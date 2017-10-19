Yol Durumu
  1. Büyük Türkiye için AK Parti
Bülent Erandaç BÜLENT ERANDAÇ
  •  
  • SMS
    Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
    Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
    BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
    Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
    Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
    Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
  • 19 Ekim 2017, Perşembe

Mandacılar sütre gerisinden çıkıyor

Mandacılar boy boy karşımızda. Türkiye'ye "aba altından sopa" gösteren dâhili bedbahtlara bakar mısınız? CIAABD- NATO'nun 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin perde arkasında yer alan MANDACILAR ortalığı toz dumana boğmuşlardı. Sütre gerisinden çıkan 'Benjaminciler'i "Sam Amca"cıları dikkatle takip ediniz. ABD'nin, Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru oluşturmasına teşne olanlar ortalıkta, PKK sevicileri etrafımızda.
Bütün hücreleriyle Emperyalistlere kulluk yapanlar, Amerika hesabına "etki ajanlığı" yapmaktan utanmıyorlar. Deniz Baykal'a geçmiş olsun, acil şifalar diliyorum.
Arkasında bıraktığı CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "ABD'nin vize yasağının bize maliyeti 50 milyar olur" sözleri, vatan evlatlarının tüylerinin diken diken olmasına yol açmıştır.

​FELAKET TELLALLIĞI
Fox TV'nin sahibi, derin dünya devleti üyelerinden Rupert Murdoch'dur. Amerikan News Corporation şirketinin Türkiye koludur. Derin Amerika (CIA-Pentagon), Türkiye kuşatmasında her türlü enstrümanı kullanırken, sahibi İllumınati'nin has adamı olan meşhur Murdoch'ın yayın organının, hükümeti eleştirmenin ötesine geçerek, psikolojik harekât taktiklerine hizmet etmesini aziz milletimizin takdirlerine arz ediyorum.




MEHMETÇİK 9 yıl sonra bir kez daha Zap bölgesine geçti. Yaklaşık 3 bin metre rakımda PKK'nın inlerini yerle bir etti.

GÜNÜN SÖZÜ
Pentagon'un ipiyle kuyuya inenler, boğulmaya mahkumdur.

MÜSLÜMANLAR'IN AVRUPA'DA VAROLMA MÜCADELESİ
Bosna'nın efsanevi lideri Aliya İzzetbegoviç'in hayatını anlatan Aliya sahneye kondu.
Oyun, Avrupa'nın göbeğinde inançları ve etnik kökenleri nedeniyle katliama uğramış bir toplumun var olma hikâyesini gözler önüne seriyor. Vahşeti iliklerinize kadar hissedeceksiniz. ALİYA İSTANBUL'DAN YOLA ÇIKIYOR. Aliya'da genç neslin istikbal vaat eden sanatçıları Tuna Gürcoşkun, Özgür Aygün, Emre Avşar, Özge Sivrikaya, Romina Buldanlıoğlu rol alıyor. Aliya oyunu, sırasıyla 19 Ekim'de Kâğıthane Sultanselim Kültür Merkezi, 21 Ekim Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, 22 Ekim Çekmeköy Adnan Menderes Kültür Merkezi, 28 Ekim Kayseri Şehir Tiyatrosu, 4 Kasım Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gösterim yapılacak.
Bu arada bugünün de Aliya'nın vefat yıldönümü olduğunu hatırlatmak isterim.
Bilge Kral'ı bugün de rahmetle anıyoruz ve onun gibi bir liderin günümüzde Türkiye'nin gücüne neler katacağını düşünmeden edemiyoruz...

FIKRAYAT
Kılıçdaroğlu'nun GAYDA gafı... "Rize Günleri Etkinlikleri"ne katılan Kemal Kılıçdaroğlu etkinliği Twitter hesabından paylaşırken gaflarına bir yenisini ekliyordu: "Ankara'da Rize günleri etkinliklerine katıldık. GAYDA dinleyip, horona eşlik edip, hemşerilerimizle sohbet ettik..." Kılıçdaroğlu'nun mesajı takipçilerini hayrete düşürürken GAYDA LAFI, sosyal medyada anında zirve yaptı. Tulumu İskoçlar'ın milli çalgısı gaydayla karıştıran Kılıçdaroğlu'nun memleketimizin renklerine ne kadar yabancı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Hatasını fark edip tweet'i silen K.Kılıçdaroğlu GAYDA yerine tulum yazdı, ancak Rizelilerin kendilerini İskoçlarla karıştırması asla unutulmuyor.

DERİN SÖZ
Ben Avrupa'ya giderken kafam önümde eğik gitmiyorum. Çünkü çocuk, kadın ve ihtiyar öldürmedik. Çünkü hiçbir kutsal yere saldırmadık. Oysa onlar bunların tamamını yaptılar. Hem de Batı'nın gözü önünde; Batı medeniyeti adına. (Aliya İzzetbegoviç)
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
BÜLENT ERANDAÇ Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar