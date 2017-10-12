Bülent Erandaç
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ABD müttefiklerine kazık atıyor
İki özelliği var ki, her şeyin önüne geçer.
1) Türkiye'deki her darbenin ve teşebbüsün arkasında yer alır. Son olarak, CIA kuklası Fetullah'ın militanları ile suçüstü yakalandı. Seçimle gelen liderleri, hükümetleri deviriyorlar ama aradan ancak çok uzun zaman geçtikten sonra bir kaçını açıklıyorlar. Örneğin, İran petrollerini millileştiren Başbakan Musaddık'ı 1953'te devirdiler. CIA darbe yaptığını ancak 2016 yılında açıkladı.
Derin Amerika (Pentagon-CIA) Türkiye darbelerini henüz itiraf etmedi ancak, dünyayı idare eden DÜNYA BARONLARININ başındaki Rockefeller'in, TOP SECRET (çok gizli) toplantıda yaptığı konuşma sızdı. Ölmeden önce David Rockefeller, Türkiye sırlarını gizli toplantıda açıklıyor:
"İSLAMİYETİ YIKMAK İSTİYORSAK ÖNCE TÜRKİYE'DEN BAŞLAMALIYIZ. Türkiye'yi MARSHALL YARDIMI ile kıskaca aldık. Adnan Menderes'i biz devirdik. 27 Mayıs darbesini biz yaptırdık. 1980 Darbesi (Kenan Evren Cuntası) bizim istediklerimiz doğrultusunda yapıldı.
Ortadoğu'da yeni devletçikler kurdurmak için önce örgüt yarattık.
Projemizi hayata geçirmek için PKK denilen bir örgüt yaratıldı. Yakın gelecekte topraklarından biraz daha, bizim için hala geçerli olan Sevr Antlaşması uyarınca fedakârlık etmek zorunda kalacak..." REZİL ADAM, EMPERYALİSTLERİN RUHUNU TEMSİL EDİYORDU.
2) Müttefiklerine kazık atmakta meşhurdur. Yönetime hâkim şahinler-Neo-Con'lar, emperyalist ruhlu adamların son numarası utanmadan Türkiye'ye vize yasağı koydular.
Araştırma kuruluşu PEW'in, 1 Ağustos'ta 30 ülkede yaptığı çalışmada ABD'yi 'tehdit' görenler listesinin ilk 4 sırası şöyle: Türkiye: Yüzde 72, Güney Kore: Yüzde 70, Japonya: Yüzde 62, Meksika: Yüzde 61. Bu ülkelerin 3'ü ABD'nin müttefiki, birisi komşusu. Müttefikini, komşusuna kazık atan ABD karşımızda...
Sırbistan 'a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sevgi gösterileriyle karşılandı. Bu dünya liderliğinin en büyük kanıtıydı...
SEVSİNLER HÜRRİYET'İN AKTİVİSTLERİNİ
9 Ekim günü İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Büyükada'da casusluk yapan bir güruh hakkında hazırlanan iddianameyi mahkemeye gönderdi. Birçok medya kuruluşu iddianame içinde güruhun yaptıklarını yazarken, medyanın eski amiral gemisi bu haberi, birinci sayfadan nasıl verdi? Okuyalım:
Büyükada'da 15'er yıl istendi.
BÜYÜKADA'DA toplantı yaptıkları otelde gözaltına alınan 8'i tutuklu 11 aktivist hakkında iddianame hazırlandı.
Hürriyet, casusları, AKTİVİST diye veriyor. Ajan kılıklı adamlar Büyükada'ya gelmişler, telefonlarını kapatmışlar, çantalarından tuhaf evraklar çıkmış, bölücü haritalar, Güneydoğu illeri gösteren analizler ellerinde yakalanmış.
Savcılık geniş araştırma yapmış, ajan kılıklı adamların PKK, FETÖ ve DHKP/C terör örgütleri ile irtibatlı olduğunu, örgüt propagandası yaptıklarını ve halkı sokağa dökerek kaos yaratmak istediklerini dile getirmiş. Hürriyet'in aktivist dediği guruh bunlar. Sevsinler sizin aktivistlerinizi.
MUTLAKA OKUNMALI
FETÖ İHANETİ VE DEVLET BAHÇELİ GERÇEĞİ kitabını yazıp, şahsıma da gönderen MHP Genel Başkan Yardımcısı PROF. DR. SEMİH YALÇIN'A TEŞEKKÜRLER.
Kitabı dikkatle okudum. Çok önemli notlar, özellikli analizler var. Meral Akşener'in partiyi ele geçirmek teşebbüsünün arka planını iyi anlamak da çok yararlı olacak.
FIKRAYAT
Kardeş Payı: Fatih Sultan Mehmet bir gün dilencinin birine bir altın vermiş. Dilenci, padişahın verdiği altını az bularak şöyle bir soru sormuş: "Bu nasıl olur padişahım? Ben senin kardeşin olduğum halde nasıl olur da bana bir altın verirsin?" Fatih merakla sormuş: "Benim nereden kardeşim oluyorsun?" Dilenci: "İkimiz de Adem babamız ve Havva anamızdan dünyaya gelmedik mi? Böyle bir durumda kardeş sayılmıyor muyuz?" Fatih gülümsemiş.
Dilencinin kulağına eğilerek:
"Aman alçak sesle söyle. Bu söylediğini diğer kardeşlerimiz de işitip gelirlerse, senin payına bir altın bile düşmez" demiş.
DERİN SÖZ
Bu memlekette sağcı-solcu yoktur, ilerici-gerici yoktur; bu memlekette namuslular ve namussuzlar vardır. (Cemil Meriç)
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