pranga vurdurmaz ve vurulmaz. Bir yıl...
- Erdoğan doktrini işliyor 15 Nisan 2018, Pazar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin geleceği için ortaya koyduğu doktrin şudur: "Suriye savaşını ve Suriye...
- Allah’a şükür Cumhurbaşkanı Erdoğan var 14 Nisan 2018, Cumartesi Dünya; Birinci Dünya Savaşı öncesi (1914-1918) ve İkinci Dünya Savaşı öncesi (1939-1945) süreçlerini aynen yaşıyor....
- Yaşasın bağımsız Türkiye 12 Nisan 2018, Perşembe Katil Esad'ın kimyasal bombaları Doğu Guta'da masum insanların üzerine yağmış, insanlık ayaklar altına alınmış,...
BÜLENT ERANDAÇ Tweetleri
- Erken seçim, derin ABD-Avrupa’ya tokattır
- Milli irade zaferinin ikinci yılı kutlu olsun
- Erdoğan doktrini işliyor
- Allah’a şükür Cumhurbaşkanı Erdoğan var
- Yaşasın bağımsız Türkiye
- 2019’da ‘Yeniden Diriliş’ taçlanacak
- Osmanlı’yı parçalayanlar aynı sahnede
- Yeni Türkiye’nin küresel değeri yükseldi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih yazıyor
- Enerjide bir devrin değiştiği yer: Akkuyu