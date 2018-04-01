Bülent Erandaç
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Resmi tarihte (31 Mart- Abdülhamit) yalanları
Gerçek şudur:
Gizli toplantılarda Osmanlı'ya 'Hasta Adam' diyen Masonların kurduğu İttihat-Terakki, KONTROLLÜ KAOS çıkardı. Selanik'ten Hareket Ordusu İstanbul'a yürütüldü.
Hedef Abdülhamit'ti, devirdiler. Yani kargaşaları önleme bahanesiyle DARBE yapıldı.
Sultan Abdülhamit, Emperyalist Batı'nın tezgâhları uğraşırken İngiliz/Fransız Mason/ küresel sermaye tarafından desteklenen Selanik'te kök salan İttihat Terakki, yıkıcı muhalefetin dozunu arttırmıştı. İngilizlerin yönlendirdiği Derviş Vahdeti- Volkan gazetesiyle, milleti isyana teşvik ediyordu.
Bu karmaşık ortamda Rumi - 31 Mart, Miladi -13 Nisan'da Batı'dan kurgulanan isyan patlatıldı. Bu isyana, planlı şekilde "irtica" damgası vuruldu.
15 Temmuz NATO-CIAPentagon kuklası Fetullah darbe teşebbüsünün 31 Mart kurgulamasına benzemesi tesadüf değildir. (NATO detayı bir başka yazıda...)
DOĞU VE GÜNEYDOĞU'NUN SİYASİ NABZI
16 Nisan referandumunda, Kürt seçmenlerimiz yüzde 7 ila 17 arasında değişen ve ortalama yüzde 10'u bulan bir OY artışıyla, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın yanında, destek koymuştu. Kimi yerlerde 1 Kasım oylarına göre yüzde100 artış sağlandı.
Üstelik Kürtlerin de yoğun yaşadığı İstanbul ve ilçelerinde de EVET yüksek çıktı.
Referandum sonrası yapılan bölgesel araştırmalarda, PKK'nın başlattığı "çukur" stratejisinin çöküşü tescillendi.
1) Kürt vatandaşlarımız, sorunlarına çözümün Türkiye içinde birlikte olabileceğine ve bunun Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği olmaksızın yapılamayacağına olan inançlarının altını bir kez daha çizmiş oldular.
2) Önce PKK'ya silah bıraktırılmadıkça, problemlere çare bulunamayacağını ve PKK terörüne karşı yürütülen yeni güvenlik konseptinin devamını onayladıklarını gösterdiler.
3) PKK'nın şiddet yoluyla halkı baskı altına almasının önüne net biçimde geçildiğinde, bölgedeki siyasetin kökten değişeceği anlaşılıyor. Üzerlerinden PKK ipoteği kalktıkça hür iradelerinin işaret ettiği yere yöneliş var.
16 Nisan'dan bugüne durum:
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır- Mardin toplantılarına Kürt seçmenlerimizin gösterdiği büyük ilgi dikkatlerden kaçmadı.
Kürt seçmenlerimizin yakın ilgisini Erdoğan değerlendirirken, "Diyarbakır kongre salonunda 7 bin, dışarıda 80 bin, Sur içinde de 20 bin vatandaşımız vardı.
Mardin'de de aynı tablo. Bu tablolar bölgenin AK Parti'yi sahiplenmesi anlamına geliyor" dedi.
Güneydoğu'da Cumhur ittifakıyla ilgili olumsuz bir durum söylentisi çıkaranların kasıt içinde olduklarını, oy potansiyelinin çok olumlu gerçekleştiğinin görülmekte olduğunu, Cumhur ittifakla tırmanış olacağını söyledi.
Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit düşen er Sergen Pamukçu'nun annesi Şeliz Pamukçu, son görüşmelerinde oğlunun sözlerini anlattı:
"Anne benim için sakın üzülme. Vatan uğruna canımı vermeye geldim anne. Kahramanlığımız dağlara taşlara yazılacak, adımıza ağıtlar yakılacak.
Bunların hepsi ay yıldızlı bayrağımız için. Lütfen benim için üzülme.
Kendine iyi bak anne..."
Burak Erdem ÇELİK
AĞRI'NIN MAKUS TALİHİ DEĞİŞTİ
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın özel ilgisi sonucu, Ağrı'nın makûs talihi değişti. Gelişmeleri, AK PARTİ Başkan Yard. eski Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi anlatıyor:
"Ağrı'nın ilk büyük AVM'si inşaatı ihalesi yapılıyor.
Ağrı-Iğdır-Muş'un Bulanık ilçesi olmak üzere 900 bin nüfuslu bölgeye ve İranlılara hitap edecek. Ulusal markalar olacak. Yanına İran'dan gelen misafirlerin kalacağı yeni oteller ve TIR parkı yapılacak. Şu anda vatandaşlarımızın da İran'a gidip ticaret yapması için kiralanan araçlar dolu gidip geliyor. 2 sınır kapımız arasında da ücretsiz 2 servis çalışıyor. KAPLICA TURİZMİNDE Ağrı büyük sıçrama yapacak. Havalimanı çevresinde sıcak su (kaplıca suyu) için sondajlar sonucu termal tesisler devreye sokulacak. Termal su 70 derecenin üzerine çıkarsa şehrin ısıtması da olacak.
Şehrin merkezinde özellikle binlerce kadınımız-kızımızın çalışacağı TEKSTİL HAVZASI planlandı. Eleşkirt ilçesindeki KAYAK TESİSİ aktif hale getiriliyor. İbrahim Çeçen Üniversitesi hem tesis hem öğrenci bakımından genişliyor."
DERİN SÖZ
"Sahadaki başarılarımız masaya yansıyor. Güçlü iseniz gelişmeler de daha farklı oluyor. Olumlu gelişmeler, Fırat Kalkanı'nın, Zeytin Dalı'nın, şehitlerimizin, gazilerimizin bereketidir bence." (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)
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