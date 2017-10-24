Bülent Erandaç
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Elimizdeki FETÖ kuşları
Tutuklular listesinde, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nı (TİB) kuran Basri Aktepe, Kemal Batmaz, medya kara kutusu Alaattin Kaya, denizci imam Orhan Sipahioğlu, eski general Muhittin Elgin, Kutbettin Gülen, gibi önemli isimler bulunuyor.
Eldeki kuşlar konuşturulursa, NATO Gladyosu Fetullah'ın ciğeri inşallah ortaya dökülecek...
HELAL OLSUN ŞAVKAT MİRZİYOYEV'E
Küresel güçler; canımız, ciğerimiz Türk Devletleri'yle bir ve beraber olmamızı, kardeşlerimizle ortak hareket etmemizi engellemek için çok dümen çevirdi.
Türkiye'nin Asya, Kafkasya, Balkanlar ve Ortadoğu- Afrika ile aramıza koridorlar kurmak için uğraştılar, ancak başarılı olamadılar.
ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE HATTINDA YENİ RUH.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ilk iş olarak "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize işlemlerinin kolaylaştırılmasına" ilişkin kararı imzaladı.
Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'un imzaladığı, iki ülke arasında siyasi, ticariekonomik, bilimsel-teknik ve kültürel iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla aldığı karar, Türk vatandaşlarına bir yıla kadar geçerli çok girişli vize 3 iş günü içinde verilmesine yönelik.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, Başbakan olunca ilk gezilerinden birisini 2003'te Özbekistan'a yapmıştı.
Erdoğan o günlerde, Özbekistan-Türkiye arasına konmakta olan mayın tarlalarını temizlemeye başladı. Erdoğan'ın ziyaretinden bu yana iki ülke arasında kardeşlerimiz ile ilişkiler yeniden hız kazandı. Özbekistan'ın yeni Cumhurbaşkanı ŞAVKAT MİRZİYOYEV döneminde Türkiye-Özbekistan ilişkileri örnek gösterilecek noktalara inşallah ulaşacaktır
HDP'ye büyük destek veren Osman Kavala 2011'de bu uğurda biber gazı bile yemişti. Hatip Dicle'nin vekilliğinin düşürülmesini protesto edenler arasında Kavala da vardı.
AKŞENER'İN KOCASI PERİNÇEK'İN GAZETESİNİ DAĞITIYORDU
Meral Akşener hakkında ilk kitabı gazeteci-yazar Sabahattin Önkibar yazdı. Kitap tanıtımındaki başlıklardan birisi "Akşener, eski Maocu kocasına nasıl aşık oldu?' deniyor. Eski Maocu kocasıyla tanışmasını kendisi anlatıyor: "Tuncer'lerin evle bizimki aynı bahçenin içinde iki evdi. Sene 1974'tü. Çok yağmur yağıyordu. Ben pencereden dışarı bakıyorum. Bahçeyi su basmış, bir genç paçalarını sıvamış, çıplak ayakla suyu süpürüyor. Ben bakarken, eşim kafasını kaldırdı, ilk böyle gördük birbirimizi. ODTÜ'de okuyordu. DOĞU PERİNÇEK'in gazetelerini dağıtırdı.
Hızlı solcuydu yani..."
FIKRAYAT
İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere Başbakanı Churchill, radyoda konuşma yapmaya gidiyormuş.
Radyoevinin kapısına gelince, bindiği taksinin şoförüne sormuş:
- Beni yarım saat bekleyebilir misin?
Karanlıkta müşterisinin yüzünü seçemeyen şoför:
- Özür dilerim, sör, ama başbakanın konuşmasını dinleyeceğim. Bekleyemem...
Churchill bu ilgiden pek hoşnut kalarak iki sterlin uzatmış. Şoför parayı aldıktan sonra yerlere eğilerek selam vermiş:
- Zaten kimin umrunda ki Churchill, sizi bekliyorum...
DERİN SÖZ
Üstümüze kıIıç çekiImedikçe, üIkemize giriImedikçe, tebaama cefa ediImedikçe bizden kimseye zarar geImez.
(Fatih SuItan Mehmet)
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- Elimizdeki FETÖ kuşları
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