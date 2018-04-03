Bülent Erandaç
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Enerjide bir devrin değiştiği yer: Akkuyu
Türkiye'nin ilk nükleer santralinin temeli Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le beraber atılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, tarihi olayı '60 yıllık nükleer rüyamızın en önemli adımı' olarak isimlendirdi.
Enerjide bir devrin değiştiği yerin adının, MERSİNAKKUYU olduğunu ilan etti. Nükleer santraller, ÇOK STRATEJİK PROJELER.
Neden? Türkiyemiz'in yakın coğrafyası, İran, Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, Filistin, Mısır ve Doğu Akdeniz'de oynanan oyunlar gün geçtikçe zıvanadan çıkıyor.
Yaşananlar gösteriyor ki bu coğrafyalarda ve enerji kaynaklarının bulunduğu diğer bölge ülkelerinde belki 100 yıl kadar huzur ve istikrar olmayacak. Emperyalist Batı (ABD-Avrupa) bir yüzyıl daha petrol/gaz sahalarını kontrol etmeye teşne. Ortadoğuİslam coğrafyasında gelişecek tüm olumsuz neticeler göz önüne alındığında, nükleer santraller, önümüzdeki yüzyılda, Türkiye'yi enerjisiz bırakmaya matuf Emperyalist Batı oyunlarına karşı, ENERJİ GÜVENLİĞİMİZİN TEMİNATI OLACAK. Çünkü nükleer santraller, TORYUM KULLANACAK. Dünyanın en zengin bor ve toryum yatakları da ANADOLU'DA.
TARİHİ ŞEREFİNLE YAZ OĞLUM
Kahraman Türk ordusu, şerefiyle tarih yazıyor. Başkomutan Tayyip Erdoğan, birlik ve beraberliğin sembolü oluyor.
Türkiye ayağa kalkıyor.
Üzerindeki yüzyıllık küllerden kurtuluyor. Prangaları kırıyor. Haçlı-emperyalistlere, İslam dünyasını dar ediyor.
Helal olsun Mehmetçik'e, sanatçılara, sporculara.
Milli Misak'ta yeniden buluştuk. Hatay'da, ne kadar anlamlıydı, güzeldi, Başkomutan- Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın etrafında MEHMETÇİKSANATÇILARSPORCULARIN kenetlenmesi. 'Birlik' şarkıları söylenmesi, candan, içten duygusaldı. Helal olsun.
İbrahim Tatlıses, Hülya Koçyiğit, Ajda Pekkan'a ve diğer sanatçılarımıza. Esat Kabaklı'nın "Vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kim sez oğlum, tarihini şerefinle yaz oğlum" sözleriyle Türkiye'nin yeniden dirilişine selam duruşu, gönül tellerimizi titretti.
Kahramanlar sınır ötesinde destan yazdı. Onlar arasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 ayağını diz altından kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen de vardı.
Çeçen'in vatan aşkı, sınır tanımadı. Çeçen'in "Protez taktırın, cepheye tekrar gideyim" sözü kendisini ziyaret eden AK Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer'i duygulandırdı.
İTİBAR SUİKASTÇILARINA YAZIKLAR OLSUN
Afrin'de tarih yazan Cumhurbaşkanımızla beraber sanatçılarımız, Mehmetçiğe gidiyor, kahraman Mehmetçiğe düşman karaktersizler itibar suikastçılığında sınır tanımıyor. Bakar mısınız şu sosyal medyayı, gazete köşelerini, ekranları kullanarak itibar suikastları yapanlara. Haksızca ve ahlaksızca saldırıyorlar, tetikçilik yapıyorlar.
Sorumsuzca, pervasızca, ahlaksızca operasyon çekiyorlar.
Hülya Koçyiğit için yazılanlar, tam bir itibar suikastçılığı.
Türkiye'nin Tayyip Erdoğan liderliğinde yeniden dirilişini kabul edemeyenleri gördükçe, 'Yazıklar olsun' demek geçiyor milyonların aklından. İlkesi olmayan güruhların yazılarından medet uman CHP-HDP-İP'in durumu manidar. Psikolojik harekât teknikleriyle operasyon çekmelerle, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a, Ordu'ya, Başkomutan'ı seven sanatçılara, sporculara, saldıranların ciğerini çok iyi biliyoruz.
DERİN SÖZ
"Dünyada İsrail ordusunun ne kadar zalim olduğunu benim anlatmama gerek yok. İsrail ordusu ve İsrail, mazlumlara karşı cesur ama mazlumların dışında cesur değil, korkak, ürkek.
Zaten zalimler hiçbir zaman cesur olamaz ve zalimler hiçbir zaman zafer anıtı dikemez.
Kalkmış bizim Afrin'de mazlumlara askerlerimizin zulmettiğini söylüyor.
Netanyahu sen çok garipsin, çok zayıfsın. Kendine çeki düzen ver, biz teröristlerle uğraşıyoruz, sen ise terör devletinin kendisisin. Ve terör devleti olarak da Gazze'de, Kudüs'te yaptıkların ortada.
Dünyada doğru dürüst sevenin yok." (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)
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- Enerjide bir devrin değiştiği yer: Akkuyu
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