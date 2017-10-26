Revize Demirtaş projesi: Akşener

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Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.

BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.

Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.

Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.

Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73