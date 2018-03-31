Bülent Erandaç
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Küresel Network’u çok iyi okuyan Erdoğan
Bu dönem, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılıyla beraber, YENİDEN DİRİLİŞ VE İSTİKBAL SAVAŞINI kazanma dönemiz olacaktır.
Bu 10 yıl, Avrupa-Atlantik ve Avrasya jeopolitiğindeki gelişmeler, Büyük Türkiye olmamızın işaretlerini veriyor.
Gelişmeleri çok iyi okuyan Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, bir tarafan Batı, diğer taraftan Rusya ve Çin gerçeğini çok komplike jeopolitik hamlelerle değerlendirmekte. Yakın Coğrafyamız-İslam Dünyasına yönelik çok yönlü siyasi-ekonomikaskeri politikaları dikkatle yürütmekte.
Erdoğan'ın kurguladığı, uzun vadeli stratejilerle (2023-2053-2071)
Balkanlar'ı, Kuzey ve Güney Kafkasya'yı, Ortadoğu'yu, Afrika'yı içine alan yakın bölgemizde yaşanması muhtemel jeopolitik depremlere hazırlıklıyız.
Öncü veya artçı etkileri, milli birlik ve beraberlik içinde karşı koyabilecek pozisyondayız.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı'nın, son yıllarda Emperyalist Kuşatmayı yarması, bu noktaya gelişimizi sağlamıştır.
Bugün, hem batı, hem doğu Küresel Network'u iyi gören, süper güçler arasındaki bağları çok yakından takip eden Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmak, Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmak demektir.
PROJE GENEL BAŞKANLAR
Son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sonrası yayınlanan bildiride ilk kez FETÖ- PKK/PYD/-DEAŞ için 'Proje terör örgütü' ifadesi kullanılması, Derin Amerika- Avrupa'nın kirli yüzünü, örtülü operasyonlarını resmen deşifre etti.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, proje örgütler ifadesiyle, derin olayların arkasındaki ağababaları gün yüzüne çıkardı. ÜST AKIL gerçeğini bir kez daha dünya milletlerinin önüne serdi.
ÜST AKIL PROJELERİ'NİN içinde PROJE GENEL BAŞKANLAR konusu da çok dikkate değerdir.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, 2009 yılında, Emperyalist Batı'nın Müslüman dünya içine hançer olarak sokulmuş İsrail'e karşı ONE MINUTE çekti. ÜST AKIL (Derin Amerika-Avrupa Baronları-gizli servisleri) büyük Türkiye yürüyüşünü durdurma, Müslüman dünyanın gür sesi Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı çelmeleme planlarını devreye soktular, PROJE GENEL BAŞKANLARI göreve getirdiler. 2010 yılında Deniz Baykal'ı, PROJE ÖRGÜT FETULLAH devirdi, yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.
Ardından, Selahattin Demirtaş, HDP'ye eşgenel başkan olarak oturtuldu.
Bu sefer, 2019'da Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yeniden seçilmesini engellemek için Kılıçdaroğlu- HDP projesine ek Akşener Projesi sahneye kondu.
Erdoğan'ı durdurmak, AK Parti'yi zayıflatmak için PROJE GENEL BAŞKANLAR, 16 Nisan'da gerçekleşen milletin zaferini geriye çevirmek için görevdeler.
AFRİN'DE mücadele veren askerlere, tarlada çalışarak kazandığı parayı gönderen 12 yaşındaki Şeyma Adıyaman'a Mehmetçik'ten destek geldi. Maddi zorluklar çektikleri için okulu bırakmayı düşünen Şeyma'nın eğitimi sürdürmesi için bölgedeki askerler aralarında topladıkları paralarla yardımda bulundu.
MACRON, ÇIK ARADAN
Emperyalist Batı (Haçlı- Siyonistler) İSLAM DÜNYASININ kaynaklarını/ zenginliklerini yüzyıllardır sömürdüler.
Sömürmeden bırakmayacaklarını yine gösteriyorlar. İşte son örnek, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Suriye'ye yönelik SÖMÜRGECİ emelleri. Macron çık aradan. Ağababan ABD, Yeni Türkiye'yi iyi bilir. Yeni Türkiye'nin küresel yürüyüşü Macron'a da gerekli dersi verecektir.
DERİN SÖZ
Mümbiç, Sincar, Kandil harekâtı üzerine:
"Bir gece ansızın gelebiliriz. Bir gece ansızın gideriz. Bunun takvimini, yol haritasını verip düşmanı uyandırmak doğru olmaz. Biz bu tür işlerin planlarını komuta kademesi ile aramızda yapar; o doğrultuda harekete geçeriz..." (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)
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