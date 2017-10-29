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Bülent Erandaç BÜLENT ERANDAÇ
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  • 29 Ekim 2017, Pazar

Antalya’nın siyasi nabzı

Turkuvaz medyanın ana sponsorluğunu yaptığı 54'üncü uluslararası Film festivali için bulunduğum Antalya'da siyasi nabzı da ölçtüm. Demre, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde yaptığım saha çalışmaları sırasında vatandaşlarımızın 2019 seçimlerine yönelik duygu ve düşüncelerini yerinde anlama şansı buldum. Elimde Antalya ili Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kim kazanacak konusunda yapılmış bir son anket var. Bu anketi açıklamadan önce, Haziran ayında ORC araştırma tarafından yapılan Antalya anketini vererek, turizmin ve sanatın başkenti Antalya'nın nabız atışlarını bilgilerinize sunmak istiyorum. ORC ANTALYA ANKETİ (Haziran-2017): AK PARTİ: Yüzde 39, CHP yüzde 37.1, MHP yüzde 18.4 şeklindeydi. ELİMDEKİ SON ANKET (EYLÜL son hafta-2017): Menderes Türel (AK Parti Büyükşehir Bel. Başk.) yüzde 44.2, Osman Çetin Budak (CHP Genel Başkan Yardımcısı muhtemel Büyükşehir Bel. Başk. Adayı) Yüzde 38.3... AK PARTİ'NİN OYU YÜKSELDİ. Demre (Noel Baba), Alanya ve Gazipaşa'da yaptığım temaslarda, AK Parti'nin oylarının yükselişindeki parametreleri tespit ettim. 1- Tayyip Erdoğan'ın yeniden AK Parti'nin genel başkanı olması. 2- Erdoğan'ın FETÖ'cüleri temizlemeye yönelik çabası. 3- CHP'nin önemli bir ismi aday Çetin Budak aday olarak öne çıkmış olsa bile, Menderes Türel'den memnuniyet yüksek. Sadece Ak Parti'nin değil, diğer bütün partililerin de beğendiği/ hizmetlerinden memnun olduğu bir başkan konumunda görülüyor. Büyük eserlere imza atıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından, Antalya yatırımlarında hız kesilmiyor. Antalya tarihi boyunca almadığı kadar hizmeti Türel dönemlerinde aldı/alıyor. 4- Antalya'da AK Parti'nin 2 silahı var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Menderes Türel. Alanya'da Çavuşoğlu o kadar çok seviliyor ki, memnuniyet oranları yüksek. Bakanlık performansı Antalya'da büyük takdirle karşılanıyor. 5- Alanya- Gazipaşa metrosu, Demre Üçüncü Havalimanı projelerini heyecanla izliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Menderes Türel ve AK Parti ile MHP'nin 'Bekamız' konusundaki beraberlikleri gibi çok önemli faktörlere bakınca ortaya çıkan tablo CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçıracak özellikte. Genel Başkan Yardımcısı Osman Çetin Budak'ı da aday çıkarsa Antalya'da nakavt olacak.




Mehmetçik 3 bin rakımlı dağları teröristlere dar etti.
Operasyon aralarında ise kısıtlı imkanlarla karnını doyurmaya çalıştı. Oysa en güzel sofralarının baş köşelerini onlar hak ediyor.

2030'DA TÜRKİYE 12'NCİ GÜÇ
Petrolümüz yok ama Büyük Milletimiz, genç neslimiz, küresel liderimiz Tayyip Erdoğan var. Anadolu aslanlarımız var. Siyasi ve ekonomik istikrarımızı korursak, birlik ve beraberlik içinde dünyanın 10'uncu DEVİ olmamız işten bile değil.
Dünyanın 2030 devleri şöyle: 1- Çin-38,008 milyar $, 2- ABD-23,475 milyar $, 3- Hindistan-19,511 milyar $, 4- Japonya-5,606 milyar $, 5- Endonezya-5,424 milyar $, 6- Rusya-4,736 milyar $, 7- Almanya-4,707 milyar $, 8- Brezilya-4,439 milyar $, 9- Meksika-3,661 milyar $, 10- İngiltere-3,638 milyar $, 11- Fransa-3,377 milyar $, 12- TÜRKİYE -2,996 milyar $

​DEMİREL'İN CESUR DOKTORU
Doktor Aylin Cesur, dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in son anına kadar yanında oldu. Tıbbın tüm imkânlarını kullanırken, şefkatli yaklaşımları görenler tarafından çok takdir edildi.
Demirel'in vefatından sonra da Anma günlerini hiç aksatmadan sürdürüyor. 1 Kasım rahmetli Süleyman Demirel'in doğum gününü, bir vefa insanı Doktor Aylin Cesur yine organize etti.

​FIKRAYAT
Amerika'da siyahi biri pasaportunu kaybetmiş. Aksilik bu ya... Tam da Türkiye'ye tatile gideceği gün... Uçağı kaçıracak, kara kara düşünürken yerde bir pasaport bulmasın mı? Bir bakmış ki Leonardo di Caprio'nun pasaportu.
"Ne olursa olsun" demiş ve şansını denemeye karar vermiş. Çıkarmış Leonardo'nun fotoğrafını, kendi fotoğrafını yapıştırmış... Uçmuş Türkiye'ye.
Atatürk Havalimanı'nda görevli memurunun karşısına geçmiş. Memur almış pasaportu eline, ismine bakmış; Leonardo di Caprio.
Fotoğrafa bakmış, bir siyahi.
Adama bakmış aynı kişi...
Bir kaç bakıştan sonra memur yan masadaki arkadaşına seslenmiş: "Cemal kardeşim, bu Titanik batmış mıydı, yanmış mıydı?"

DERİN SÖZ
Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
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