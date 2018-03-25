Bülent Erandaç
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Sevr’e paranoya diyen satılmışlar
"Sevr paranoyasındasınız" diyenlere dikkatle bakınız.
Bazıları gerçeği gördükleri halde, aziz milletimizin zihnini karıştırmak için haçlı-siyonistlere köpeklik yapmaktan geri kalmıyorlar.
Sevr'e Deniz Jeopolitiği açısından nedense pek bakılmadı. Dikkat edilirse, Anadolu'da Türkiye için ayrılan toprakların Akdeniz ve Ege çıkışı yoktu. Sadece karadeniz'e dar bir çıkış bırakılmıştı. Yani, Türk devletini Karadeniz'e hapsetmek istiyorlardı.
Bunu kurgulayan da Müslümanların kanını içmekten utanmayan İngiltere'ydi.
Başbakanları, Churchill 'di.
Peki bugün ABD(İngiltere- Almanya-Fransa)ne yapıyor? 100 yıl önce paçavraya çevirdiğimiz Sevr'i canlandırmanın peşindeler.
Türkiye'nin Müslüman dünya ile arasına koridorlar açmaya, Topraklarının bir kısmına koparmaya, Akdeniz'le ilişkisini koparmaya hevesliler.
KORİDORUN SİNCAR AYAĞI DA KOPARILACAK
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, PKK'nın Irak'taki yapılanmasına aktif müdahale etmeye, PKK'nın bacağını burada koparmaya kararlı.
Derin ABD'nin kuklası PKK, Irak'ta Sincar'ı (Şengal) ikinci bir Kandil yapmak istiyor.
Neden? Cevabı haritada açık...
Sincar, Irak-Suriye sınırına 40 kilometre, Musul'un 130 km batısında, Nusaybin'in 80-90 kilometre güneyinde yer alıyor. PKK, Sincar'a yerleşirse, Gelecek 10 yıllarda,Irak-Suriye-Akdeniz korıdoru kurmaya teşebbüs edecek Emperyalist Batı'nın köpekliğine soyunabilecek. Irak ve Suriye'nin kuzeyini kontrol edebilecek. Türkiye ve Barzani bölgesi arasında stratejik noktada bulunacak. Musul- Erbil yolunu kontrol edecek.
Bölgedeki tek dağlık Şengal Dağlarını, emperyalistlerin uzun vadeli planlarına göre peşkeş çekecekti.
Sincar, petrol bölgesi Musul ve Kerkük'ü, gelecekte farklı statüye sokmayı planlayan ABD-Batı petrol baronlarının, Akdeniz'e uzanan korıdoru için kilit özellikli. Yarın Musul'u kontrol eden güç, Tel Afer'e -Şengal'e - Suriye üzerinden Akdeniz'e giden bölgeyi de kontrol etme şansı bulacaktı.
Bu oyunu Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, erken okudu.
ABD-İSRAİL, petrol ve terör koridorunun bir bacağını Suriye- Afrin'de kopardı.
Şimdi Irak'ta- Sincar bacağını kopartmak için zamanlama yapıyor.
2,5 yaşındaki Miray babasının cenazesine 2 ay sonra kavuştu.
Annesinin kucağında şehit Oğuz Kağan Usta'ya veda etti.
METİN KÜLÜNK'TEN 15 TEMMUZ GECESİ KİTABI
Stratejist -AKPARTİ İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün ,15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın gerçek liderliğini gösterdiği süreci dile getiren 'Dedi ki Bombayalacaklar' kitabı yayınlandı. Kitabın içinde çok dikkati çeken bölümler var.
15 TEMMUZ GECESİ ERDOĞAN: "O gece Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan büyük mücadelenin kalesiydi. Atatürk Havalimanı'na gelen, yeni Milli mücadelenin lideriydi. Böyle bir lideri uçağın kapısı açıldığında derin duygularla kucakladım." Türkiye'nin geleceğine yönelik öngörüleri de içeren kitabın önsözü: "Geçmişi zaferler ve başarılarla dolu bir milletin ve medeniyetin unutturulmak istenen (BÜYÜK DEVLET) ve (BÜYÜK MİLLET) hafızası, her şeye rağmen medeniyet atlasındaki canlılığı koruyor. Bu müthiş potansiyelin (büyük millet iradesi ve büyük devlet aklıyla) yeniden tarih sahnesine çıkmasından endişe duyan küresel güçler son yıldır Anadolu topraklarında büyük operasyonlar gerçekleştirmekte. Nitekim bu son yüzyılda millet ve devlet olarak bir arayış içindeyiz.
Bulmak istediğimiz tek şey (galibiyet). Galibiyet ancak aklen ve fikren ayağa kalkmak ile mümkündür. Ve Türkiye ayağa kalkmıştır." (Devam edecek)
HASAN CELAL VE TEYYO DAYI
Rahmetli Hasan Celal Güzel siyasette olduğu yıllarda Erzurum'a, mitingde konuşmaya gitmişti. Gerisini Teyyo Pehlivan anlatsın:
Baktım, Hesan Beg herkesle tokalaşir, el ense çekip öpiir. Teyyo heç yutar mi? Ben de onin ensesine yapiştim. O çekiir ben çekirem.
Allah sizi inandırsın tam iki gün el ensede galdık. Soninda, Hesan Beg pes etti:
- Ula Teyyo Dayi, Malatya'da mitingim var, bırah gidiim.
Acıdım da bırahdım...
DERİN SÖZ
Tarihini iyi bilirsen, kendini iyi tanırsan bütün muharebeleri sen kazanırsın. (Sun Tzu Çinli mareşal, bilge adam)
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- Sevr’e paranoya diyen satılmışlar
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