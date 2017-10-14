Bülent Erandaç
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Amerikanofiller tarlası
Mert adamın hep o sözü çıkmaz aklımdan. ABD-İngiltere- Almanya-Fransa'nın ajanlarının Alperenler'e göz diktiğini, kontrollü kaos planlarında kullanacak eleman olarak devşirmek istediklerini biliyorduk.
Bu son rezil ABD'nin vize yasağı bir yönüyle hayırlara vesile oldu. Etrafımızda o kadar çok AMERİKANOFİL VARMIŞ Kİ hepsi çıktı ortaya. Bunları görünce, Amerika-CIA, Haçlı mahfiller TÜRKİYEMİZ'İN TARLASINI İYİ SÜRMÜŞLER.
Haberimiz olmadan mı?
Türkiyemiz'i kuşatmaları, tezgahları, derin planları devşirenleri, beynini BATI'ya satmış aydınları, solcuları görüyorduk ama son durumu görünce, "Ne kadar çok AMERİKANOFİL VARMIŞ ÜLKEMİZDE" demekten kendimizi alamıyoruz. Amerika bu gibi derin işlerde başı çektiğinden, AMERİKANOFİL lafı 1968'lerde sıkça kullanılır olmuştu. Sözcük, "Amerikansevici" anlamında kullanılırdı. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın, Müslüman dünya içine soktuğu hançer İsrail'e "One minute" çekmesinden sonra bir anda AMERİKANOFİLLER ortalığa saçıldı. CIA kuklası Fetullah ve militanları da efendilerine hizmette kusur etmediler.
2009'dan 15 Temmuz NATO darbesine kadar her gün ortada geziyorlardı. İş çeviriyorlardı.
PENSİLVANYA-LANGLEY-İSTİNYE HATTI ÇATLADI
Bilindiği gibi dünyanın en büyük istihbarat servisi CIA'nın merkezi Virginia Langley'dedir. CIA köprübaşıdır. Pensilvanya'daki papaz Fetullah onun ajanıdır. İstinye'de ajanları cirit atar. Beynini satan Türkler de ne yazık ki hizmet eder. Bakınız Atatürk'ün kurduğu partinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor?
"BEDELİNİ HALK ÖDEYECEKMİŞ." O HALK KİM KILIÇDAROĞLU REZİL VİZE YASAĞINA KARŞI AYAĞA KALKAN CUMHURBAŞKANI VE TÜRKİYE'DİR. ANLADINIZ MI?
KEMAL VE MERAL'İN İNGİLİZ ANAHTARI MANSUR
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olarak yeniden Mansur Yavaş'ı gösterecekmiş. Tam bir Kemal-Meral çalışmasına tanık olmaktayız. Bu çalışma sadece Ankara ile sınırlı değil tabii ki...
Derin CHP'nin ejder'i fikir değiştirmezse Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacak, Meral Akşener'i destekleyecek.
Sonunda Deniz Baykal da siyasetten emekli olacak.
Hapis cezasını tamamlayarak çıkan 1968'lerin Dev-Genç kurucusu Sarp Kuray, CHP'ye katıldı. Katılım töreninde, "2019 giden süreçte kendisinin ve arkadaşlarının, CHP'yi toparlanma ve direnme platformu" olarak gördüklerini söyledi. 68 Kuşağı'nın sembol isimlerinden ve Dev-Genç kurucularından Sarp Kuray'a CHP rozetini Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı. Sonra Sarp Kuray'ın konuşmasını heyecanla izlemişti.
Sarp Kuray'ın dikkati çeken sözü CHP'nin direnme platformu olduğunu söylemesiydi.
Direnen CHP'ye bakar mısınız? FETÖ'cü var.
HDP-PKK sempatizanı var, Amerika-Almanyaİsrail hayranı var. Meral Akşenerciler var. Gardrop Kemalistleri var. Dev-Genç'li Sarp Kuray var. ABD Büyükelçisi Bass'ı çok beğenenler var. Ulusalcılar ortada yok. Amerikanofiller sahnede. Nereden nereye?
Merkel'i seven, Sisi'yi, Esad'ı beğenen Kemal Kılıçdaroğlu bugün yıkıcı solun lideri pozisyonunda. Ne CHP ama.
Mehmetçik, bir kez daha sınır ötesini geçti. Duvarlara yazılan bu yazılar, bölge halkının hem huzura hem de kardeşliğe hasretinin resmiydi.
FIKRAYAT
Kanuni Sultan Süleyman, büyük ve muhteşem bir sünnet düğünü yapmıştı. Bu düğün uzun müddet dillere destan olmuştu.
Bundan evvel de veziri İbrahim Paşa, evlenmesi münasebetle büyük bir düğün gerçekleştirmiş ve Kanuni'yi davet etmişti. Bir gün Sultan Süleyman, Paşa'ya "Paşa! Senin düğünün mü, benim düğünüm mü daha muhteşem oldu?" diye sordu. Paşa "Benim" diye cevap verdi. Sultan Süleyman üzülerek ve hiddetlenerek sordu;
"Neden?" Paşa, "Zira efendim, benim düğünüme dünyanın en büyük padişahı geldi. Sizin düğününüze ise böyle bir kimse gelmedi" yanıtını verdi...
DERİN SÖZ
Bir Iiderin büyükIüğü: İnançIarının derinIiği, HevesIerinin yüksekIiği, GörüşIerinin genişIiği... Ve sevgisinin menziIi iIe öIçüIür. (D.N. Jackson)
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