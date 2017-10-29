Bülent Erandaç
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Antalya’nın siyasi nabzı
Mehmetçik 3 bin rakımlı dağları teröristlere dar etti.
Operasyon aralarında ise kısıtlı imkanlarla karnını doyurmaya çalıştı. Oysa en güzel sofralarının baş köşelerini onlar hak ediyor.
2030'DA TÜRKİYE 12'NCİ GÜÇ
Petrolümüz yok ama Büyük Milletimiz, genç neslimiz, küresel liderimiz Tayyip Erdoğan var. Anadolu aslanlarımız var. Siyasi ve ekonomik istikrarımızı korursak, birlik ve beraberlik içinde dünyanın 10'uncu DEVİ olmamız işten bile değil.
Dünyanın 2030 devleri şöyle: 1- Çin-38,008 milyar $, 2- ABD-23,475 milyar $, 3- Hindistan-19,511 milyar $, 4- Japonya-5,606 milyar $, 5- Endonezya-5,424 milyar $, 6- Rusya-4,736 milyar $, 7- Almanya-4,707 milyar $, 8- Brezilya-4,439 milyar $, 9- Meksika-3,661 milyar $, 10- İngiltere-3,638 milyar $, 11- Fransa-3,377 milyar $, 12- TÜRKİYE -2,996 milyar $
DEMİREL'İN CESUR DOKTORU
Doktor Aylin Cesur, dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in son anına kadar yanında oldu. Tıbbın tüm imkânlarını kullanırken, şefkatli yaklaşımları görenler tarafından çok takdir edildi.
Demirel'in vefatından sonra da Anma günlerini hiç aksatmadan sürdürüyor. 1 Kasım rahmetli Süleyman Demirel'in doğum gününü, bir vefa insanı Doktor Aylin Cesur yine organize etti.
FIKRAYAT
Amerika'da siyahi biri pasaportunu kaybetmiş. Aksilik bu ya... Tam da Türkiye'ye tatile gideceği gün... Uçağı kaçıracak, kara kara düşünürken yerde bir pasaport bulmasın mı? Bir bakmış ki Leonardo di Caprio'nun pasaportu.
"Ne olursa olsun" demiş ve şansını denemeye karar vermiş. Çıkarmış Leonardo'nun fotoğrafını, kendi fotoğrafını yapıştırmış... Uçmuş Türkiye'ye.
Atatürk Havalimanı'nda görevli memurunun karşısına geçmiş. Memur almış pasaportu eline, ismine bakmış; Leonardo di Caprio.
Fotoğrafa bakmış, bir siyahi.
Adama bakmış aynı kişi...
Bir kaç bakıştan sonra memur yan masadaki arkadaşına seslenmiş: "Cemal kardeşim, bu Titanik batmış mıydı, yanmış mıydı?"
DERİN SÖZ
Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
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