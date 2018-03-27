Bülent Erandaç
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Yeniden diriliş
Mirasımız, Türk-İslam sentezinin yeni yüzyıla damga vuracak özelliklere sahip olmasıdır. Dinamik, kendini yenileme özelliği bulunan Büyük Türk milletinin İslam mirası ile milli-yerli oluşumu yapılandırması, geleceğimizin rotasını vermektedir.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın, Samsun'dan verdiği 'Afrin'le diriliş başlamıştır' mesajını yüzyıllık persfektif içinde değerlendirirsek,' Çanakkale-İstiklal Savaşı-15 Temmuz 'bağlamında, Yeni Yüzyıl'da BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜMÜZE dinamizm kazandırma şansı buluruz.
TAYYİP DEDE, SEN HİÇ YORULMUYOR MUSUN?
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın Samsun gezisi birçok yönüyle unutulmayacak sembolleri tarihin parlak sayfalarına nakşetti. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, Samsun'da kendisini karşılayanlar içindeki küçük kızımızın kendisine "Tayyip dede sen hiç yorulmuyor musun?" diye bağırışı bir bambaşkaydı. Küçük kızımızı yanına çağıran Erdoğan'ın "Sizi gördüğüm zaman bana yorulmak olur mu!" diye cevap verişi, millet aşkının ifadesiydi.
AFRİN'İN pazar tezgahlarına bile bahar geldi.
ESKİ TÜRKİYE KODLU KILIÇDAROĞLU
Yeni Türkiye'nin inşasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun patronajındaki CHP politbürosu, işlevsiz ve etkisiz duruma düştü. Çünkü değişen Türkiye'yi eski kodlar üzerinden okuma körlüğü içindeler.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki yeni Türkiye, askeri ve bürokratik vesayeti kırmış, emperyalistlerin prangalarını teker teker parçalamakta, içine kapanmış Türkiye'yi yakın coğrafyasında 'oyun kurucu' pozisyonuna sokmuş, ana muhalefetin başı Kemal Kılıçdaroğlu, olanı okuyamıyor.
2002'den sonra aşama aşama belirleyici bir politik güç olan Tayyip Erdoğan hareketinin, ABD ve Batı'nın Türkiye'ye yönelik stratejilerine itiraz edişini bir türlü anlayamıyor.
Derdi, imanı, kaderini dış güçlerle perçinlemek, ABD ve Batı lehine kamuoyuna etki ajanlığı yapmak. Peki, bu durum ilelebet devam eder mi? Hayır. YA, İSTİKLAL VE İSTİKBAL PAROLASIYLA İNŞA EDİLMEKTE OLAN TÜRKİYE'NİN kültürel kodlarıyla iyi geçinecek YENİ İSİMLERİ GÖREVE GETİRECEKLER. Bu yetenek Kılıçdaroğlu ve polit bürosunda var mı? Yok. O halde, Kılıçdaroğlu, yolcudur yolcu. YA DA MÜZE OLACAKLAR.
CEM ÖZDEMİR'E (SATILMIŞLIK) NİŞANI
Türkiye düşmanı, Almanya Yeşiller Partisi Milletvekili Özdemir'e, Ermenistan (satılmışlık) nişan verdi. Yeşiller Partisi'nin eski Eş Başkanı Özdemir, 1915 hayali Ermeni iddialarını "soykırım" olarak niteleyen karar tasarısının Almanya Federal Meclis'te kabul edilmesi için yoğun çaba sarf etmişti. Bu satılmışlık-hainlik beratı senin diplomandır. Sana lanet okuyan milyonları hiç unutma Cem Özdemir...
DERİN SÖZ
"2019'un şimdiden birilerinin uykusunu kaçırdığını görüyoruz.
Bugüne kadar sırtlarını darbecilere, marjinal örgütlere dayayanlar, daha ülke seçim sathı mailine dahi girmemişken millet iradesini baskı altına almaya çalışıyorlar. Mart'ta da Kasım'da da dünyayı şaşırtacak neticeyi alacağız. 2019'da eski Türkiye defterini kapatıp geleceğe odaklanacağız..." Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
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