Bülent Erandaç
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Yüzyıl sonra Misak-ı Milli canlandı
Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın amacı, 15 Temmuz sonrası iç ve dış siyasi gelişmeleri "Türkiye'nin beka sorunu" şeklinde algılayarak bu sorunun 100 yıl önce yaşanana benzer bir beka sorununa cevap niteliğinde hazırlanmış Misak-ı Milli beyannamesi üzerinden anlaşılmasını sağlamaktı.
Cumhurbaşkanımız'ın Misak-ı Milli ruhundan bahsetmesi, Fırat Kalkanı, Afrin Harekatı, Fırat'ın doğusu Musul harekatıyla büyük oranda ilgiliydi.
Çünkü, Misak-ı Milli diyor ki:
"Batıda Gümülcine livası dahil, Trakya. Doğuda Batum'un kuzeyindeki Poti, Ermenistan'da sınır düzenlemesi, güneyde İskenderun Körfezi, güneyinden Antakya-Halep ile Katma İstasyonu arasında Cerablus, güneyinde Fırat Nehri, Deyr-i zor, doğuya doğru genişleyerek Musul, Kerkük ve Süleymaniye'yi içine alır..."
YENİ HEDEF MÜNBİÇ
Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız Tayyip Erdoğan, El Bab'ı, Afrin'i işgalden kurtardı. Yeni hedef MÜNBİÇ VE FIRAT'IN DOĞUSU....
2013 Mayıs ayından itibaren ABD eski Başkanı Obama bir tuhaf olmuştu.
Erdoğan'ın jeopolitik hamlelerinin derin planlarını paçavraya çevirmekte olduğunu gören Derin Amerika-Pentagon- CIA-CENTCOM, yeni tezgahlan açmışlardı.
Nitekim Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a yönelik operasyonların hepsinin arkasında CHP/Marksist Sol/Muhalif platformların içinde olduğu Gezi olayları, ABD kuklası FETÖ'nün 17-25 Aralık operasyonu, Kobani tezgahı, 15 Temmuz'da, NATO gladyosu Fetullah'ın darbe girişimi, Derin Amerika-Derin Avrupa-İsrail vardı...
ABD'nin terör örgütü YPG'ye verdiği destek bir kez daha kanıtlandı.
Geçen hafta Tel Abyad'daki evinde 7 kurşunla infaz edilmiş olarak bulunan PKK'lı yönetici Ömer Alluş'un cenazesine ABD'li askerler de katıldı.
Geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert ve ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Alluş'un öldürülmesiyle ilgili olarak Twitter'dan taziyelerini bildirerek terörle işbirliğini yine kanıtlamıştı.
ABD-İSRAİL KORİDORU BERHAVA
CIA-PENTAGON-Rand Corporation, "Yeni Suriye Planı'nda" Suriye'nin üçe bölünmesi kurgulanmıştı.
Güney'de İsrail'in kontrolünde Sünni bölge, Kuzey'de CIA-Pentagon'un PKK-PYD güdümlü UYDU DEVLETÇİĞİ,
Esad yönetiminde Şam- Lazkiye bölgesini içeren yeni Suriye Haritası... Bunları gerçekleştirmek için yola çıkan Amerika-Derin Avrupa, Suriye'de bir taraftan DEAŞ'ı yönlendiriyor, diğer taraftan PKK-PYD'yi geliştiriyordu.
PKK-PYD'nin Kobani-Cizire- Afrin bölgesindeki uydu devletçiğiyle, Amerikan-İsrail koridoru tamamlanacaktı.
Cumhurbaşkanmız Tayyip Erdoğan, derin ABD'nin bu planını daha o günden çok iyi okudu. Çünkü, bu plan sadece Suriye'yi bölmüş olmayacak aynı zamanda Türkiye'nin Arap-İslam coğrafyasıyla da bağını da kesmiş olacaktı. Fırat Kalkanı, Afrin Harekatı o günlerde planlandı.
DEVLETE-MİLLETE ADANMIŞ BİR ÖMÜR
Millet ve memleket için yaptığı hizmetlerine yakından tanık olduğum Güzel insan, Hasan Celal Bakanımız Hakk'ın rahmetine kavuştu. Mekanı cennet olsun. Hiçbir zaman unutulmayacak...
DERİN SÖZ
'Allah'ın yardımı ve fetih yakındır, müjdele.' Allah ayetinde buyuruyor. Biz o müjdeye inandık ve fethin yakın olduğunu gördük. Afrin için zafer yakın diyordum. Biz ilahi müjdeye iman etmiştik. Milletimiz bir asır sonra yeniden sinesinde taşıdığı imanın büyüklüğünü göstermiştir.' (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan)
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