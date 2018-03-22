Bülent Erandaç
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Artık oyun kurucu Türkiye var
Türkiye'yi terör kuşağı ile çevreleyerek içeride boğmaya çalışıyorlardı. Fırat Kalkanı'yla El Bap'ta, Zeytin Dalı'yla Afrin'de ABD'yi sarstık.
Büyük Ortadoğu Projeleri'ni yerle bir ettik. Fırat Kalkanı, El Bap, Türkiye'nin Kudüs kararı, İdlip, Afrin Zaferi'nin tek bir sonucu var. Amerika sönüyor, Türkiye parlıyor.
ABD, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın jeopolitik hamleleri altında eziliyor.
Elbette bunlar Türkiye'nin hamlelerine karşı yeni tezgâhlar kuracaklar. Ama tutturamayacaklar. 15 Temmuz'daki halkımızın ayağa kalkışıyla yaşadıkları kâbusu unutamayacaklar.
Yeni Türkiye ne yapıyor?
Değişen konjonktüre göre değişen ilişki biçimleri belirleniyor, politika üretiliyor, onlara göre hareket ediliyor.
Suriye'de, Irak'ta ve dünyanın bir başka yerlerinde akan mazlum kanına ve gözyaşlarına seyirci kalmadık, kalmayacağız. Önümüzde yeni bir süreç var. Afrin'in bir sonraki adımında Türkiye Fırat'ın doğusuna geçecek.
Kandil, Sincar söndürülecek.
İşte o zaman Oyun Kurucu Türkiye'nin rolü ve misyonu daha belirginleşecek. Artık kuracağımız oyuna göre aktörler şekil alacak, kendi politikalarını belirleyecekler.
AFRİNLİ çocuklar, kendilerini teröristlerden kurtaran Türk askerinin yanından ayrılmıyor.
TERÖR SEVİCİLERİ PANİKTE
57 günde, Türk ordusu Ay- Yıldız'ı Afrin'e dikti.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, siyasi, diplomatik ve askeri anlamda çok iyi planladı ve uyguladı. Pentagon-CIA kuklası PKK-PYD kaçtı.
İçteki, dıştaki PKK sevicileri utanmadan, "Çekildik" laflarıyla avunuyorlar. Saatler içinde iflas ettiler. Kemal Kılıçdaroğlu "Afrin şehir merkezine girmeyelim" derken, bu çapulcuları ne zannediyordu acaba?
Emperyalist odakların PKK'sı çukurlarda boğuldular.
Aynen Türkiye'de olduğu gibi. Derin Amerika-İsrail planı çöktü. Cumhuriyet'in Kawa heykel hikâyeleri yok mu? Ne demek lazım.
Demirtaş'ı parlatan medya, panik içinde. Reziller kaçışa, çöküşe, çukurlarda boğulmaya, utanmadan, 'taktik' diyorlar. Kalleş pusucuları, bombalı tuzaklardan medet umanları, ABD taşeronlarını seven iç ve dış mahfilleri son kez uyarıyoruz. PKK sevicilerinin de sonu, kalleş PKK gibi olacaktır.
DENİZ BAYKAL VATANA DÖNDÜ
Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği ambulans uçakla, Almanya'dan vatana döndü. Şimdi Ankara'da emin ellerde. Geçmiş olsun.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, bir vefa adamı.
Deniz Baykal'a, beyin kanaması geçirdiği andan itibaren desteğini hiç esirgemedi.
Başucunda dua okuyarak, ameliyatlarına çok tecrübeli doktorları göndererek, bir "dostluk ve insanlık" tablosunu gösterdi bize. Allah razı olsun.
BBC YAYIN ORGANI DEĞİL MI6'İN YAVRUSU
BBC operasyon habercilikte üstat. BBC, 60 yıllık Türkiye arşivlerini ilk kez açtı. Türkiye derinliğiyle ilgili neler var, neler?
Demokrat Parti'nin iktidara gelişi, 27 Mayıs darbesi, İstanbul Boğazı. 28 Şubat'ta yaşananlar. Necmettin Erbakan -MSP'lilerin 12 Eylül mahkemesi, görüntüler ve analizler. İstanbul'un sosyolojik-tarihsel-siyasi damarları. Başörtü eylemleri. 1 Mayıs Taksim olayları. Üniversite olayları. 12 Eylül-Atatürk belgeselleri. Ne BB C ama yayın organı ötesinde İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI 6'nın yavrusu gibi çalışmışlar.
DERİN SÖZ
"Geçmişte bu topraklarda verilen istiklal mücadelesi kavranmadan ülkenin yeni istikbal mücadelesi de anlaşılamaz. Türk milleti 'Ya istiklal ya ölüm' kararını vererek, sadece şanlı bir zafere değil, aynı zamanda geleceğine, istikbaline koşmaktadır.
Dün Çanakkale'de bizi esir etmeye çalışanlara derslerini vermiştik, bugün de yakın coğrafyamızda kurmaya çalıştıkları terör devletiyle istiklalimiz ve istikbalimize göz dikenlere aynısını yapıyoruz." (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)
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- Artık oyun kurucu Türkiye var
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