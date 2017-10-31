Bülent Erandaç
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TAKVİM’in yaşı 23, hedef 23
Aradan 23 yıl geçti, Halkın Gazetesi olmada şaşmıyor.
Ergün Diler'in Genel Yayın Yönetmenliği'nde etkili manşetleri, yerli ve milli duruşu ile sadece görünen gerçeği değil, gelişmelerin perde arkasını da gündeme taşıyor. Turkuvaz Medya Grubu'nun sözlü medyadaki genç ve etkili üyesi olarak halkımızın aydınlanmasında çok hayati bir işlevi yerine getiriyor. Türkiyemiz'i, İslam coğrafyamızı ilgilendiren neresi olursa olsun, orada olmaya kararlıyız. Yaşadığımız süreçte, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan önderliğindeki BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜNÜ durdurmak için gece gündüz tezgâh kuran, ihanet şebekelerine emirler veren hainler karşısında TAKVİM, dimdik duruyor.
2023 hedeflerine yürürken, TAKVİM en büyük gücünü vatan uğruna kanını, canını, kalbini ortaya koyan Aziz Türk Milleti'nden almaktadır.
Büyük Türk milletimizin aguşunda 2023'lere, 2053'lere, 2071'lere yürürken, TAKVİM'i bir mücadele gazetesi olarak göreceksiniz. Bizi 23 yıldır destekleyen, gelecekte de desteğini esirgemeyeceğini hissettiğimiz Büyük Türk milletine, sevgili Ergün Diler yönetimindeki kadrolar, ne kadar hizmet etse azdır.
Vatan sağ olsun. Dualarınız bizimle olsun.
DERİN GIRTLAK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim istediği günden başlayarak, 3 hareket dikkatinizi çekmiştir.
1) Benjamin saldırıyor. 2) Taşeron DEAŞ kriptoları harekete geçiriliyor.
3) Fetullah'ın lojistiğinde yeni bir parti kurduruluyor.
Bu 3 hareketinde merkez karargâhı Derin Amerika'dır.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a kaybettirecek siyasi konjonktürün oluştuğunu düşünerek, Kemal Bey'e tüyo verilmiştir. Bazı belediye başkanlarının görevden ayrılmasının "küskünler hareketi" başlatacağını umarak, AK Parti içine mayın döşemek için kontrolleri altında bulunan merkez medyadaki adamlarına talimatlar vererek, "İngiliz anahtarı" özellikli Meral Akşener partisiyle AK Parti'den oy çalacaklarını hayal ederek yola çıktılar.
Belli ki, Derin Gırtlak, Kemal Bey'e, 'Aman acele et. Yoksa 2019'a kadar konjonktür değişir' diyerek, erken seçim lafıyla sahneye sürdürdüler...
Halkın lideri, halkın gününde yine halkla buluştu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim Resepsiyonu'na halkın içinden birçok isimle beraber yeni doğum yapan keçiyi sırtında, yavrusunu ise köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasında taşıdığı fotoğrafıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı 12 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin de katıldı.
O BAKAN DA VAR
Prof. Dr. Suat Çağlayan, Meral Partisi'nin kurucularından birisi. Binbaşı rütbesinden emekli olmuş, doktor. Sol partide siyaset yapmış. Bülent Ecevit hükümetinde kültür bakanı olmuş. Şimdi, AK Parti'den oy tırtıklayacağı hesaplanan sağ bir partinin kurucusu. İnternet medyasındaki son yazısında bu solcu E. bakan, diyor ki, "Komutanları -her anlamdatutsak alınmış bir TSK!" Ne kafa ama... Şu rezil cümleye bakar mısınız. "Türkiye, nefret edilen bir ülke olmaktan çıkarılacak mış!" Türkiye'deki tüm Cumhuriyetçi partilerin başında bulunan yöneticilerin işbirliği içinde olmaları gerekiyormuş.
Fetullah'la, CHP'yle, PKKHDP ile beraber oturun, işbirliği yapın. BU ESKİ SOLCU BAKAN, MERAL AKŞENER'E, ONU CUMHURBAŞKANLIĞIN ADAYLIĞINDA DESTEKLEYECEK KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA HAYIRLI OLSUN...
FIKRAYAT
Erdal İnönü bir toplantıya katılır. Gazeteciler sorar. "Sizin için Norveç'te başbakan olabilir diyorlar." Erdal İnönü'nün cevabı: Çok teşekkür ederim.
Bu herhalde, Türkiye'de bu işleri beceremiyorsun, demenin kibarcası. Sonra ne olur?
Erdal İnönü siyaseti bırakır.
Seçim kaybeden yoldaşlarına duyurulur...
DERİN SÖZ
Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür. Türkiye güçlenirse Azerbaycan da güçlenir. Türkiye'nin parmağına atılan taş bizim başımıza değer. Dolayısıyla ister içeride ister dışarıda kim Türkiye karşıtı bir harekette bulunursa bizi karşısında bulur. (Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev)
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- BÜLENT ERANDAÇ
- TAKVİM’in yaşı 23, hedef 23
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