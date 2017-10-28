Bülent Erandaç
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Başrolde sen varsın Antalya
500'e yakın uluslararası sinema profesyonelini, Türkiye'deki sinema profesyonelleriyle buluşturan Uluslararası Film Festivali, Avrupa'daki en önemli endüstri etkinliklerinden biri haline dönerken, film gösterilerine kadınların, çocukların geniş ilgisi mutluluk vericiydi. Film festivalini ULUSLARARASI PLATFORMA taşıyan, katılımcı profili ve yarışan kaliteli yapımların yanı sıra, farklı izleyici kitlesi ile de diğer festivallerden ayrılmasını sağlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i candan kutluyorum. Film festivali ana sponsoru Turkuvaz Medya Kurumsal İletişim Direktörü Fecir Alptekin ve ekibi; Esra Bisi, Dila Topal, Yıldız Tekin, Aslı Cüreklibatır'ı tebrik ediyorum. Antalya'nın her yanını süsleyen Turkuvaz Medya'nın (gazete- TV) çok güzel dizayn edilen afişleri çok beğenildi. Harika bir iş istiyorsan, marifetli Türk kadınının eli değecek.
Bu kare Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nden... Teröristlerin hendek kazıp, halkı kendisine siper ettiği topraklarda devlet şefkat kucağını açtı. Tarihi kentimiz eskisinden daha canlı sokaklara kavuştu.
CHP'DE İÇ DARBE
Darbecilik üstadları CHP'de... Bu sefer İÇ DARBE ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadim arkadaşı Akif Hamzaçebi'yi yediler. İç darbenin merkezinde İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığı yatıyor. Bir süre önce İstanbul adaylığını açıklayan ve TBMM Başkanvekilliği'ne adaylığını koyan Akif Hamzaçebi, koltuğundan da oldu.
Hamzaçebi'ye karşı İstanbul ittifakı gerçekleştiren Engin Altay-Gürsel Tekin-Muharrem İnce'nin ekibinden Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, TBMM Başkanvekilliği'ne seçtirildiler.
Tüzün ilk turda 76 oy alarak seçildi. Kılıçdaroğlu'nun kankası Hamzaçebi'ye 48 oy çıktı.
İç darbenin mimarı Engin Altay, İstanbul Belediye Başkan adaylığı yolunda büyük rakiplerinden birini tasfiye etti. Muharrem İnce, Ankara Belediye Başkan adaylığında Engin Altay-Gürsel Tekin desteğini yanına aldı.
Gürsel Tekin'in gönlü de İstanbul Belediye Başkan adaylığında ancak, Kemal Kılıçdaroğlu sonrası genel başkanlığa kendisini hazırlayan Özgür Özel'i devirip yeniden CHP'de 2. ADAM olmanın da hesaplarını yapıyor.
Altay-İnce-Tekin ekibi CHP grup başkanvekili seçiminde Özgür Özel'i devre dışı bırakmayı da denediler. Engin Altay ve Özgür Özel ancak üçüncü turda KAZAN-KAZAN metoduyla salt çoğunluk rakamı 67 oy alarak çıkabildiler. İki grup arasında taktikler gırla giderken, üçüncü grup başkanvekilliğine Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ancak 6. turda aradan sıyrılabildi. İç darbeciler birbirlerini yeme taktikleri yaparken, kadın adaylara da yol açmadılar. CHP Grup Başkanvekilliği seçimlerinde yarışa giren iki kadın milletvekili Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'e yol açılmadı. Belli oldu ki, CHP'de kadın-gençlik lafları sadece lafta var.
ABDÜLHAMİT GÜL 'ARI' GİBİ ÇALIŞIYOR
Abdülhamit Gül, Adalet Bakanı olduğundan bu yana FETÖ ile mücadeleyi kararlı bir şekilde yürütmesiyle, davaların bir an evvel sonuçlanmasına yönelik yargı makamlarının titiz çalışmasını sağlamasıyla, 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren bu terör örgütü üyelerinin adalet önünde hesap verişlerini hızlandırmakla, bağımsız Türk mahkemelerine güveni inşa etmesiyle göz dolduruyor.
FIKRAYAT
YENİ TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLERİ BÖYLE OLMALI : Paris'te Osmanlı Devleti Büyükelçisi olarak bulunan Ahmet Vefik Paşa, Fransa Kralı III. Napolyon'u tebrike gider. Napolyon konuşurken karşısında heybetle duran, başı dik, gözleri parlak, kendisini dinleyen büyükelçimize bir ara alaylı bir şekilde sorar: "Sen kendini Yavuz Sultan Selim'in elçisi mi zannediyorsun?" Ahmet Vefik Paşa da büyük bir hazır cevaplılık örneği gösterir: "Öyle olsaydım, siz Fransa'da imparator olarak bulunamazdınız."
DERİN SÖZ
Ârife sorarlar: Duası kabul olan birini bilir misin? Der ki; "Duası kabul olanı değil, ama duayı kabul edeni bilirim. Sen gönlüne O'na ver."
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