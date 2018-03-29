Bülent Erandaç
-
- SMSYazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Türk enerjisi
Türkiye'yi yakından ilgilendiren jeopolitik gelişmeleri masaya yatırdığımızda, Bakan Berat Albayrak'ın uzun vadeli planlarının ülkemizin gelecek yüzyılına damga vuracağını görmekteyiz.
Bu gerçek ışığında bakarsak Berat Albayrak'ın petrolde, doğalgazda Türkiyemiz'i dışa bağımlı olmaktan kurtarmaya yönelik hamleleri çok dikkate değer. Enerjide dışa bağımlılığı düşürmek için yerli kaynakların kullanımını yüzde 50'lere çıkarmakta kararlı. 2060'a kadar uzanan planlarda nükleer, rüzgâr, kömür yatırımlarıyla, elektrik üretimindeki paylarını yüzde 40'a yükseltmeye çalışıyor.
Türkmenistan- Azerbaycan'dan, Rusya'dan, Irak ve İran'dan gelen boru hatların Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanması, Albayrak'ın yüzyıllık hamleleri, doğalgaz boru hatlarının kavşak noktası Türkiye gerçeğini, jeopolitikte hayati konuma taşıyor.
Ayrıca, Doğu Akdeniz'de, yüzyılın savaş hamleleri yapılırken, Doğu Akdeniz enerji santrancında Türkiyemiz'i, OYUN KURUCU pozisyonuna sokan Enerji Bakanı Berat Albayrak'ı ne kadar tebrik etsek azdır.
GÖREV ZAMANI
AĞRI İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde göreve başlayacak olan 20 kadın güvenlik korucusu, yemin etti.
İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde güvenlik korucusu olarak görev yapacak olan 20 kadın, silahlı ve teçhizatlı, iki haftalık zorunlu eğitime tabi tutuldu.
Hazırlayıcı zorunlu eğitimi başarıyla tamamlayan kadın korucular için yemin töreni düzenlendi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından güvenlik korucuları yemin ederek görevlerine başladı.
NÜKLEER SANTRALLERİMİZİ S-400'LER KORUYACAK
Kurulmakta olan Mersin-Akkuyu, Sinop ve düşünülen İğneada nükleer santrallerimizi, S-400 hava savunma sistemleri koruyacak.
Bunun anlam ve önemi büyük. Çünkü NATO'nun Türkiye'yi korumadığını çok iyi biliyoruz. Emperyalist Batı'nın olası örtülü operasyonlarından korumak için başta nükleer santrallerimizi korumak için hava savunmamızı kuvvetlendireceğiz.
Bir taraftan NATO ve Batı, diğer taraftan beynini batıya kıralamış yerli etki ajanları S-400 füze almamızın önünü kesmek için çeşitli entrikalar içindeler.
ABD-NATO'nun, neden rahatsız olduğunu iyi anlamak zorundayız. Amerika Patriot'ları vermemişti. Pekin ile anlaşmamızı engellemişti.
Ama bugün ABD-NATO, Türkiye'ye Patriot vermek için yalvarmaya başladı, neden acaba?
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan-Türk devlet aklı, tüm tehditlere rağmen, NATO ve ABD'nin itirazlarına bakmaksızın, Rusya'dan S-400 almakta kararlı da ondan. Lider ülkeyiz.
ABD-Batı'nın nefesini kesiyoruz. Uykularını kaçırıyoruz. Tehditlerine boyun eğmiyoruz. Şimdi kıvranmaya başladılar.
LONDRA'DA OTURAN ESKİ BÜYÜK MEDYA PATRONU
Yazar Rahmi Turan diyor ki, Hürriyet'in satıldığını duyduğu an, Londra'da yaşayan eski ünlü bir gazete patronu, "Aydın Bey nihayet kurtuldu!" demiş. İsim vermiyor, bu isim, Günaydın Gazetesi sahibi Haldun Simavi'dir.
Peki Haldun Simavi, Londra'da neden oturuyor?
Ercüment Karacan aniden Milliyet'i Aydın Doğan'a neden satmıştı? Eski Türkiye Medyası'nın serencamını bir gün yazarız.
DERİN SÖZ
"Şehitlerimiz, mazlum ve mağdurların sığınağı olan ülkemizin güçlü ve müreffeh olmasını istiyorlardı.
Türkiye'nin büyük düşünmesini, büyük bir ülke olmasını, tarihine, şanına, medeniyetine ve omuzlarına taşıdığı ağır sorumluluğa yaraşır bir devlet olmasını istiyorlardı.
Allah'a hamdolsun şehitlerimizin gözü arkada kalmıyor..." (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)
- Haberler
- Yazarlar
- BÜLENT ERANDAÇ
- Türk enerjisi
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Yeniden diriliş 27 Mart 2018, Salı Samsun, kurtuluş ve özgürlük meşalesinin tüm ülke sathına yayıldığı sembol bir şehrimizdi. Cumartesi günü, Cumhurbaşkanımız...
- Sevr’e paranoya diyen satılmışlar 25 Mart 2018, Pazar TARİHSEL ÇAĞRIŞIMLAR-Yüzyıllık hatırlatmalar içeren günümüzde gerçekleşen birçok olaya rağmen, aklı basmayan, gözü...
- Türkiye’yi kuşatan çemberi parçalıyoruz 24 Mart 2018, Cumartesi Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın jeopolitik hamleleriyle kazandığımız her zaferde, bozguna uğrayanlar Haçlı-...
- Artık oyun kurucu Türkiye var 22 Mart 2018, Perşembe Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın 2009'da Davos'ta İsrail cumhurbaşkanının gözünün içine bakarak "ONE MINUTE....
- Yüzyıl sonra Misak-ı Milli canlandı 20 Mart 2018, Salı TARİH TEKERRÜR EDİYOR.... Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatırken, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, Misak-ı Milli'nin...
BÜLENT ERANDAÇ Tweetleri
- Yeniden diriliş
- Sevr’e paranoya diyen satılmışlar
- Türkiye’yi kuşatan çemberi parçalıyoruz
- Artık oyun kurucu Türkiye var
- Yüzyıl sonra Misak-ı Milli canlandı
- Devlet-millet yolunda Erdoğan ve Bahçeli
- CHP yine Anayasa Mahkemesi nöbetinde
- Uçak gemimiz, İsrail, Yunan ve Rumlar’ı panikletti
- Büyük Türkiye’ye büyük sevgi
- İyi ki varsınız Cumhurbaşkanım